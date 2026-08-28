September School Holidays: ఆగస్టు నెలలో వరుసగా సెలవులు వచ్చాయి. ఆషాడ మాసం బోనాలతో షురూ అయిన సెలవులు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, వరలక్ష్మీ వ్రతం, మిలాద్ నబీ వరకు కొనసాగాయి. ఈ రోజు రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా కూడా సెలవు ఉంది. ఈ రాఖీ సెలవుతో ఆగస్టు నెల సెలవులు ముగుస్తున్నాయి. అయితే ఆగస్టు నెల ముగిసినా సెలవులు మాత్రం కొనసాగనున్నాయి. వచ్చే నెల సెప్టెంబర్ లో కూడా వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. పండగ సెలవులు వారాంతంతో కలిసి రావడంతో వీకెండ్స్ కాస్త లాంగ్ వీకెండ్స్ గా మారనున్నాయి.
ఆగస్టు నెల ముగిసిన సెప్టెంబర్ లోకి అడుగుపెడుతుండగానే.. మళ్లీ సెలవులు మొదలవుతున్నాయి. సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శుక్రవారం హిందువులకు ఎంతో ఇష్టమైన భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించే శ్రీ క్రిష్ణ భగవానుడి జన్మదినం. ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా క్రిష్ణాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా ఈ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంటారు. అందుకే తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా సెలవులు ప్రకటించాయి. అంటే ఈ రోజు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు, కాలేజీలతోపాటు ఇతర కార్యాలయాలకు సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన సెలవు ఉంటుంది. విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు ఈరోజు సెలవు.
ఇక సెప్టెంబర్ 5వ తేదీ శనివారం.. చాలా మంది ఐటీ, కార్పొరేట్ సంస్థల ఉద్యోగులకు, హైదరాబాద్ లోని పలు పాఠశాలలకు శనివారం సెలవు ఉంటుంది. ఇలా తెలుగు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు అందరికీ కాదు కానీ కొందరికి మాత్రం వరుసగా శుక్రవారం, శనివారం, ఆదివారం మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ ఆదివారం. ఈ రోజు ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు అందరికీ సాధారణ సెలవు ఉంటుంది. ఇలా సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో 4,5,6 తేదీల్లో సెలువులు వస్తున్నాయి.
సెప్టెంబర్ మొదటి వారం వలే రెండో వారం కూడా లాంగ్ వీకెండ్ వస్తుంది. ప్రతి నెలలో రెండో శనివారం ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు ఆఫీసులకు అధికారిక సెలవు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 12న రెండో శనివారం కాబట్టి విద్యార్థులు, ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంది. సెప్టెంబర్ 13వ తేదీ ఆదివారం వస్తుంది. సెప్టెంబర్ 14వ తేదీకి కూడా ప్రత్యేక సెలవు ఉంది. ఈ రోజు వినాయక చవితి పండగ. తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించాయి. నగరాలు, పట్నాలు, పల్లెలు అనే తేడా లేకుండా వినాయక చవితికి వాడవాడనా గణపయ్య విగ్రహాలను ప్రతిష్టించి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఇళ్లలో కూడా భక్తిశ్రద్ధలతో వినాయకుడిని పూజిస్తారు. అయితే వినాయక ప్రతిష్టతోపాటు వినాయన నిమజ్జన రోజు కూడా హైదరాబాద్, మేడ్చల్, మల్కాజ్ గిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది.
ఈవిధంగా సెప్టెంబర్ 12,13,14 తేదీల్లో రెండో శనివారం, ఆదివారం, సోమవారం వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు తమ కుటుంబంతో కలిసి వినాయక చవితి వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకోవచ్చు. ఇక సెప్టెంబర్ 23న మరో సెలవు వస్తుంది. ముస్లింల పవిత్ర పండగ యజ్ దహుమ్ షరీఫ్ సందర్భంగా 23వ తేదీన తెలంగాణలో ఐచ్చిక సెలవు ఉంది. ప్రముఖ సూఫీ గురువు హజ్రత్ ఖాదిర్ జిలాని జ్నాపకార్థం నిర్వహించే పవిత్ర మతపరమైన వేడుక ఇది. ఈ పర్వదినాన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సెలవు కావాలనుకున్నట్లయితే ముందస్తుగా పర్మిషన్ తీసుకుంటే వేతనంతో కూడిన సెలవును పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇలా సెప్టెంబర్ లో మొత్తం 30రోజుల్లో 6, 13, 20, 27 తేదీల్లో ఆదివారాలు వస్తున్నాయి. ఈ 4 సాధారణ సెలవులు. సెప్టెంబర్ 12న రెండో శనివారం మరో సెలవు. సెప్టెంబర్ 4న క్రిష్ణాష్టమి, సెప్టెంబర్ 14న వినాయకచవితి, ఈ రెండు సెలవులే. ఇలా వచ్చేనెల మొత్తం 7 రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఐచ్చిక సెలవు, జిల్లాల్లో స్థానిక వేడుకల సందర్భంగా మరికొన్ని సెలవులు ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది.
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