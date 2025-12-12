School Holidays: డిసెంబర్ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 తేదీల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు..విద్యార్థులు పండగ చేసుకోండి!

School Holidays In Winter 2025: దేశంలోని రోజురోజుకు చలి తీవ్రంగా పెరిగిపోతుంది. శీతాకాలంలో చలిగాలుల కారణంగా పిల్లలు, వృద్ధులు బయటకు వచ్చేందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఉత్తరాదిన చలిగాలులు తీవ్రంగా ఉండడమే కాకుండా.. మంచు కురిసే సమయం దగ్గర పడుతుంది. ఈ క్రమంలో ఉత్తర భారతదేశంలో మంచు కురిసే సమయం దగ్గర పడుతుండడం వల్ల ఆయా రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ప్రభుత్వాలు సెలవును ప్రకటించాయి.
దీంతో విద్యార్థులు ఆనందంలో మునిగిపోయారు. ముఖ్యంగా జమ్మూ కశ్మీర్తో సహా ఇతర రాష్ట్రాల్లో డిసెంబరు 13 నుంచి డిసెంబరు 19 వరకు స్కూళ్లు మూతపడనున్నాయి. పెరుగుతున్న చలిగాలులు, మంచు కురిసే కారణంగా విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని సెలవు ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
పాఠశాల సెలవుల షెడ్యూల్..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో ఏఏ ప్రాంతాల్లో ఎన్ని రోజులు సెలవులు ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శీతాకాల ప్రాంతంలో (వింటర్ జోన్ స్కూల్స్, ప్రధానంగా కొండ ప్రాంతాలలో) తీవ్రమైన చలి, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా అక్కడున్న పాఠశాలలకు సెలవులను ప్రకటించారు.
శీతాకాలం చలిగాలుల ప్రభావం కారణంగా డిసెంబర్ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 తేదీల్లో పాఠశాలలు మూతపడనున్నాయి. విద్యార్థుల భద్రత, ప్రయాణ సౌలభ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఉత్తర భారత దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా శీతాకాల సెలవులను ప్రకటించారు. వాటి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో జనవరి 1 నుండి జనవరి 15, 2026 వరకు (15 రోజులు) స్కూళ్లకు సెలవులను ప్రకటించగా.. హర్యానాలో జనవరి 1 నుండి జనవరి 15, 2026 వరకు (15 రోజులు)..ఉత్తర ప్రదేశ్లో డిసెంబర్ 20 నుండి డిసెంబర్ 31, 2025 వరకు (12 రోజులు)..పంజాబ్లో డిసెంబర్ 22, 2025 నుండి జనవరి 10, 2026 వరకు (20 రోజులు)..మధ్యప్రదేశ్లో డిసెంబర్ 23, 2025 నుండి ప్రారంభమై జనవరి మొదటి వారం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్లో డిసెంబర్ చివరి వారంలో స్కూళ్లకు సెలవులు ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉంది.
జమ్మూ కాశ్మీర్లో అత్యధికంగా శీతాకాల సెలవులను ప్రకటించడం వల్ల ఆయా ప్రాంతాల విద్యార్థులు ఎంతో సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సెలవుల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడంతో పాటు విద్యార్థుల తల్లీదండ్రులు టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.
