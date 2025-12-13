English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
School Holiday: విద్యార్థులు ఎగిరి గంతేసే వార్త..12 రోజులు క్రిస్మస్ సెలవులు..డిసెంబరు 24 నుంచి జనవరి 5 వరకు నాన్‌స్టాప్!

School Holidays For Christmas 2025: ఇటీవలే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా స్కూళ్లకు సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్‌కు సంబంధించి సెలవులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. 2025 డిసెంబరు 24 నుంచి 2026 జనవరి 5 వరకు 12 రోజుల పాటు నాన్‌స్టాప్ హాలీడేస్‌ను ప్రకటించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Dec 13, 2025, 04:37 PM IST

కేరళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 12 రోజులు నిరంతరాయంగా స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించింది. ఇప్పటికే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా స్కూళ్లకు సెలవులు రాగా.. ఇప్పుడు క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు హాలీడేస్ ప్రకటించారు. జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్‌మెంట్ ప్రకారం.. కేరళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లు 2025 డిసెంబర్ 24 నుండి మూసివేయనున్నారు. ఆ తర్వాత తిరిగి 2026 జనవరి 5న స్కూళ్లు పునఃప్రారంభం కానున్నాయి. 

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా మార్పు
డిసెంబర్ 9, 11 తేదీలలో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కారణంగా రాష్ట్రంలోని హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షల టైమ్ టేబుల్‌లో మార్పులు చేశారు. అయితే నిజానికి డిసెంబరు 11 నుంచి 18 వరకు హాఫ్ ఇయర్లీ పరీక్షలు జరగాల్సి ఉండగా.. ఆ వెంటనే డిసెంబరు 19 నుంచి క్రిస్మస్ సెలవులను ప్రకటించాల్సింది. కానీ, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల మార్పుల కారణంగా స్కూళ్లకు సెలవుల్లో కూడా మార్పులు జరిగాయి. దీంతో డిసెంబరు 29న తిరిగి ప్రారంభం కావాల్సిన పాఠశాలలు ఇప్పుడు జనవరి 5న తెరుచుకోనున్నాయి. 

పోలింగ్ రోజుల్లోనే రెండు పరీక్షలు వచ్చిన క్రమంలో ఆయా పరీక్ష తేదీలను విద్యాశాఖ మార్పులు చేసింది. దీంతో కేరళ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న స్కూళ్లలో డిసెంబరు 15 నుంచి 23 వరకు పరీక్షలు జరుగుతాయి. దీంతో డిసెంబరు 24 నుంచి సెలవులు ఇవ్వనున్నారు. 

12 రోజుల శీతాకాల సెలవులు
సాధారణంగా క్రిస్మస్ కోసం కేరళలో 10 రోజుల పాటు సెలవులను ప్రకటించే వారు. కానీ, ప్రస్తుతం మరో రెండు రోజులు అదనంగా సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించడం పట్ల విద్యార్థులు, వారి తల్లీదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈసారి ఎన్నికల సర్దుబాటు కారణంగా సెలవుల సంఖ్య పెరిగింది. దీంతో విద్యార్థులు పండుగను మరిన్ని రోజులు ఆస్వాదించేందుకు, విశ్రాంతి తీసుకునేందుకు సమయం లభిస్తుంది.

తాజాగా విడుదల చేసిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం విద్యాశాఖ పరీక్షలు నిర్వహించాల్సి ఉంది. ఈ షెడ్యూల్‌ను వివరిస్తూ సాధారణ విద్యా శాఖ అధికారిక సర్క్యులర్‌ను విడుదల చేసింది. విద్యాశాఖకు సంబంధించిన డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు, ప్రాంతీయ డైరెక్టర్లు, DIET ప్రిన్సిపాల్‌లు, జిల్లా, ఉప-జిల్లా విద్యా అధికారులు, అన్ని పాఠశాల అధిపతులకు నోటీసులు పంపించారు. సవరించిన షెడ్యూల్‌ను ఖచ్చితంగా పాటించాలని, మార్పుల గురించి తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు తెలియజేయాలని శాఖ పాఠశాల అధికారులను కోరింది.

