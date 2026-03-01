Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండగ మీద పండుగ.. మార్చిలో మొత్తం 13 సెలవులు

School Holidays March 2026: సాధారణంగా మార్చి నెల అంటే విద్యార్థులకు పరీక్షల కాలం అని చెప్పవచ్చు. 2026లో మార్చి నెల రాగా ఈ నెలలో ఎన్ని సెలవులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఈ నెలలో ఎన్ని సెలవులు వచ్చాయో తెలుసుకుంటే విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు ప్రయోజనం ఉంటుంది. మార్చి 2026 సెలవుల క్యాలెండర్ను పరిశీలిస్తే మొత్తం 13 సెలవులకు పైగా వస్తున్నాయి. కళాశాలలు, పాఠశాలలకు దేశవ్యాప్తంగా భారీగా సెలవులు ఉన్నాయి.
మార్చి నెలలో ప్రధానమైన.. అతి ముఖ్యమైన పండుగలు, పర్వదినాలు ఉన్నాయి. ఈ సెలవులు విద్యార్థులతోపాటు ఉద్యోగులకు కూడా వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులకు ఈ సెలవులు వచ్చాయి. హోలీ, ఉగాది, గుడిపడ్వ, రంజాన్ పర్వదినం, మహావీర్ జయంతితోపాటు మహిళల దినోత్సవం తదితర ముఖ్యమైన పండుగలు, పర్వదినాలు ఉన్నాయి. వాటికి దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో సెలవులు ఉన్నాయి.
సెలవుల జాబితా
వారాంతపు సెలవులు: మార్చి 1, 8, 15, 22, 29 ఆదివారం సెలవులు ఉన్నాయి. కొన్ని రాష్ట్రాలు, సీబీఎస్ఈ పాఠశాలల్లో రెండో శనివారం అంటే 14వ తేదీన పాఠశాలలు, పలు కళాశాలలకు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజుల్లో బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు కూడా సెలవులు ఉండే విషయం తెలిసిందే.
మార్చి 2 (సోమవారం): ఉత్తరప్రదేశ్, అస్సాంలో సెలవు. ఉత్తరప్రదేశ్లో హోలికా దహన్ సందర్భంగా సెలవు ఇచ్చారు. హోలీ పండుగకు ముందు రోజు హోలికా దహన్ నిర్వహించడం సంప్రదాయం. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. అస్సాం రాష్ట్రంలో కూడా డోలా జాత్రా పేరుతో హోలీ వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. స్థానిక సంప్రదాయాల ప్రకారం అక్కడ విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించారు.
మార్చి 3 (మంగళవారం): హోలీ పండుగ కావడంతో దేశవ్యాప్తంగా సెలవు ఉంది.
మార్చి 8 (ఆదివారం): అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఈ రోజు చేసుకుంటారు. ఈ రోజు ఆదివారం కావడంతో ఎలాగో సెలవు ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉండదు. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఈరోజు ప్రత్యేక సెలవు ఇస్తుంటారు. కానీ ఆదివారం రావడంతో సెలవు అవసరం లేకుండాపోయింది.
మార్చి 19 (గురువారం): తెలంగాణతోపాటు ఏపీతో సహా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉగాది, గుడి పడ్వా, చైత్ర నవరాత్రి పేరిట పండుగలు చేసుకుంటారు. ఈ పండుగలకు ఆయా రాష్ట్రాల్లో సెలవు ఉంది. తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర తదితర రాష్ట్రాల్లో ఆ పండుగలు చేసుకుంటారు.
మార్చి 21 (శనివారం): రంజాన్ పండుగ. ఈద్ అల్ ఫిత్ర్. ముస్లింల అతి పెద్ద పండుగ కావడంతో రంజాన్ పండుగకు దేశంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెలవు ఉంటుంది.
మార్చి 26 (గురువారం): ఈ రోజున దేశవ్యాప్తంగా సెలవు ఉంటుంది. హిందూవుల అతి పవిత్రమైన పండుగ ఇది. తెలంగాణతోపాటు ఏపీ సహా అన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజ్లు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు ఉంటుంది.
మార్చి 31 (మంగళవారం): మహవీర్ జయంతి. దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లోనే పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ఉంటాయి. తెలంగాణ, ఏపీలో ఎలాంటి సెలవులు లేవు.
