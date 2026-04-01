Cheapest Used Cars In Delhi: సొంత కారు ఉండాలని సామాన్యుడి కల.. కానీ కొత్త కార్ల ధరలు ఏకంగా ఆరు నుంచి ఏడు లక్షల రూపాయల నుంచి ప్రారంభం అవడం వల్ల మధ్యతరగతి కుటుంబాలు కొనలేకపోతున్నాయి. ఒకవైపు యుద్ధం కారణంగా అన్ని వస్తువుల ధరలు పెరగడం వల్ల.. కొన్ని కంపెనీలు ప్రత్యేకమైన కార్ల మోడల్స్ పై ధరలు కూడా పెంచేసాయి.. దీని కారణంగా సామాన్య జనాలు కారులను కొనుగోలు చేయడం చాలా కష్టమైపోయింది. అయితే ఇప్పుడు మధ్యతరగతి ప్రజల చూపు సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్ పై మల్లుతూ వస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్ 11 లో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్ షోరూమ్స్ కొన్ని కార్ల మోడల్స్ పై ప్రత్యేకమైన ఆఫీసును అందించడంతో.. చాలామంది ఇక్కడ కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఇక్కడ కేవలం రూ.99 వేల నుంచి ప్రారంభం కావడమే కాకుండా.. అతి తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ ఆప్షన్లతో వందలాది వాహనాలు అందుబాటులో ఉండటం వల్ల చాలామంది వెళ్లి కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే మీరు కూడా మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?
కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్ షో రూముల్లో ఇప్పటికే ప్రత్యేకమైన సేల్స్ను ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా హోండా కు చెందిన సెవెన్ సీటర్ కార్లు ఆకర్షణీయంగా నిలుస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈవీ కార్లు కూడా అత్యధిక తగ్గింపు ధరల్లోనే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. అలాగే ఇప్పుడు సిఎన్జి కోరత ఏర్పడడానికి కారణంగా.. చాలామంది ఈ కార్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపడం లేదు.. దీంతో ఇక్కడ అత్యంత చీప్ ధనలకే వీటిని విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని కార్లపై ఏకంగా 50 నుంచి 60 శాతం వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా రోహిణి సెక్టార్ 11 లో ఉన్న షాపుల్లో ఎక్కువగా స్విఫ్ట్, బ్రెజ్జా, స్కార్పియో, ఎక్స్యూవీ 500, అల్టో వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్ల కార్లు భారీ సంఖ్యలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. చిన్న కుటుంబాల కోసం 2020 మోడల్ కు సంబంధించిన ఆల్టో కార్లు కేవలం రూ.2 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. అలాగే 2017 మోడల్ మహీంద్రా స్కార్పియో రూ. 6.90 లక్షలకు, ఎస్ యూవీ 500 కేవలం రూ. 7.25 లక్షలకే ఆఫర్ చేస్తున్నారు. దీంతోపాటు ఎర్టిగా వంటి ఫ్యామిలీ కార్లు కేవలం ఇక్కడ రూ.4 లక్షల నుంచి అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇవే కాకుండా మల్టీ నేషనల్ కార్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు కూడా అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా అత్యంత చీకు ధరల్లో లభిస్తున్నాయి.
ఈ రోహిణి సెక్టార్ 11 ఉన్న షాపుల్లో ఎక్కడ కార్లను కొనుగోలు చేసిన ఈఎంఐ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇందులో భాగంగా కేవలం మీరు రూ. 20వేల నుంచి రూ.30 వేల వరకు డౌన్ పేమెంట్ చెల్లిస్తే చాలు.. కారు మీ వెంట తీసుకెళ్లొచ్చు. అంతేకాకుండా కస్టమర్ ప్రొఫైల్ బాగుంటే 100 శాతం లోన్స్ సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఇక ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారికి కూడా సర్వీస్ రికార్డు ఉన్న అద్భుతమైన కార్లను విక్రయిస్తున్నట్లు అక్కడ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నవరాత్రి సీజన్లలో ఇక్కడ కార్లు కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల బంపర్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను కూడా అందిస్తున్నట్లు వారు చెబుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook