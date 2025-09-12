Festival Holidays: దసరాకు విద్యార్థులకు పండుగే.. మొత్తం 16 రోజుల సెలవులు

Dusshera Holidays: దసరా పండుగ హిందూవుల్లో అతిపెద్దది. దేశవ్యాప్తంగా అంగరంగ వైభవంగా.. ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో చేసుకుంటారు. అన్ని రాష్ట్రాల్లో దసరాను చేసుకుంటుండగా దక్షిణ భారతదేశంలో భారీ స్థాయిలో జరుపుకుంటారు. ముఖ్యంగా తెలంగాణతోపాటు కర్ణాటకలో దసరా ప్రధాన పండుగ. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా గొప్పగా చేసుకుంటారు. మరి దసరా పండుగకు పాఠశాలలకు ఎన్ని సెలవులు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.
Also Read: Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
ఇప్పటికే తెలంగాణ, ఏపీ కర్ణాటక ప్రభుత్వాలు దసరా సెలవులు ప్రకటించాయి. అయితే దసరా సెలవుల్లో అత్యధికంగా కర్ణాటకలో ప్రకటించారు. కర్ణాటకలో వైభవంగా దసరా పండుగను చేసుకుంటుండడంతో అక్కడ మొత్తం 16 రోజులు సెలవు ప్రకటించారు. అక్కడ పాఠశాలలు 20 సెప్టెంబర్ నుంచి సెలవులు ప్రారంభమవుతుండగా అక్టోబర్ 7వ తేదీన పునఃప్రారంభమవుతాయి. అక్టోబర్ 2వ తేదీన దసరా పండుగ వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. రాష్ట్ర బోర్డు, సీబీఎస్ఈ, సీఐఎస్సీఈ పాఠశాలలతోపాటు అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు 16 రోజులు దసరా సెలవులు వర్తిస్తాయి.
Also Read: CIBIL Score: సిబిల్ స్కోర్ 350 ఉన్నా పర్లేదు.. ఈ 5 చిట్కాలతో రూ. 5 లక్షల వరకు లోన్ సాధ్యం
పాఠశాల సెలవులు గురించి విద్యార్థులు మరియు తల్లిదండ్రులు పాఠశాల అధికారులతో సన్నిహితంగా ఉండాలని సూచించారు. కొన్ని పాఠశాలలు దసరా సందర్భంగా తక్కువ సెలవులను అందించవచ్చు, దీపావళి సెలవులు కూడా అక్టోబర్లో వస్తాయి మరియు డిసెంబర్లో క్రిస్మస్ సెలవులు వస్తాయి. 2026 బోర్డు పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న SSLC విద్యార్థులకు అదనపు తరగతులు కూడా నిర్వహించవచ్చు.
Also Read: Honda Bikes Cut: హోండా బైక్ లవర్లకు జాక్పాట్.. రూ.18 వేలు తగ్గిన బైక్ల ధరలు ఇలా
తెలంగాణలో..
దసరా పండుగను తెలంగాణలో అత్యంత వైభవంగా చేసుకుంటారు. దసరా సమయంలో బతుకమ్మ సంబరాలతో తెలంగాణ శోభాయమానంగా కనిపిస్తుంది. దీంతోపాటు దేవీ నవరాత్రులను కూడా ప్రజలు చేసుకుంటారు. దసరా సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీగా సెలవులు ప్రకటించింది. దసరా సందర్భంగా 21 సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 3 వరకు పాఠశాలల సెలవులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది. దసరాకు మొత్తం 13 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. గతంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రకటించిన విధానం నేటికీ కొనసాగుతోంది.
ఏపీ, ఇతర రాష్ట్రాల్లో..
ఆంధ్రప్రదేశ్లో దసరా సెలవులు 24 సెప్టెంబర్ నుంచి అక్టోబర్ 2 వరకు ఉంటాయి. అక్టోబర్ 3వ తేదీన పాఠశాలల తరగతులు తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అయితే జూనియర్ కళాశాలలకు సెలవులపై పాఠశాల అధికారులు ఇంకా నిర్ధారణను నిర్ధారించలేదు. ఇక పశ్చిమ బెంగాల్, మహారాష్ట్రలో కూడా ఇదే స్థాయిలో పాఠశాలల సెలవులు ఉండవచ్చు. మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో ఐదు రోజులు ఉంటాయని తెలుస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.