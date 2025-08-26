School Holidays: వరుస పండుగలు.. ఏకంగా 10 రోజులు సెలవులు?

School Holidays in August September: ఆగస్టు నెల వచ్చిందంటే చాలా పండగలు, పెళ్లిలు వంటి శుభకార్యాలతో ఊర్లన్ని సందడిగా ఉంటాయి. మరీ ముఖ్యంగా పండగలతో పాటు స్కూళ్లు, కాలేజీలు, ఆఫీసులకు ఎన్నో సెలవులు వస్తాయి. వినాయకచవితితో పాటు మరో పండుగ రాబోతుంది. ఈ క్రమంలో సెలవులు మరిన్ని పెరిగే అవకాశం ఉంది.
భిన్న భాషలు..విభిన్న సంస్కృతులు ఉన్న మన భారతదేశం పండుగలకు నిలయం. ప్రతి రాష్ట్రానికి దాని స్వంత ప్రత్యేక సాంస్కృతిక గుర్తింపు ఉంటుంది. రాబోయే ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబరు 5 వరకు దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు ఉండనుంది. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సెప్టెంబరు 26 నుంచి కేరళలో అత్యంత గొప్పగా జరుపుకొనే పండుగ ఓణం ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ క్రమంలో ఆ రాష్ట్రంతో పాటు దాని సరిహద్దు కలిగిన కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోనూ కొన్ని ఏరియాల్లో ఈ పండగ జరుపుకోనున్నారు. అంతే కాకుండా ఆగస్టు 27న వినాయకచవితి రానుంది. దీంతో వరుస పండుగల నేపథ్యంలో సెలవులు మరిన్ని పెరిగే అవకాశం ఉంది.
సాంప్రదాయ శ్రేయస్సుకు చిహ్నంగా ఓణంను కేరళలో ప్రజలు జరుపుకొంటున్నారు. ఇది ప్రతి సంవత్సరం మలయాళ క్యాలెండర్లోని చింగం నెలలో వస్తుంది. ఈ పండుగలో అతి పెద్ద ఆకర్షణలు పూకలం (పూల అలంకరణ), వల్లంకలి (పడవ పందెం), పులికలి (పులి నృత్యం), ఓనం సాధ్య (కేరళ స్పెషల్ థాలీ లేదా భోజనం), కథాకళి నృత్యం. ఓణం దాదాపు 10 రోజుల పాటు జరుపుకొంటారు.
ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబరు 5 వరకు ఈ ఓణం పండుగను వివిధ రకాలగా ప్రజలు సంతోషంగా జరుపుకొంటారట. తమ ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకొని.. పూలతో అలంకరించడంతో పాటు కొత్త దుస్తులు ధరించి, బంధువులు, స్నేహితులతో ఆనందంగా జరుపుకొంటారట. మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతి ఏ విధంగా ఘనంగా జరుపుకొంటారో.. కేరళలో ఓణం పండుగ సంబరాల్లో ముగ్గులు, రంగోలి పోటీలు ఉంటాయట. వీటితో పాటు అనేక ఆటవిడుపులు కూడా ఉంటూ సంతోషంగా జరుపుకుంటారట.
ఓణం పండుగతో పాటు వినాయక చవితి నిమజ్జనం ఉత్సవాలు వినాయక చవితి గడిచిన మూడు రోజులకు మొదలవుతుంది. అలా నవరాత్రులతో పాటు మరికొందరు బేసి సంఖ్య ఉన్న రోజుల్లో వినాయక విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేస్తారు. దీంతో నిమజ్జనం చేసే రోజుల్లో దాదాపుగా అన్ని ఊర్లలో సెలవులు ఇస్తారు. మరీ ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో నవరాత్రులు పూర్తయిన తర్వాత దాదాపుగా రెండు రోజులు హైదరాబాద్ మొత్తం సెలవులు ఇస్తారు.
ఆ తర్వాత సెప్టెంబరు 5న ఉపాధ్యాయుల దినోత్సవం ఉంది. ఈ క్రమంలో చాలా వరకు ఆ రోజు ఆప్షనల్ హాలీ డే లేదా వేడుకలు నిర్వహిస్తారు. దాదాపుగా ఆగస్టు 26 నుంచి సెప్టెంబరు 5 వరకు కొన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చినట్లు సమాచారం.
