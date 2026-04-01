Bike Market: ఇక్కడ సగం ధరకే యమహా R15, బుల్లెట్ బైక్‌! రూ.45 వేలకే స్ప్లెండర్, షైన్..

Second Hand Bikes In Delhi: ప్రస్తుత కాలంలో సొంత వాహనం ఉండటం అనేది కనీస అవసరంగా మారింది.. అయితే, కొత్త బైకుల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్న తరుణంలో సామాన్యులకు సెకండ్ హ్యాండ్ బైకులు వరంగా మారాయి.. తాజాగా దేశ రాజధాని పరిధిలోని సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్ సైకిల్స్ షాపుల్లో వినియోగదారుల కోసం అద్భుతమైన బైక్లను అత్యంత తక్కువ ధరలకే అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఢిల్లీలోని సెకండ్ హ్యాండ్ బైకులు దొరికే ప్రాంతాల్లో ఆయా షాపుల్లో కేవలం రూ.15 వేల నుంచి సెకండ్ హ్యాండ్ బైకులు లభిస్తూ ఉండడం విశేషం. అద్భుతమైన కండిషన్ లో ఉన్న బైకులు చీపు ధరలకు విక్రయించడం విశేషం..
ఢిల్లీలోని సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్స్ విక్రయించే అగర్వాల్ మోటార్స్ షాపులో అత్యంత తక్కువ ధరలకే స్పోర్ట్స్ బైక్ ల నుంచి ఫ్యామిలీ స్కూటర్ల వరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దాదాపు వీరు షాపులో అత్యంత తక్కువ ధరలోనే 140 కి పైగా విక్రయించే వాహనాలు ఉన్నట్లు షాప్ యజమాని తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా యువత ఎంతగానో ఇష్టపడే యమహా R15 V4, MT-15, బజాజ్ పల్సర్ NS 200, సుజుకి జిక్సర్ 250 వంటి మోడళ్లు షోరూమ్ కండిషన్లో అత్యంత చీపు ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో కొన్ని బైకులు అయితే కేవలం 150 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరగడం విశేషం..
ముఖ్యంగా ఈ షాపులో 2022 మోడల్ డబుల్ ఛానల్ ABS కలిగిన హంటర్ 350 మోటార్ సైకిల్ కేవలం రూ.1 లక్ష లోపే అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా 2023 మోడల్ జావా 42 మోటార్ సైకిల్ కేవలం రూ. 1,20,000లకే అందుబాటులో ఉంది. ఇక రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350, బుల్లెట్ స్టాండర్డ్, సిగ్నల్ ఎడిషన్లు రూ. 1.10 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతున్నాయి. ఇక స్కూటీల వివరాల్లోకి వెళ్తే.. యాక్సెస్, జుపిటర్ వంటి స్కూటర్లు రూ. 40,000 నుంచి రూ. 50,000 మధ్య లభిస్తున్నాయి. అలాగే స్ప్లెండర్, షైన్ వంటి డైలీ యూజ్ బైకులు రూ. 45,000ల నుండే ప్రారంభమవ్వడం విశేషం..
అలాగే ప్రతి వాహనానికి సంబంధించిన ఒరిజినల్ పేపర్లతో పాటు ఇన్సూరెన్స్, సర్వీస్ రికార్డులను అక్కడే అందిస్తున్నట్లు సదరు షాపు యజమానులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఎటువంటి పెండింగ్ చలాన్లు లేకుండా.. క్లియర్ కండిషన్లు బైకులను అందిస్తున్నట్లు వారి చెబుతున్నారు. అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా వాహనాలను పంపేందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ సదుపాయంతో పాటు తక్కువ డౌన్ పేమెంట్తో ఫైనాన్షియల్ సౌకర్యాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. అయితే మీరు కూడా ఇక్కడ మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే నేరుగా ఢిల్లీ వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఒక మోటార్ సైకిల్ కొనుగోలు చేసే క్రమంలో తప్పకుండా వాటికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ పేపర్స్ చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
