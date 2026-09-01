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విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారంలో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఆ తర్వాత మరో మూడు రోజులు..!!

School Holidays: విద్యార్థులు ఎగిరిగంతేసే వార్త. ఈ వారంలో ఇంకా రెండు రోజులు మాత్రమే కాలేజీలు, స్కూళ్లు నడుస్తాయి. ఆ తర్వాత వరుసగా సెలవులు వున్నాయి. ఈ వీకెండ్ కాస్త లాంగ్ వీకెండ్ గా మారనుంది. సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో మొదటి మూడు రోజులు మాత్రమే స్కూళ్లు, కాలేజీలు తెరచుకుని ఉంటాయి. ఆ తర్వాత మూడు రోజులు వరుసగా సెలవులు వస్తున్నాయి. ఏ రోజు సెలవు..ఎందుకు సెలవు.. పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 01, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:47 AM IST
విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారంలో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఆ తర్వాత మరో మూడు రోజులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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విద్యార్థులకు, ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. ఈ వారంలో వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు..ఆ తర్వాత మరో మూడు రోజులు..!!
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