/ Gujarat: బాబోయ్.. తోటి విద్యార్థినికి లవ్ లేటర్ రాసిన 4వ తరగతి బాలుడు.. స్కూల్ కు బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?..

Class 4 student boy gives love letter to girl in Ahmedabad: సమాజంలో కొంత మంది చాలా విచిత్రంగా ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా జెన్ జీల ప్రవర్తన చాలా వైలెంట్ గా ఉంటుంది. అయితే.. కొంత మంది పిల్లలు స్కూల్ ఏజ్ లోనే చాలా అడ్వాన్స్ గా ప్రవర్తిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ప్రభావమో లేదా వారి తల్లిదండ్రుల పెంపకం ప్రభావమో కానీ కొంత మంది ప్రవర్తన చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను మంచిస్కూళ్లలో జాయిన్ చేసే వారు.
ఏదైన పిల్లలు తప్పులు చేస్తే ఉపాధ్యాయులు దండించిన కూడా పట్టించుకునే వారు కాదు.. మొక్కై వంగనిది.. మానై వంగునా.. అనే నానుడిని ఫాలో అయ్యే వారు. కానీ ప్రస్తుతం కొంత మంది తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలు సరిగ్గా చదవకున్న, స్కూళ్లలో అల్లరి చేసిన, చెడుగా ప్రవర్తించిన మందలిస్తే స్కూళ్లపైకే గొడవలకు వస్తున్నారు. కనీసం రీజన్ కూడా తెలుసుకొకుండా తమ పిల్లాడి తప్పును వెనకేసుకొని మరీ వారికే అండగా నిలుస్తున్నారు. గుజరాత్ లోని అహ్మదాబాద్ స్కూల్ లో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లో ఒక షాకింగ్ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా ఉన్నబ్రైట్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్ లో నాలుగో తరగతి బాలుడు తన తోటి బాలికకు ఐలవ్ యూ అని లెటర్ రాసి ఇచ్చాడు. దీంతో ఆమె తన క్లాస్ టీచర్ కు చెప్పింది. వారు బాలుడిని మందలించారు. ఆతర్వాత అతను జరిగిన విషయంను తన తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. దీంతో వారు స్కూల్ మీదకు తమ పిల్లాడిని కొడతారా అంటూ గొడవకు వచ్చారు.
అంతే కాకుండా తన కొడుకును సిబ్బంది కొట్టారని రచ్చ రచ్చ చేసి అంబులెన్స్ లో ఆస్పత్రికి తీసుకెళ్లారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. అయితే.. కేసు వాపస్ తీసుకొవాలంటే రూ. 25 లక్షల నష్టపరిహారం కోరాడు. చివరకు స్కూల్ సిబ్బంది 5 లక్షలతో పాటు, పిల్లాడికి ఏడాది స్కూల్ ఫీజు నుంచి మినహయింపు ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ వారు అంగీకరించలేదు.
అకారణంగా తమ స్కూల్ సిబ్బందిపై కేసు పెట్టడం, చెడ్డపేరు వస్తుందని సిబ్బంది వారితో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ వారు మాత్రం విన్పించుకోలేదు. దీంతో స్కూల్ సిబ్బంది, బాలుడి కుటుంబం మధ్య ఈ విషయంలో వాగ్వాదం జరిగింది. దీనిపై స్కూల్ సిబ్బంది మాట్లాడుతూ.. బాలుడిని దారుణంగా కొట్టారన్న వాదన పూర్తిగా అబద్ధమని చెప్పుకొచ్చారు.
కొట్టాడని ఆరోపణలు చేస్తున్న టీచర్ ను సస్పెండ్ చేశామని చెప్పారు. కేవలం డబ్బుల కోసమే ఇదంతా చేస్తున్నారని సిబ్బంది వాపోయారు. దీనిపై తాముకూడా పోలీసులకు అన్ని విధాలుగా సహాకరిస్తామని స్కూల్ సిబ్బంది స్పష్టం చేశారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.