English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..?

Schools Holiday: గత వారమే.. రెండో శనివారం, ఆదివారం సెలవు రాగా.. ఇప్పుడు మళ్లీ బుధవారం అనగా సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన కూడా ఎన్నో రాష్ట్రాలలో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించింది ప్రభుత్వం. అంతేకాకుండా ఈ బుధవారం సెలవు రావడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ఇంతకీ కారణాలు ఏమిటి‌. ఎక్కడ ఎక్కడ పాఠశాలకు సెలవు అనే విషయానికి వెళితే…

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 16, 2025, 09:17 PM IST

Trending Photos

Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
6
5 Rs Note Price
Old Rs.5 Notes: పాత రూ.5 నోటుకు లక్ష రూపాయలు.. ఇప్పుడే ఇలా పొందండి..
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
6
Prabhas
Prabhas Marriage: అనుష్కకు నాకు పెళ్లి జరగాల్సిందే.. ప్రభాస్ షాకింగ్ స్టేట్‌మెంట్..!!
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
8
gold river
Gold River: నదిలో కుప్పలు తెప్పలుగా బంగారం..గోల్డ్ ఎత్తుకెళ్లేందుకు ఎగబడుతున్న జనం!
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
6
gold price
Gold Rate: తొందరపడకండి.. తులం బంగారం రూ. 25వేలు తగ్గుతుంది..? కారణాలివే..!!
School Holiday Tomorrow: రేపు అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే..?

School Holiday on September 17: 2025 సెప్టెంబర్ 17 (బుధవారం)న దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. ఈ సెలవకు ప్రధాన కారణం విశ్వకర్మ పూజతో పాటు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కూడా పడుతూ ఉండడం . ఈ సందర్భంగా యూపీ, బెంగాల్, ఒడిశా, బీహార్, అసోం, ఝార్ఖండ్ వంటి రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు.. కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా మూసివేయబడనున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

విశ్వకర్మ జయంతి ప్రతి సంవత్సరం కన్యా సంక్రాంతి రోజున జరుపుకుంటారు. 2025లో అది సెప్టెంబర్ 17న.. వస్తోంది. శిల్పకారుల దేవుడిగా భావించే విశ్వకర్మను ఆరాధించడం ఈ పండుగలో ప్రధాన విశేషం. విద్యార్థులు, ఇంజినీర్లు, టెక్నికల్ రంగానికి చెందినవారికి సైతం..ఈ రోజు ఎంతో ప్రాముఖ్యం.. కలిగివుంటుంది. సాధనాలు, పరికరాలు, వర్క్‌షాప్‌లను పూజించి పని సాఫీగా సాగాలని ప్రార్థిస్తారు.

Schools Holiday In These States: ఉత్తరప్రదేశ్: ఈ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం అధికారికంగా పబ్లిక్ హాలిడే ప్రకటించింది. బ్యాంకులు, పాఠశాలలు, కొన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేయబడతాయి.

అలానే బెంగాల్, ఒడిశా, బీహార్, అసోం, ఝార్ఖండ్, త్రిపురా.. లాంటి ప్రదేశాలలో.. విశ్వకర్మ పూజ చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ అన్ని ఏరియాల్లో కూడా..పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ఉద్యోగ స్థలాలు దాదాపు అన్నీ మూసివేయబడతాయి.

మహారాష్ట్ర: ముంబై, పూణే వంటి నగరాల్లో కొన్ని ప్రైవేట్ పాఠశాలలు మాత్రమే సెలవు ఇవ్వనున్నాయి.
 తెలంగాణ: హైదరాబాద్, పరిశ్రమల ప్రాంతాల్లోని కొన్ని టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్లు, స్కూళ్లు మూతపడతాయి.
 రాజస్థాన్: ఇది రెస్ట్రిక్టెడ్ హాలిడేగా గుర్తించారు. జిల్లావారీగా స్కూళ్ల మూతపై నిర్ణయం ఉంటుంది.
 పంజాబ్, హర్యానా: కొన్ని జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ఇవ్వొచ్చు.

సెప్టెంబర్ నెలలోనే ఇప్పటికే ఓణం, ఈద్-ఏ-మిలాద్ వంటి పండుగల కారణంగా పలు సెలవులు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో విశ్వకర్మ పూజ సందర్భంగా మరో సెలవు రావడం విద్యార్థులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది.

మొత్తం మీద.. 2025 సెప్టెంబర్ 17న యూపీతో పాటు తూర్పు, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో పాఠశాలలు తప్పనిసరిగా సెలవు ఉందనుంది. మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హర్యానాలో జిల్లాల వారీగా.. లేదా స్కూల్ మేనేజ్‌మెంట్ నిర్ణయం.. ఆధారంగా సెలవు ఉందనుంది..

Also Read: First Night Video: శోభనం వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో షేర్ చేసిన జంట..కెమెరా ముందే బరితెగించి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు..

Also Read: Hardik Rashmika Marriage: హార్దిక్ పాండ్యాతో హీరోయిన్ రష్మిక పెళ్లి? దారుణంగా ఫొటోలు ai చేసి వదిలారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

school holiday 2025September 17 school holidayschools closed due to rainsschools closed for Vishwakarma Puja

Trending News