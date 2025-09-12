English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Festival Holidays: దసరాకు విద్యార్థులకు పండుగే.. మొత్తం 16 రోజుల సెలవులు

Know About Dussehra School Holidays Telangana AP And Karnataka Across India: హిందూ పండుగల్లో అతిపెద్దది దసరా. దేవీ నవరాత్రి ఉత్సవాలతోపాటు విజయదశమి పండుగ చేసుకుంటారు. ఈ పండుగను అత్యంత వైభవంగా చేసుకుంటుండడంతో పాఠశాలలకు భారీగా సెలవు ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఏయే రాష్ట్రాల్లో ఎన్ని సెలవులో తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Sep 12, 2025, 02:44 PM IST

Dusshera Holidays: దసరా పండుగ హిందూవుల్లో అతిపెద్దది. దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా.. ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో చేసుకుంటారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో దసరాను చేసుకుంటుండగా దక్షిణ భారతదేశంలో భారీ స్థాయిలో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణతోపాటు కర్ణాటకలో దసరా ప్రధాన పండుగ. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా గొప్పగా చేసుకుంటారు. మరి దసరా పండుగకు పాఠశాలలకు ఎన్ని సెలవులు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.

ఇప్పటికే తెలంగాణ, ఏపీ కర్ణాటక ప్రభుత్వాలు దసరా సెలవులు ప్రకటించాయి. అయితే దసరా సెలవుల్లో అత్యధికంగా కర్ణాటకలో ప్రకటించారు. కర్ణాటకలో వైభవంగా దసరా పండుగను చేసుకుంటుండడంతో అక్కడ మొత్తం 16 రోజులు సెలవు ప్రకటించారు. అక్కడ పాఠశాలలు 20 సెప్టెంబర్ నుంచి సెలవులు ప్రారంభమవుతుండగా అక్టోబర్‌ 7వ తేదీన పునఃప్రారంభమవుతాయి. అక్టోబర్ 2వ తేదీన దసరా పండుగ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర బోర్డు, సీబీఎస్‌ఈ, సీఐఎస్‌సీఈ పాఠశాలలతోపాటు అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు 16 రోజులు దసరా సెలవులు వర్తిస్తాయి.

పాఠశాల సెలవులు గురించి విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రులు పాఠశాల అధికారులతో సన్నిహితంగా ఉండాలని సూచించారు.  కొన్ని పాఠశాలలు దసరా సందర్భంగా తక్కువ సెలవులను అందించవచ్చు, దీపావళి సెలవులు కూడా అక్టోబర్‌లో వస్తాయి మరియు డిసెంబర్‌లో క్రిస్మస్ సెలవులు వస్తాయి. 2026 బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న SSLC విద్యార్థులకు అదనపు తరగతులు కూడా నిర్వహించవచ్చు.

తెలంగాణలో..
దసరా పండుగను తెలంగాణలో అత్యంత వైభవంగా చేసుకుంటారు. దసరా సమయంలో బతుకమ్మ సంబరాలతో తెలంగాణ శోభాయమానంగా కనిపిస్తుంది. దీంతోపాటు దేవీ నవరాత్రులను కూడా ప్రజలు చేసుకుంటారు. దసరా సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీగా సెలవులు ప్రకటించింది. దసరా సందర్భంగా 21 సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు పాఠశాలల సెలవులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. దసరాకు మొత్తం 13 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ ప్రకటించిన విధానం నేటికీ కొనసాగుతోంది.

ఏపీ, ఇతర రాష్ట్రాల్లో..
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో దసరా సెలవులు 24 సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 3వ తేదీన పాఠశాలల తరగతులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే జూనియర్ కళాశాలలకు సెలవులపై పాఠశాల అధికారులు ఇంకా నిర్ధారణను నిర్ధారించలేదు. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్‌, మహారాష్ట్రలో కూడా ఇదే స్థాయిలో పాఠశాలల సెలవులు ఉండవచ్చు. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఐదు రోజులు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

