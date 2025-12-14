School Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండుగ.. రేపు స్కూళ్లకు సెలవు!

Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు సంబంధించిన ముఖ్యమైన ప్రకటన. ఇప్పటికే రెండు సెలవులు ఎంజాయ్ చేసిన విద్యార్థులకు అదనంగా మరో సెలవు వస్తోంది. ఈ విషయం విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు గమనించాలి. రేపు అంటే సోమవారం అన్ని స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించారు. రెండో శనివారం, ఆదివారం సెలవు పొందిన విద్యార్థులు రేపు అదనపు సెలవు పొందుతున్నారు. అయితే ఇంతకీ సెలవు ఎక్కడ ప్రకటించారు? ఎందుకు సెలవు ప్రకటించారనే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
రేపు అంటే డిసెంబర్ 15వ తేదీన సోమవారం స్కూళ్లకు సెలవు ఇచ్చింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు. తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో పాఠశాలలతో కళాశాలలకు సెలవు లేదు. యథావిధిగా రేపు స్కూళ్లు, కాలేజ్లు నడుస్తాయి. దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ స్కూళ్లు తెరచి ఉండనుండగా రెండు ప్రాంతాల్లో మాత్రమే స్కూళ్లకు సెలవు ఉంది. జమ్మూ కశ్మీర్తోపాటు అరుణాచల్ప్రదేశ్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారు. డిసెంబర్ 15వ తేదీన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికలు సోమవారం జరగనుండడంతో పోలింగ్ జరిగే ప్రాంతాల్లో స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఆ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్, పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనుండడంతో పాఠశాలకు సెలవు ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా ఆయా రాష్ట్రంలో బ్యాంకులకు కూడా సెలవు ఇచ్చారు. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో స్కూళ్లు, బ్యాంకులు రేపు పనిచేయవు.
జమ్మూ కశ్మీర్లో శీతాకాలం సెలవులు ఉన్నాయి. అధికంగా మంచు కురుస్తుండడంతో ఆ ప్రాంతలో శీతాకాల సెలవులు ప్రకటించారు. మంచు తుఫాన్ ధాటికి అక్కడ స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా విద్యార్థుల స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారు. రేపు ఒక్కటే కాదు వారం పాటు సెలవులు కొనసాగే అవకాశం ఉంది. ఇక దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కూడా భయంకర పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాయు కాలుష్యం కారణంగా అక్కడ స్కూళ్లకు సెలవులు ఇస్తుంటారు. అయితే స్థానికంగా పరిస్థితులను గమనించి అప్పటికప్పుడు అధికారులు సెలవు ఇస్తారు. రేపు ఢిల్లీలో స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
