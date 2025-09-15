English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Schools Holiday: స్కూళ్లకు రేపు సెలవులు..భారీ వర్షాలు, వరదలు బయటకి రావొద్దు!

School Holidays in Beed: రాష్ట్రంలో మరోసారి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో సోమవారం (సెప్టెంబరు 15) పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. పలు జిల్లాలో భారీ వరద కారణంగా ఆయా ప్రాంతాల్లో మంగళవారం (సెప్టెంబరు 16) కూడా సెలవుగా ప్రకటిస్తున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 15, 2025, 11:46 PM IST

అక్టోబర్ మొదటి వారంలో మహారాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. జూన్ 24న కేరళ నుండి భారతదేశంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, జూన్ 29న దేశం మొత్తాన్ని వర్షాలు ముంచెత్తాయి. ఇంతలో, గత కొన్ని రోజులుగా తగ్గిన వర్షాలు శనివారం నుండి ముంబైతో సహా మహారాష్ట్రలో అలజడి సృష్టిస్తున్నాయి. దీని కారణంగా, రాష్ట్రంలోని అనేక పాఠశాలలు సోమవారం సెలవు ప్రకటించాయి. ఇంతలో, మంగళవారం కూడా రాష్ట్రంలోని అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 

రాబోయే 24 గంటలు రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్
రాయ్ గఢ్, పూణే ఘాట్ ప్రాంతాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలియజేసింది. పాల్ఘర్, థానే, ముంబై సిటీ, ముంబై సబర్బన్, రత్నగిరి, సతారా ఘాట్ జిల్లాలకు రాబోయే 24 గంటలు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసినట్లు అధికారులు తెలియజేశారు. అత్యవసర పరిస్థితులకు అప్రమత్తంగా ఉండాలని NDRF, SDRF జిల్లా యంత్రాంగానికి సూచనలు జారీ చేసినట్లు రాష్ట్ర అత్యవసర ఆపరేషన్ సెంటర్ తెలియజేసింది.  

స్కూళ్లకు రేపు కూడా సెలవే..
గత రెండు రోజులుగా బీడ్ జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా, చాలా తాలూకాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. అనేక నదులు, కాలువలు పొంగిపొర్లడంతో సాధారణ జనజీవనం అస్తవ్యస్తమైంది. అందువల్ల, వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం వర్షాల తీవ్రత కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, బీడ్ జిల్లా యంత్రాంగం జిల్లాలోని అన్ని ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, అంగన్‌వాడీలు, ఆశ్రమ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు రేపు సెలవు ప్రకటించిందని జిల్లా కలెక్టర్ వివేక్ జాన్సన్ ప్రకటించారు. 

ముంబైలో పాఠశాలలు కూడా మూత!
వాతావరణ పరిస్థితులు ఇలాగే ఉంటే, విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముంబైలోని పాఠశాలలు రేపు, సెప్టెంబర్ 16న మూసివేయబడే అవకాశం ఉంది. ఆరెంజ్ అలర్ట్, భారీ వర్షం, తుఫాను అవకాశం ఉన్నందున, మహారాష్ట్రలోని ముంబై, థానే, రాయ్‌గడ్, పూణే, రత్నగిరి వంటి జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ విషయంలో ఇంకా అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. 

బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఈ ప్రాంతంలోని పాఠశాలలకు ఇంకా సెలవు ప్రకటించలేదు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు మరిన్ని సూచనలు, వివరాల కోసం పాఠశాల నిర్వాహకులను సంప్రదించాలని సూచించారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

School HolidayHolidaysBeedschoolmaharashtra rain

