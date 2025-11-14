School Holidays News: విద్యార్థులకు ఊహించని శుభవార్త.. సండేస్ కాకుండా 8 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు!

School Holidays Latest News For Students: మరో 15 రోజులైతే డిసెంబర్ నెల కూడా ప్రారంభమవుతుంది. అయితే ఇది చివరి నెల కావడంతో చాలామంది పిల్లలు సెలవుల కోసం ఎంతగా ఎదురుచూస్తూ ఉంటారు. గత ఏడాదిలో ఈ నెలలో ఈ ఏడాది కంటే ఎక్కువగానే పాఠశాలలకు సెలవులు వచ్చాయి. రెండవ శనివారాలు, ఆదివారాలు కలుపుకుంటే వచ్చే సెలవులే కాకుండా అదనంగా ఈ ఏడాది కూడా పాఠశాలలకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన సెలవులు రాబోతున్నాయి. కొన్ని ప్రభుత్వాలు విడుదల చేసిన సెలవుల క్యాలెండర్ లో భాగంగా ఈ ఏడాది అదనంగా 8 సెలవులు రాబోతున్నాయి. అయితే, ఈ సెలవులు కేవలం కొన్ని పాఠశాలలకు మాత్రమే పరిమితం కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏయే పాఠశాలలకు ఈ ఎనిమిది రోజులు సెలవులు వర్తిస్తాయో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ సందర్భంగా మిషనరీ క్రిష్టియన్ పాఠశాలలకు ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాలతో పాటు మరికొన్ని రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ప్రతి ఏడాది ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటిస్తాయి. ఇందులో భాగంగానే ఈ ఏడాది కూడా ఈ పాఠశాలలకు దాదాపు 7 నుంచి 8 రోజుల వరకు ప్రత్యేకమైన సెలవులు లభించబోతున్నాయి. కేవలం ఈ సెలవులు కొన్ని పాఠశాలలకు మాత్రమే పరిమితం అవుతాయని సమాచారం. గత ఏడాది రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు ఆరు రోజులకు పైగానే సెలవులను కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ ఏడాది కూడా ఈ సెలవులు ఉంటాయనేది? త్వరలోనే ప్రభుత్వ నుంచి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
ప్రతి ఏడాది క్రిస్మస్ పండగను డిసెంబర్ 25వ తేదీన జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈరోజు ఎలాగో అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది. కానీ మిషనరీ క్రిస్టియన్ పాఠశాలలకు మాత్రం దీనికంటే కొన్ని రోజుల ముందే ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రభుత్వానికి కేటాయిస్తూ వస్తున్నాయి. ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ 25 తో పాటు కొన్ని పాఠశాలలకు డిసెంబర్ 26 వరకు కూడా సెలవులు ప్రకటిస్తాయి. అయితే ఈ ఏడాది కూడా ఇదే జరుగుతుంది. కానీ మిషనరీ పాఠశాలలకు మాత్రం తప్పకుండా ఏడు రోజులు హాలిడేస్ని ప్రకటిస్తాయి. ఇప్పటికే ఈ సెలవులకు సంబంధించిన వివరాలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన సెలవుల జాబితాలో కూడా పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
Also Read: School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎంజాయ్ పండగో.. వరుసగా మూడు రోజులు హాలీడేస్..
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రతి ఏడాది లాగా ఈ ఏడాది కూడా క్రిస్టియన్స్ జరుపుకునే క్రిస్మస్ పండుగ రోజున ఒక సెలవును మాత్రమే సెలవులో జాబితాలో పేర్కొంది. డిసెంబర్ 25వ తేదీ కేవలం ఈ ఒక్కరోజు మాత్రమే సెలవు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మరుసటి రోజు యధావిధిగా పాఠశాలలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు మిషనరీ పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రకటిస్తే.. డిసెంబర్ 22వ తేదీ నుంచే ప్రత్యేకమైన సెలవులు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సెలవులు దాదాపు డిసెంబర్ 29వ తేదీ వరకు కొనసాగుతాయి. అంటే దాదాపు 8 రోజులపాటు క్రిస్టియన్ పాఠశాలలకు సెలవులు ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఇందులో శనివారాలతో పాటు ఆదివారాలు కూడా సెలవులు ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
Also Read: School Holidays: విద్యార్ధులకు ఎంజాయ్ పండగో.. వరుసగా మూడు రోజులు హాలీడేస్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook