Tomorrow SchoolsHoliday: విద్యార్థులకు లక్కీ హలీడే.. రేపు అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు!

All Schools Holiday: పిల్లలకు స్కూళ్లకు పంపిస్తున్నారా? ఒక్క నిమిషం. రేపు పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. వరుసగా రెండు రోజులు సెలవులు లభించాయి. ఈ వార్త విద్యార్థులకు పండుగలాంటిది కాగా పిల్లల తల్లిదండ్రులకు కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండేది. వరుసగా రెండు సెలవులు రావడం గమనార్హం. రెండో శనివారం ముగిసిపోయినా మూడో శనివారం సెలవు రావడం ఏమిటో తెలుసుకుందాం. శని, ఆదివారంతో కలిపితే రెండు రోజులు సెలవులు వచ్చేశాయి. ఇంతకీ ఎందుకు? ఎక్కడ స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారో తెలుసుకుందాం.
సెలవు ప్రకటించింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కాదు. తెలంగాణతోపాటు ఏపీలో అన్నీ స్కూళ్లు, కాలేజీలు యథావిధిగా పని చేస్తాయి. విద్యార్థులు విధిగా స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు వెళ్లాల్సిందే. అయితే రేపు సెలవు వచ్చింది రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో. అక్కడ వరుసగా మూడు రోజులు సెలవులు వచ్చాయి. ఒక సెలవు నిన్న శుక్రవారమే అయిపోగా శనివారంతోపాటు ఆదివారం కలిపితే అక్కడి విద్యార్థులకు వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు లభించాయి. రాజస్థాన్లో రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. మూడు రోజుల పాటు జరుగుతున్న ఈ సమావేశాల సందర్భంగా రాజస్థాన్లోని అన్ని స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారు. శుక్ర, శనివారంతోపాటు ఆదివారం కలిపితే వరుసగా మూడు రోజుల సెలవులు అవుతాయి.
రాష్ట్ర స్థాయి ఉపాధ్యాయుల సమావేశానికి వసతి కల్పించడానికి రాజస్థాన్ అంతటా పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. డిసెంబర్ 19, 20 వ తేదీల్లో అంటే వరుసగా శుక్ర, శనివారం అధికారికంగా అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవు ఇచ్చారు. ఇక డిసెంబర్ 21 యథావిధిగా ఆదివారం సెలవు కలిసివస్తోంది. రాజస్థాన్లో నర్సరీ నుంచి 12వ తరగతి వరకు అన్ని పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చారు. ఇక మరికొన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా స్కూళ్లకు సెలవులు ఉన్నాయని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సెలవులపై అక్కడి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా అప్పటికప్పుడు తీసుకుంటారు. ప్రస్తుతం మ్మూ కశ్మీర్, పంజాబ్లో శీతాకాల సెలవులు వచ్చేశాయి. దీంతోపాటు అధికారికంగా క్రిస్మస్ సెలవులు రానున్నాయి. ఇలా వరుస సెలవులతో విద్యార్థులు పండుగ చేసుకోనున్నారు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో క్రిస్మసకు సంబంధించి రెండు రోజులు సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.
