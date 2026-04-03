Car Deals: రూ. 11 లక్షలకే మహీంద్రా థార్.. రూ. 3 లక్షలకే డిజైర్! ఎక్కడో తెలుసా?

Dream Cars At Unbelievable Prices: కారు ప్రతి ఒక్క సామాన్యుడి కల.. కానీ మధ్యతరగతి ప్రజలు వీటిని కొనలేకపోతు ఉంటారు. అయితే కొంతమంది సెకండ్హ్యాండ్స్ లో తక్కువ ధరల్లో కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు.. అలాంటి వారి కోసమే ఈ శుభవార్త.. అతి తక్కువ ధరలో మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఇది తెలుసుకోండి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 3, 2026, 02:09 PM IST

Best Second Hand Car Showroom Delhi: సొంత కారు ఉండాలని ప్రతి సామాన్యుడి చిరకాల కల.. కానీ పెరుగుతున్న ధరల దృశ్య కొత్త కారు కొనడం అందరికీ సాధ్యం కావడం లేదు.. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి వారికైతే అస్సలు సాధ్యం అవడం లేదు. ఇలాంటి వారి కోసం దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని నేతాజీ సుభాష్ ప్లేస్ (NSP)లో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ షోరూమ్స్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో ముందుకొస్తున్నాయి. అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే కార్లను విక్రయిస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని కార్లు అయితే ఇక్కడ కేవలం రూ.40 వేల రూపాయలకే లభించడం విశేషం. మంచి కండిషన్ కలిగిన సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లు కేవలం రూ.50 వేల లోపే అందుబాటులో ఉండి.. మధ్యతరగతి వినియోగదారుడు కలను నెరవేర్చుతున్నాయి. మీరు కూడా మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే బెస్ట్ ప్లేస్.. 

ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల షోరూంలో బడ్జెట్ కార్ల నుంచి లగ్జరీ ఎస్‌యూవీల వరకు అన్నీ లభిస్తున్నాయి.. ముఖ్యంగా యువతను ఆకట్టుకునే మహింద్రా తార్ 2024 మోడల్ కేవలం రూ.11 లక్షల రూపాయల నుంచే ప్రారంభం అవ్వడం విశేషం. ఫ్యామిలీ కార్లలో టాప్ గేర్‌లో ఉన్న మారుతీ సుజుకి డిజైర్ సిఎన్‌జీ మోడల్ రూ.3.15 లక్షల నుంచే ప్రారంభమవుతోంది. ఇవే కాకుండా మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన  లగ్జరీ కార్లు కేవలం ఇక్కడ రూ.10 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. కాబట్టి మంచి కారు కొనాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఒకసారి ఈ మార్కెట్ను సందర్శించండి.. 

ఢిల్లీలోని నేతాజీ సుభాష్ ప్లేస్‌లో ఉన్న కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల షోరూంలో మారుతి బ్రెజ్జా 2017 మోడల్ ZDI ప్లస్ వేరియంట్ కేవలం రూ.4 లక్షలకే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనికి సర్వీస్ రికార్డ్స్ తో పాటు వివిధ రకాల స్పెసిఫికేషన్స్ ను అందిస్తున్నారు. ఇక డిజిటల్ ఆటోమేటిక్ వేరియంట్ టాటా నెక్సాన్ కేవలం ఇక్కడ రూ.5 లక్షల నుంచి అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు 2020 మోడల్ పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ కలిగిన కారు ఎంజీ హెక్టర్ కేవలం రూ.8 లక్షల నుంచి అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు మారుతి ఆల్టో కేవలం ఇక్కడ రూ.3 లక్షల లోపు.. టాటా టియాగో 2 లక్షల లోపు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

ఇక్కడ లభించే ప్రతి కారు యాక్సిడెంట్ కానివని.. ఇంజన్ కండిషన్ చాలా బాగుంటుందని ఈ షోరూమ్స్‌ను రన్ చేస్తున్న నిర్వాహకులు చెబుతూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని రకాల కార్లకు సంబంధించిన ఇంజన్లపై ప్రత్యేకమైన వారంటీని కూడా అందిస్తున్నారు. కేవలం తక్కువ ధరలకే కాకుండా కారు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ బాధ్యత కూడా ఈ షోరూంలదేనని వారు చెబుతున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే వారి కోసం ఎన్ఓసి సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. దీంతోపాటు రవాణా సౌకర్యంతో పాటు బ్యాంకు లోన్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తున్నారు. తక్కువ మార్జిన్‌తో ఎక్కువ మంది కస్టమర్లకు చేరువ కావాలనే లక్ష్యంతో ఈ ధరల్లో కార్లను విక్రయించుకున్నట్లు అక్కడి షో రూమ్స్ యజమానులు చెబుతున్నారు..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

