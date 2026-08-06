/ఆదివారం కూడా తరగతులు.. పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు.. ఎందుకో తెలుసా?

School Holiday Update: భారీ వర్షాల కారణంగా వచ్చే సెలవుల వల్ల కోల్పోయిన విద్యా సమయాన్ని భర్తీ చేయడానికి అహ్మదాబాద్ పాఠశాలలు ఇప్పుడు ఆదివారం తరగతులను నిర్వహించుకునే అవకాశం కల్పించింది విద్యాశాఖ. విద్యా క్యాలెండర్కు ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా, విద్యార్థులు సిలబస్ను పూర్తి చేసుకోవడానికి.. రాబోయే పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయపడేలా అదనపు తరగతులను నిర్వహించడానికి విద్యా సంస్థలను అనుమతిస్తూ జిల్లా విద్యాధికారి (డీఈఓ) ఒక సలహా జారీ చేశారు. ఆదివారం తరగతులు విద్యార్థులకు లేదా పాఠశాలలకు స్వచ్ఛందమే కానీ తప్పనిసరి కాదని స్పష్టం చేశారు . సిలబస్ పూర్తి, ఉపాధ్యాయుల లభ్యత. స్థానిక వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి అదనపు తరగతులు అవసరమా లేదా అనేది పాఠశాల యాజమాన్యం నిర్ణయించుకోవచ్చని తెలిపింది. అహ్మదాబాద్ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాల కారణంగా సాధారణ తరగతి గది బోధనకు అంతరాయం కలగడంతో, దానివల్ల ఏర్పడిన అభ్యాస అంతరాలను తగ్గించడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.
అహ్మదాబాద్లో కురిసిన భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలు పలుమార్లు మూతపడ్డాయి, ఫలితంగా విద్యా కార్యకలాపాలకు గణనీయమైన అంతరాయం కలిగింది. విద్యార్థులు చదువులో వెనుకబడకుండా చూసేందుకు, అవసరమైనప్పుడు ఆదివారాల్లో అదనపు తరగతులు నిర్వహించుకోవడానికి విద్యాశాఖ పాఠశాలలకు అనుమతి ఇచ్చింది.
ఈ పరిధిలోకి వచ్చే పాఠశాలలు:
ప్రీ-ప్రైమరీ పాఠశాలలు
-ప్రాథమిక పాఠశాలలు
-సెకండరీ పాఠశాలలు
- ఉన్నత మాధ్యమిక పాఠశాలలు
-ప్రభుత్వ పాఠశాలలు
-గ్రాంట్-ఇన్-ఎయిడ్ పాఠశాలలు
-ప్రైవేట్ స్వయంసేవక పాఠశాలలు
-బోర్డు అనుబంధ విద్యా సంస్థలు
ఆదివారం తరగతులను నిర్వహించాలని నిర్ణయించుకున్న పాఠశాలలు ఆ సమయాన్ని వివిధ విద్యా సంబంధిత కార్యకలాపాల కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు:
- మిగిలి ఉన్న సిలబస్ను పూర్తి చేయడం
-పునశ్చరణ తరగతులు
-సందేహ నివృత్తి సెషన్లు
-యూనిట్ పరీక్షలు, మూల్యాంకనాలు
తరగతి గదిలో గడపలేకపోయిన సమయాన్ని భర్తీ చేయడానికి ఇతర అభ్యాస కార్యకలాపాలు
పాఠశాలలకు జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు:
ఆదివారం తరగతులు నిర్వహించే ముందు, పాఠశాలలకు కొన్ని సూచనలు జారీ చేసింది విద్యాశాఖ:
తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు ముందుగానే తెలియజేయండి.
ఉపాధ్యాయుల లభ్యత ఆధారంగా షెడ్యూళ్లను సిద్ధం చేయండి.
-ముఖ్యంగా వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు విద్యార్థుల భద్రతను నిర్ధారించుకోండి.
నిజంగా అవసరమైనప్పుడు.. సాధ్యమైనప్పుడు మాత్రమే అదనపు తరగతులను నిర్వహించుకోవచ్చని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.
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