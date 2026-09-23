Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • / Gujarat: బాబోయ్.. తోటి విద్యార్థినికి లవ్ లేటర్ రాసిన 4వ తరగతి బాలుడు.. స్కూల్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Gujarat: బాబోయ్.. తోటి విద్యార్థినికి లవ్ లేటర్ రాసిన 4వ తరగతి బాలుడు.. స్కూల్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Class 4 student love you note in Ahmedabad: తరగతిలోని ఒక అమ్మాయికి 'ఐ లవ్ యు' అని  రాసిన లేటర్ ను నాలుగో తరగతి బాలుడు ఇచ్చాడు. ఈ ఘటనపై క్లాస్ టీచర్, ప్రిన్సిపాల్ అతడ్ని మందలించారు. అహ్మదాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన వార్తలలో  నిలిచింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 23, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 06:18 PM IST
Gujarat: బాబోయ్.. తోటి విద్యార్థినికి లవ్ లేటర్ రాసిన 4వ తరగతి బాలుడు.. స్కూల్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: gujaratnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gujarat: బాబోయ్.. తోటి విద్యార్థినికి లవ్ లేటర్ రాసిన 4వ తరగతి బాలుడు.. స్కూల్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..
2
3
4
5