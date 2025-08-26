English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holidays: వరుస పండుగలు.. ఏకంగా 10 రోజులు సెలవులు?

School Holidays in August September: ఆగస్టు నెల వచ్చిందంటే చాలా పండగలు, పెళ్లిలు వంటి శుభకార్యాలతో ఊర్లన్ని సందడిగా ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా పండగలతో పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు ఎన్నో సెలవులు వస్తాయి. వినాయకచవితితో పాటు మరో పండుగ రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో సెలవులు మరిన్ని పెరిగే అవకాశం ఉంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:27 PM IST

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
Jio: జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.199 తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
5
Jio 199 plan
Jio: జియో బంపర్‌ ఆఫర్.. కేవలం రూ.199 తో 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ ప్లాన్‌..!
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
5
Old Coins Selling
Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !
School Holidays: వరుస పండుగలు.. ఏకంగా 10 రోజులు సెలవులు?

School Holidays in August September: ఆగస్టు నెల వచ్చిందంటే చాలా పండగలు, పెళ్లిలు వంటి శుభకార్యాలతో ఊర్లన్ని సందడిగా ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా పండగలతో పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు ఎన్నో సెలవులు వస్తాయి. వినాయకచవితితో పాటు మరో పండుగ రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో సెలవులు మరిన్ని పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

భిన్న భాషలు..విభిన్న సంస్కృతులు ఉన్న మన భారతదేశం పండుగలకు నిలయం. ప్రతి రాష్ట్రానికి దాని స్వంత ప్రత్యేక సాంస్కృతిక గుర్తింపు ఉంటుంది. రాబోయే ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబరు 5 వరకు దేశంలోని  వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఉండనుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

సెప్టెంబరు 26 నుంచి కేరళలో అత్యంత గొప్పగా జరుపుకొనే పండుగ ఓణం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆ రాష్ట్రంతో పాటు దాని సరిహద్దు కలిగిన కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోనూ కొన్ని ఏరియాల్లో ఈ పండగ జరుపుకోనున్నారు. అంతే కాకుండా ఆగస్టు 27న వినాయకచవితి రానుంది. దీంతో వరుస పండుగల నేపథ్యంలో సెలవులు మరిన్ని పెరిగే అవకాశం ఉంది. 

సాంప్రదాయ శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా ఓణంను కేరళలో ప్రజలు జరుపుకొంటున్నారు. ఇది ప్రతి సంవత్సరం మలయాళ క్యాలెండర్‌లోని చింగం నెలలో వస్తుంది. ఈ పండుగలో అతి పెద్ద ఆకర్షణలు పూకలం (పూల అలంకరణ), వల్లంకలి (పడవ పందెం), పులికలి (పులి నృత్యం), ఓనం సాధ్య (కేరళ స్పెషల్ థాలీ లేదా భోజనం), కథాకళి నృత్యం. ఓణం దాదాపు 10 రోజుల పాటు జరుపుకొంటారు. 

ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబరు 5 వరకు ఈ ఓణం పండుగను వివిధ రకాలగా ప్రజలు సంతోషంగా జరుపుకొంటారట. తమ ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకొని.. పూలతో అలంకరించడంతో పాటు కొత్త దుస్తులు ధరించి, బంధువులు, స్నేహితులతో ఆనందంగా జరుపుకొంటారట. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి ఏ విధంగా ఘనంగా జరుపుకొంటారో.. కేరళలో ఓణం పండుగ సంబరాల్లో ముగ్గులు, రంగోలి పోటీలు ఉంటాయట. వీటితో పాటు అనేక ఆటవిడుపులు కూడా ఉంటూ సంతోషంగా జరుపుకుంటారట. 

ఓణం పండుగతో పాటు వినాయక చవితి నిమజ్జనం ఉత్సవాలు వినాయక చవితి గడిచిన మూడు రోజులకు మొదలవుతుంది. అలా నవరాత్రులతో పాటు మరికొందరు బేసి సంఖ్య ఉన్న రోజుల్లో వినాయక విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తారు. దీంతో నిమజ్జనం చేసే రోజుల్లో దాదాపుగా అన్ని ఊర్లలో సెలవులు ఇస్తారు. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్‌లో నవరాత్రులు పూర్తయిన తర్వాత దాదాపుగా రెండు రోజులు హైదరాబాద్ మొత్తం సెలవులు ఇస్తారు. 

ఆ తర్వాత సెప్టెంబరు 5న ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం ఉంది. ఈ క్రమంలో చాలా వరకు ఆ రోజు ఆప్షనల్ హాలీ డే లేదా వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. దాదాపుగా ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబరు 5 వరకు కొన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. 

Also Read: Festival Bonus: పండగ ముందు బోనస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం..ఒక్కొక్కరికి రూ.4,500 పండగ బోనస్!

Also Read: Ganesh Chaturthi 2025: వినాయక చవితికి మట్టి గణపతిని 5 నిమిషాల్లో ఇలా రెడీ చేసుకోండి!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

School holidaysonam holidaysonam holidayonam holidays 2025 traveltravel guide onam holidays

Trending News