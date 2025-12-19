English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tomorrow SchoolsHoliday: విద్యార్థులకు లక్కీ హలీడే.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు!

Tomorrow SchoolsHoliday: విద్యార్థులకు లక్కీ హలీడే.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు!

Tomorrow School Holiday Three Day Consecutive Holidays Know Where And Why: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులకు బిగ్‌ అలర్ట్‌. వరుసగా రెండు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చేశాయి. రెండో శనివారం ముగిసినా మూడో శనివారం కూడా సెలవు వచ్చేసింది. ఎందుకు? ఎక్కడ సెలవు ఇచ్చారనేది పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:16 PM IST

Tomorrow School Holiday: విద్యార్థులకు లక్కీ హలీడే.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు!

All Schools Holiday: పిల్లలకు స్కూళ్లకు పంపిస్తున్నారా? ఒక్క నిమిషం. రేపు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు లభించాయి. ఈ వార్త విద్యార్థులకు పండుగలాంటిది కాగా పిల్లల తల్లిదండ్రులకు కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. వరుసగా రెండు సెలవులు రావడం గమనార్హం. రెండో శనివారం ముగిసిపోయినా మూడో శనివారం సెలవు రావడం ఏమిటో తెలుసుకుందాం. శని, ఆదివారంతో కలిపితే రెండు రోజులు సెలవులు వచ్చేశాయి. ఇంతకీ ఎందుకు? ఎక్కడ స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.

Also Read: Aata Show Auditions: డ్యాన్సర్లకు గోల్డెన్‌ ఛాన్స్‌.. ఆట 2.0 డ్యాన్స్‌ షో ఆడిషన్లు ఎప్పుడో తెలుసా?
సెలవు ప్రకటించింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు. తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు యథావిధిగా పని చేస్తాయి. విద్యార్థులు విధిగా స్కూళ్లు, కాలేజ్‌లకు వెళ్లాల్సిందే. అయితే రేపు సెలవు వచ్చింది రాజస్థాన్‌ రాష్ట్రంలో. అక్కడ వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఒక సెలవు నిన్న శుక్రవారమే అయిపోగా శనివారంతోపాటు ఆదివారం కలిపితే అక్కడి విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు లభించాయి. రాజస్థాన్‌లో రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. మూడు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ సమావేశాల సందర్భంగా రాజస్థాన్‌లోని అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారు. శుక్ర, శనివారంతోపాటు ఆదివారం కలిపితే వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు అవుతాయి.

Also Read: KTR Challenge: ఆ ఎమ్మెల్యేలతో రాజీనామా చేయించు.. రేవంత్ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ దమ్మున్న సవాల్‌

రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయుల సమావేశానికి వసతి కల్పించడానికి రాజస్థాన్ అంతటా పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 19, 20 వ తేదీల్లో అంటే వరుసగా శుక్ర, శనివారం అధికారికంగా అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఇక డిసెంబర్ 21 యథావిధిగా ఆదివారం సెలవు కలిసివస్తోంది. రాజస్థాన్‌లో నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు అన్ని పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఇక మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సెలవులపై అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు తీసుకుంటారు. ప్రస్తుతం మ్మూ కశ్మీర్‌, పంజాబ్‌లో శీతాకాల సెలవులు వచ్చేశాయి. దీంతోపాటు అధికారికంగా క్రిస్మస్‌ సెలవులు రానున్నాయి. ఇలా వరుస సెలవులతో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకోనున్నారు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మసకు సంబంధించి రెండు రోజులు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.

