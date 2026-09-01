/విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారంలో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఆ తర్వాత మరో మూడు రోజులు..!!

School Holidays: ఆగస్టు నెల ముగిసింది. సెప్టెంబర్ నెలలోకి అడుగుపెట్టాం. ఆగస్టు నెల మాదిరిగానే సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా పాఠశాలలకు, కాలేజీలకు, ఆఫీసులకు వరుసగా సెలవులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ నెల ఆరంభంలోనే వచ్చే సెలవుల గురించి తెలిస్తే విద్యార్థులు ఆనందిస్తారు. ఒకటి కాదు రెండు కాదు వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. ఈ సారి వీకెండ్ కాస్త లాంగ్ వీకెండ్ గా మారిపోతుంది.
సెప్టెంబర్ నెల మంగళవారంతో ప్రారంభం అయ్యింది. ఈ నెలలలో మొదటి మూడు రోజులు పాఠశాలలు, కాలేజీలకు వర్కింగ్ డే ఉంది. ఆ తర్వాత ఓ పండగతోపాటు ప్రత్యేక పర్వదినం, ఆదివారంతో కలిసి వస్తున్నాయి. దీంతో మొదటి వారంలోనే వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 4వ తేదీన శ్రీక్రిష్ణాష్టమి సెలవు:
హిందువుల ఆరాధ్యదైవం శ్రీక్రుష్ణుడి జన్మదిన వేడుకలను దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా క్రిష్ణాష్టమిని అంగరంగవైభవంగా జరుపుకుంటారు. అయితే ఈసారి సెప్టెంబర్ 4వ తేదీ శుక్రవారం క్రిష్ణాష్టమి వస్తుంది. అందుకే తెలంగాణ, ఏపీ ప్రభుత్వాలు ఈ రోజు సెలవు ఇచ్చాయి. విద్యార్థులు మాత్రమే కాదు.. ఉపాధ్యాయులతోపాటు ఉద్యోగులకు కూడా ఈ రోజు అధికారిక సెలవు ఉంది. అయితే కొన్ని విద్యాసంస్థల్లో క్రిష్ణాష్టమి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తాయి.
సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన టీచర్స్ డే:
క్రిష్ణాష్టమి తర్వాత రోజు సెప్టెంబర్ 5వ తేదీన శనివారం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం. ఈ ప్రతి సంవత్సరం డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాక్రిష్ణన్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం జరుపుకుంటారు. ఈ రోజు కూడా విద్యాసంస్థల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఈ రోజు చాలా వరకు తరగతులు జరగవు.
సెప్టెంబర్ 6వ తేదీ సాధారణ సెలవు:
క్రిష్ణాష్టమి, టీచర్స్ డేతోపాటు ఆదివారం కలిసి వస్తుంది. అందుకే వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 4, 5 తేదీల్లో సెలువు ఉండే వారికి సెప్టెంబర్ 6న సాధారణ సెలవుతో వీకెండ్ కాస్త లాంగ్ వీకెండ్ గా మారుతోంది. ఇలా వరుస సెలవులతో విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఫ్యామిలీతో హ్యాపీగా గడిపేందుకు సిద్ధమవుతున్నవారు.
వరుసగా ఈ మూడు రోజులే కాదు.. మధ్యలో మరో వారం పాఠశాలలు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు వర్కింగ్ డే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్లీ సెలవులు వస్తున్నాయి.
సెప్టెంబర్ 14 వ తేదీ సోమవారం వినాయక చవితి పండగ వస్తుంది. ఈ పండగకు దేశవ్యాప్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు మహారాష్ట్ర, కర్నాటక రాష్ట్రాల్లోనూ పాఠశాలలకు, ఆఫీసులకు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వం అధికారిక సెలవు ఇచ్చింది. మధ్యలో మూడు రోజులు రోజులు మాత్రమే వర్కింగ్ డే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 18వ తేదీన గౌరీ పూజ సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అధికారికంగా సెలవు ఉంటుంది. మహారాష్ట్రలో సెలవు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 19 శనివారం కొన్ని పాఠశాలలతోపాటు, ఐటీ ఉద్యోగులకు సెలవు ఉంటుంది. సెప్టెంబర్ 20వ తేదీ ఆదివారం. ఇలా మళ్లీ మూడు రోజులు వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇక సెప్టెంబర్ 22వ తేదీన తెలంగాణతోపాటు ఏపీలోనూ విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉంది. సెప్టెంబర్ 25వ తేదీన గణేష్ నిమజ్జనానికి కూడా సెలవు ఉంది. ఇలా సెప్టెంబర్ నెల మొత్తం దాదాపుగా సెలవులే వస్తున్నాయి. ఈ సెలవులను ముందుగానే ప్లాన్ చేసుకున్నట్లయితే ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా గడిపేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
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