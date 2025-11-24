English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nagore Dargah Kanduri festival Holiday: ఇప్పటికే ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పండుగలు అన్నీ అయిపోయాయి. సెలవులు కూడా దాదాపు సంక్రాంతి వరకు లేనే లేవు. ఈ క్రమంలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 24, 2025, 07:58 PM IST

Nagore Dargah Kanduri festival Holiday: ఇప్పటికే ఈ ఏడాదికి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పండుగలు అన్నీ అయిపోయాయి. సెలవులు కూడా దాదాపు సంక్రాంతి వరకు లేనే లేవు. ఈ క్రమంలో వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు రానున్నాయి. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసుకుందాం.

పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యి ఇప్పటికే ఆరు నెలలు పూర్తయ్యింది. ఈ క్రమంలో మరికొన్ని రోజుల్లో హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్స్‌ జరగనున్నాయి. డిసెంబరు 10 నుంచి డిసెంబరు 23 వరకు పరీక్షలు జరిగేందుకు ప్రణాళిక రచిస్తుందని సమాచారం.

గత కొన్ని నెలలుగా పండుగలు, పబ్లిక్ హాలీడేలు కారణంగా పాఠశాలలకు అనేక సెలవులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు మరోసారి వరుసగా 3 రోజులు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 1న పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులకు స్థానిక సెలవు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 1న తమిళనాడులోని నాగపట్నంలో నాగూర్ దర్గా ఉరుసు పండుగను జరుపుకోనున్నారు. అందువల్ల ఆ రోజు నాగపట్నం జిల్లాకు స్థానిక సెలవుదినంగా జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు.  

Also Read: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!

నాగూర్ దర్గా ఉరుసు మహోత్సవం కారణంగా నాగపట్నం జిల్లాలోని పాఠశాలలు, కళాశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకు డిసెంబర్ 1 (సోమవారం) సెలవు ప్రకటించారు. ఈ విధంగా.. నవంబర్ 29 శనివారం, నవంబర్ 30 ఆదివారం, డిసెంబర్ 1 సోమవారం.. శనివారం ఒక్క రోజు సెలవు తీసుకున్నా, వరుసుగా 3 రోజులు హాలీడ్ ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.

డిసెంబరు 1న సెలవు ప్రకటించిన నేపథ్యంలో డిసెంబరు 13న (రెండో శనివారం) ఆ జిల్లాలోని పాఠశాలలు యాథాతథంగా తరగతులు జరగనున్నాయి. తమిళనాడులోని నాగపట్నం జిల్లాలో నాగూర్‌ దర్గా ఉంది. ఈ దర్గా ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడ ఉరుసు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. దాని ప్రకారం, ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న ఈ ఉత్సవం జరుగుతుంది.  

ఈ దర్గా ఉరుసు మహోత్సవం గురించి జిల్లా యంత్రాంగం ఇప్పటికే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల తాకిడి భారీగా ఉంటుందనే నేపథ్యంలో రద్దీని నియంత్రించేందుకు అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ట్రాఫిక్ రద్దీని నివారించేందుకు పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

Also Read: Red Cobra Snake: ప్రపంచంలో దొరికే అరుదైన రెడ్ కోబ్రా..విషాన్ని మనుషులపై ఊదేస్తుంది జాగ్రత్త..!

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Holidays listTamilnadu holiday list 20262026 holiday list tamil2026 holidays Tamilnaduholiday list 2026

