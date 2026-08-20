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విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 21 నుంచి వరుసగా 3 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు..!!

School Holidays Tomorrow August 21 TO 28: ఆగస్టు 21, ఆగస్టు 25, ఆగస్టు 26, ఆగస్టు 28వ తేదీల్లో తెలుగు  రాష్ట్రాలతోపాటు పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవులు ఉండనున్నాయి. అయితే ప్రతి రాష్ట్రంలో సెలవులు ఒకే తేదీల్లో ఉండవు. ముఖ్యంగా మిలాద్ ఉన్న నబీ, ఓనం, రక్షాబంధన్, వరలక్ష్మీ వ్రతం వంటి పండగల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ఉంటుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 20, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 12:10 PM IST
విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 21 నుంచి వరుసగా 3 రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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