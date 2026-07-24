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రూ.1.49 లక్షలకే 7 సీటర్ కారు.. రూ. 1.85 లక్షలకే SUV.. ఎక్కడో తెలుసా?

Second-hand Cars In Delhi: ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టర్‌లో సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్లను చాలా మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అత్యంత చీప్‌ ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా SUV కార్లు  రూ.1.49 లక్షలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవే కాకుండా ఎన్నో బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన కార్లు చీప్‌ ధరలకే లభించడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 24, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:46 PM IST
రూ.1.49 లక్షలకే 7 సీటర్ కారు.. రూ. 1.85 లక్షలకే SUV.. ఎక్కడో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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