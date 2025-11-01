School holidays in Telangana And AP: నవంబర్ నెల కాగానే డిసెంబర్ నెల ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి ఏడాదికి ఈనెల చివరి నెలగా భావిస్తారు. అంతేకాకుండా అప్పుడప్పుడు ఇది ఎక్కువ సెలవులు ఉన్న నెలగా కూడా వస్తుంది. అందుకే చాలామంది డిసెంబర్ నెల ఎంతో ప్రత్యేకమైనదిగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి ఏడాది డిసెంబర్ నెలలో క్రిస్మస్ పండగ వస్తుంది. ఈ పండగకు దాదాపు కొన్ని పాఠశాలలకు 8 రోజుల వరకు సెలవులను ప్రకటిస్తారు. దీనివల్ల కొన్ని స్కూల్లో వారం కంటే ఎక్కువ రోజులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే ఈ సెలవులను ప్రభుత్వాలు అదే నెలలో ప్రకటిస్తాయి. ముఖ్యంగా మైనార్టీ పాఠశాలల కైతే తప్పకుండా ఏడు నుంచి ఎనిమిది రోజుల వరకు ప్రభుత్వాలు సెలవులను ప్రకటిస్తాయి. ఈ ఏడాది కూడా క్రిస్మస్ కి 7 నుంచి 8 రోజుల వరకు సెలవులు ఉంటాయా?
మైనార్టీ క్రిస్టియన్ పాఠశాలలకు భారత దేశంలోని అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు దాదాపు తప్పకుండా ఆరు నుంచి ఏడు రోజుల వరకు ప్రత్యేకమైన హాలిడేస్ ని ప్రకటిస్తాయి. ఇందులో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులతో పాటు పిల్లలకు కూడా ప్రత్యేకమైన సెలవులను కేటాయిస్తారు. గత సంవత్సరం కూడా భారతదేశంలోని రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు మైనార్టీ పాఠశాలలకు దాదాపు 7 రోజులకు పైగానే పాఠశాలలకు సెలవులను అందించినట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ ఏడాది కూడా అన్ని క్రిస్టియన్ పాఠశాలలకు ఆరు నుంచి ఏడు రోజుల వరకు సెలవులను ప్రకటించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ పండగ డిసెంబర్ 25వ తేదీన వచ్చింది. డిసెంబర్ కంటే ముందు నుంచే మైనార్టీ క్రిస్టియన్ పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటిస్తారు. దీంతో పాఠశాలలో క్రిస్మస్ మరుసటి రోజు వరకు కూడా బంద్ ఉంటాయి. ఇక రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల క్రిస్టియన్ సెలవుల వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా తెలంగాణలో డిసెంబర్ 25వ తేదీన క్రిస్మస్ పండగ జరుపుకుంటారు. అధికారికంగా ఈరోజుతో పాటు ఆ మరుసటి రోజు డిసెంబర్ 26 వరకు సెలవులు ఉంటాయి. అయితే, క్రిస్టియన్ పాఠశాలలకు మాత్రం దాదాపు 7 రోజులపాటు సెలవులను ప్రకటిస్తారు.
ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా డిసెంబర్ 25న క్రిస్టియన్ పండగ జరుపుకుంటారు. ఈరోజు నుంచి ఏపీలో ఆ మరసటి డిసెంబర్ 26వ తేదీ వరకు కూడా పాఠశాలలు ఉండవు. ఇక క్రిస్టియన్ మైనార్టీ విద్యాసంస్థలకు ప్రతి ఏడాది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దాదాపు ఏడు సెలవులనైనా ప్రకటిస్తూ వస్తుంది. ఈ ఏడాది కూడా ఈ క్రిస్మస్ హాలిడేస్ ప్రకటిస్తే.. డిసెంబర్ 22వ తేదీ నుంచి 29వ తేదీ వరకు సెలవులు ఉండే అవకాశాలున్నాయి. దీన్ని బట్టి చూస్తే మొత్తం ఎనిమిది రోజులపాటు సెలవులు ఉంటాయి. అలాగే ఇవే కాకుండా ఆదివారం తో పాటు రెండవ శనివారాలు కూడా ప్రత్యేకమైన పాఠశాల సెలవులుంటాయి.
