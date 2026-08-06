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ఆదివారం కూడా తరగతులు.. పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు.. ఎందుకో తెలుసా?

School Holiday Update: దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రభుత్వం పాఠశాలలకు అనుకోకుండా సెలవు ఇవ్వాల్సి వస్తోంది. దీంతో  సిలబస్ పూర్తి కాకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది.  అయితే వర్షాల కారణంగా కోల్పోయిన సిలబస్ ను తిరిగి పొందడానికి ఆదివారం తరగతులు నిర్వహించుకోవడానికి గుజరాత్ ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ అధికారికి అనుమతి ఇచ్చింది. హాజరు స్వచ్చందం, అదనపు తరగతులు అవసరమా లేదా అనేది ఆయా పాఠశాలలే నిర్ణయించుకోవాలని స్పష్టం చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:44 AM IST
ఆదివారం కూడా తరగతులు.. పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు.. ఎందుకో తెలుసా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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