  • School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..ఇప్పుడే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..భారీ వర్ష సూచన!

School Holidays: రేపు, ఎల్లుండి స్కూళ్లకు సెలవు..ఇప్పుడే ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..భారీ వర్ష సూచన!

School Holidays News: రేపు అనగా నవంబరు 8న కొన్ని పాఠశాలలకు సెలవుగా ప్రకటించారు. కొందరికి రెండో శనివారం కారణంగా సెలవు లభిస్తుండగా.. మరికొందరికి ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకంగా సెలవులను ప్రకటించాయి. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 7, 2025, 07:10 PM IST

School Holidays News: నవంబర్ సమీపిస్తున్న కొద్దీ భారతదేశం అంతటా విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు టూర్ ప్లాన్స్ చేస్తుంటారు. వాటి కోసం స్కూళ్లకు ఆఫీసులకు సెలవులు ఎప్పుడొస్తాయా అంటూ తెగ ఎదురుచూస్తారు. అయితే దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న విద్యాశాఖ బోర్డుల వారీగా సిలబస్‌లు సెలవులు మారుతూ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో రేపు అనగా నవంబరు 8న కొన్ని పాఠశాలలకు సెలవుగా ప్రకటించారు. కొందరికి రెండో శనివారం కారణంగా సెలవు లభిస్తుండగా.. మరికొందరికి ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకంగా సెలవులను ప్రకటించాయి. 

Also Read: Gold Mining: అత్యంత స్వచ్ఛమైన బంగారం ఎక్కడ అమ్ముతారో తెలుసా? అందుకే దీనికి అంత డిమాండ్!

8 నవంబర్ 2025 భారతదేశంలో పాఠశాలలకు సెలవేనా?
చాలా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, విద్యా శాఖలు విడుదల చేసిన 2025 సెలవుల క్యాలెండర్‌ల ప్రకారం.. 8 నవంబర్ 2025 (శనివారం) దేశవ్యాప్తంగా పాఠశాలలకు సెలవుదినం కాదు. అయితే, స్థానిక పండుగలు, ప్రాంతీయ కార్యక్రమాలను బట్టి సెలవులను పాటించడం తరచుగా ఒక రాష్ట్రం నుండి మరొక రాష్ట్రానికి మారుతుంది. కొన్ని రాష్ట్రాల్లో, స్థానిక వేడుకలు, మతపరమైన పండుగ లేదా వారాంతపు సెలవులతో (శనివారం సెలవు షెడ్యూల్‌ను అనుసరించే పాఠశాలలకు) సమానంగా ఉంటే ఈ రోజున పాఠశాలలు మూసివేయవచ్చు. అందువల్ల, నిర్ధారణ కోసం విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు స్థానిక పాఠశాల సెలవుల జాబితాను లేదా అధికారిక విద్యా శాఖ నోటిఫికేషన్‌ను తనిఖీ చేయడం మంచిది.

కర్ణాటక పాఠశాలలకు రేపు సెలవు
కర్ణాటకలో, 8 నవంబర్ 2025 విష్ణువుకు ఇష్టమైన ఎంతో పవిత్రమైన రోజు.. హిందువులు ఉపవాసం ఉండి పూజలు చేసేందుకు దేవాలయాలకు వెళ్తారు. ఈ పర్వదినాన కర్ణాటకలోని కొన్ని పాఠశాలలకు సెలవుగా ప్రకటించారు. అయితే ప్రభుత్వం దీన్ని అధికారికంగా సెలవు ఇవ్వలేదు. కొన్ని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు తమ ఆప్షనల్ హాలీడేని ఉపయోగించుకున్నారు. 

వర్షం కారణంగా తమిళనాడు పాఠశాలలకు సెలవు
తమిళనాడులో భారీ తుపాను కారణంగా నవంబరు 11 వరకు భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. ఈ క్రమంలో చెన్నైలోని వర్షాభావ, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు సెలవు ఇస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. తుపాను కారణంగా అవసరం ఉంటే తప్ప బయటకు రావొద్దని జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజలకు సూచించింది. 

ALso Read: Saturn Transit: శనిదేవుని అనుగ్రహంతో ఈ రాశుల వారు విదేశాలకు వెళ్తారు..ఉద్యోగాలు ఖాయం అవుతాయి!

 

