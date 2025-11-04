English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • School Holidays: విద్యార్థులకు డబుల్ ధమాకా.. వరుసగా 2 రోజులు సెలవు.. ఉద్యోగులకు కూడా బంద్..

School Holidays: విద్యార్థులకు డబుల్ ధమాకా.. వరుసగా 2 రోజులు సెలవు.. ఉద్యోగులకు కూడా బంద్..

School Holidays In Telangana: నవంబర్ 5వ తేదీ నుంచి 7వ తేదీ వరకు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రత్యేకమైన పాఠశాల సెలవులు ప్రభుత్వాలు ప్రకటించాయి. ముఖ్యంగా గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణలో గురువారం అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించింది. ఇక ఉత్తరప్రదేశ్ లోను కూడా ఈ సెలవు ఉంటున్నట్లు అధికారిక సమాచారం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 4, 2025, 09:19 AM IST

Trending Photos

Business Ideas: ఈ ఉద్యోగాలు చేయడం మనతో కాదక్కా.. ఇంట్లోనే కూర్చుండి ఈ బిజినెస్‎లు చేస్తూ లక్షలు సంపాదిద్దాం.!!
7
Business Ideas in Telugu
Business Ideas: ఈ ఉద్యోగాలు చేయడం మనతో కాదక్కా.. ఇంట్లోనే కూర్చుండి ఈ బిజినెస్‎లు చేస్తూ లక్షలు సంపాదిద్దాం.!!
Karthika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆరోజు తప్పకుండా చేయాల్సిన దానాలు ఏంటో తెలుసా..?
6
karthika masam 2025
Karthika Purnima 2025: కార్తీక పౌర్ణమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆరోజు తప్పకుండా చేయాల్సిన దానాలు ఏంటో తెలుసా..?
Real Estate: సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ 20కిలోమీటర్ల దూరంలోనే రూ. 40లక్షలకే 150గజాల ఓపెన్ ప్లాట్.. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ కోవద్దు..!!
6
Real estate in Hyderabad
Real Estate: సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి జస్ట్ 20కిలోమీటర్ల దూరంలోనే రూ. 40లక్షలకే 150గజాల ఓపెన్ ప్లాట్.. ఈ ఛాన్స్ అస్సలు మిస్ కోవద్దు..!!
Business Ideas: మీ బాస్ పెట్టే టార్చర్ భరించలేకపోతున్నారా? తక్కువ పెట్టుబడితోనే 5 బిజినెస్‎లు ప్రారంభిస్తే.. నెల జీతం కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తారు..!!
5
Business idea
Business Ideas: మీ బాస్ పెట్టే టార్చర్ భరించలేకపోతున్నారా? తక్కువ పెట్టుబడితోనే 5 బిజినెస్‎లు ప్రారంభిస్తే.. నెల జీతం కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తారు..!!
School Holidays: విద్యార్థులకు డబుల్ ధమాకా.. వరుసగా 2 రోజులు సెలవు.. ఉద్యోగులకు కూడా బంద్..

School Holidays In Telangana: గత అక్టోబర్ నెల అనేక పండగలతోని సెలవులతో నిండి ఉండగా.. నవంబర్ నెల కూడా మొదటి వారంలోని సెలవులతో ప్రారంభమైంది. ఈ నెలలో కూడా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ మతపరమైన కార్యక్రమాలు కారణంగా ఎన్నో సెలవులు వస్తున్నాయి. ఇవి స్కూల్ విద్యార్థులకు ప్రత్యేకంగా బోతున్నాయి. ముఖ్యంగా నవంబర్ 5వ తేదీనే గురునానక్ జయంతి రావడం వల్ల ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలో బంద్ ఉంటాయి. అలాగే గురు తేజ్ బహదూర్ అమరవీరుల దినోత్సవం సందర్భంగా కూడా నవంబర్ 25వ తేదీన పాఠశాలల విద్యార్థులకు సెలవు లభించబోతోంది. ఇప్పటికే గురువారం గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు అధికారికంగా సెలవులు ప్రకటించాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

రేపే గురుపౌర్ణిమ..
గురు పౌర్ణమితో పాటు గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణలోని పబ్లిక్ హాలిడే ఉంది. దీని కారణంగా అన్ని ప్రభుత్వ ప్రైవేటు విద్యాసంస్థలకు.. అలాగే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు సెలవు లభించబోతోంది. దీంతో గురువారం నవంబర్ 5వ తేదీ అన్ని పాఠశాలలకు సెలవు లభిస్తుంది. అలాగే తిరిగి మళ్లీ నవంబర్ ఆరవ తేదీన పాఠశాలలు తిరిగి తెరుచుకుంటాయి. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ అకాడమిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం రేపు ఆప్షనల్ హాలిడే మాత్రమే. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం హాలిడే ప్రకటిస్తే.. గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా హాలిడే ఉంటుంది. 

నవంబర్ మూడో తేదీ నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు వరసగా హాలిడే..
ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బులంద్‌షహర్ జిల్లాలోని విద్యార్థులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్. ఈ జిల్లాలోని అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు నవంబర్ మూడో తేదీ నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు వరసగా నాలుగు రోజులపాటు సెలవులు ప్రకటించినట్లు జిల్లా ప్రాథమిక విద్య శాఖకు సంబంధించిన అధికారి తెలిపారు. ఈ జిల్లాలో ప్రత్యేకంగా గంగా స్నాన్ మేళా తో పాటు గురు పౌర్ణమి, గురునానక్ జయంతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ సెలవులు ప్రకటించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో మళ్లీ పాఠశాలలో నవంబర్ ఏడవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. అప్పటిదాకా విద్యార్థులకు వరసగా నాలుగు రోజులపాటు హాలిడే లభించబోతోంది. అలాగే ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఈ నాలుగు రోజుల సెలవు వర్తిస్తుందని అధికారులు అధికారికంగా వెల్లడించారు.

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. ఆదివారాలు కాకుండా స్కూల్స్‌కి వరుసగా 8 రోజులు సెలవులు!

గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా బులంద్‌షహర్ జిల్లాలో గంగా స్నానానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివస్తారు. ముఖ్యంగా కొన్ని ఘాట్లలో ఊహించని స్థాయిలో భక్తులు నది స్నానాలను ఆచరిస్తారు. దీనివల్ల నగరంలో ట్రాఫిక్ జామ్ అవ్వడమే కాకుండా.. కొన్ని ప్రదేశాల్లో రద్దీ నెలకొంటుంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రత్యేకమైన సెలవులను ప్రకటించినట్లు తెలిపారు. దీనికోసమే నవంబర్ 3 నుంచి 4వ తేదీల మధ్య సెలవులు ప్రకటించారు. ఇక గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా నవంబర్ ఐదు న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. దీంతో ఈరోజు ప్రభుత్వ బ్యాంకులకు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలలో పనులు చేసే ఉద్యోగులకు కూడా సెలవు లభించబోతోంది. ఇక ఈ జిల్లాలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగితే.. నవంబర్ ఆరవ తేదీ కూడా సెలవు ఉండే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రెండు రోజుల పాటు వరుసగా సెలవులు లభించబోతున్నాయి.

Also Read: School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. ఆదివారాలు కాకుండా స్కూల్స్‌కి వరుసగా 8 రోజులు సెలవులు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

school holiday newsRain Holiday For SchoolsPublic holidayholiday newsNovember 6 2025

Trending News