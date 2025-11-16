English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  జాతీయం
  • Schools Holiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌.. రేపు పాఠశాలలకు సెలవు

Schools Holiday: విద్యార్థులకు అలర్ట్‌.. రేపు పాఠశాలలకు సెలవు

Tomorrow Schools Holiday On November 17th Know Why And Where: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు భారీ అలర్ట్‌. రేపు అనూహ్యంగా పాఠశాలలకు సెలవు లభించింది. ఉన్నఫళంగా సెలవు ప్రకటించడం వెనుక ప్రధాన కారణమే ఉంది. ఇంతకీ ఎక్కడ..? ఎందుకు పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం. దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 16, 2025, 11:01 PM IST

Tomorrow Holiday: చూస్తుండగానే నవంబర్‌ నెల ముగుస్తోంది. ఇప్పటికే అక్టోబర్‌లో భారీగా.. ఈనెల నవంబర్‌లో కూడా భారీగా పాఠశాలలకు సెలవులు లభించాయి. ఈ నెల ముగుస్తూ కూడా సెలవులు బాగానే వచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే అనూహ్యంగా మరో సెలవు లభించింది. రేపు సోమవారం పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. ఉన్నఫళంగా సెలవు ఎందుకు ప్రకటించారో తెలుసా? ఇంతకీ సెలవు ఎక్కడ? ఎందుకు ఇచ్చారో అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం. 

Also Read: Govt Employees: జీతాల పెంపు, రిటైర్‌మెంట్‌ బెనిఫిట్స్‌ కోసం రేపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల భారీ ధర్నా

రేపు నవంబర్‌ 17వ తేదీ సోమవారం పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవులు ఉన్నాయి.. ఒక్క తమిళనాడు మినహా. తమిళనాడులోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతుండడంతో అక్కడ పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చారు. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా తమిళనాడులో ఈశాన్య రుతుపవనాలు తీవ్రంగా వీస్తున్నాయి. దీని ప్రభావంతో తమిళనాడులో పలు జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Also Read: Safe Investment: ఈ పథకంలో పెట్టుబడి పెడితే చాలు.. డబుల్‌ ప్రాఫిట్‌

ఏకధాటిగా.. ఎడతెరపి లేకుండా వర్షం పడుతుండడంతో అక్కడి అధికారులు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ఇచ్చారు. నవంబర్ 17న పాఠశాలలు, కళాశాలలకు ఇస్తూ ఆయా జిల్లాల విద్యా శాఖ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్ర రాజధాని చెన్నైతోపాటు చెంగల్పట్టు, కాంచీపురం, తిరువల్లూరు ప్రాంతాల్లో పాఠశాలలకు సెలువు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు అక్కడి విద్యా శాఖ అధికారులు సెలవు ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తూత్తుకుడి, తిరునెల్వేలి, కన్యాకుమారి, విల్లుపురం తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. అయితే వాతావరణ శాఖ సూచనల మేరకు అక్కడి అధికారులు పాఠశాలల సెలవుపై నిర్ణయం తీసుకుంటారు.

Also Read: Love Marriage: ప్రేమ పెళ్లి జరిపించాడని మధ్యవర్తిని చంపిన వధువు కుటుంబీకులు

ఈ జిల్లాల్లో వర్షాల తీవ్రతను బట్టి సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్లు సెలవు నోటీసు జారీ చేయాలని చూస్తున్నారు. దాదాపు 15 జిల్లాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. వాతావరణ శాఖ సూచనలు పాటించి ప్రజలు, విద్యార్థులు సురక్షితంగా ఉండాలని ప్రభుత్వ అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. అది అలా ఉండగా తెలంగాణ, ఏపీలో యథావిధిగా పాఠశాలలు కొనసాగుతాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి సెలవు లేదు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో వాతావరణ మార్పుల కారణంగా అక్కడ అప్పటికప్పుడు స్కూల్‌ సెలవులు ఇస్తున్నారు.

