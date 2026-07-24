/రూ.1.49 లక్షలకే 7 సీటర్ కారు.. రూ. 1.85 లక్షలకే SUV.. ఎక్కడో తెలుసా?

Second-hand Cars In Delhi: సొంతంగా ఒక కారు కొనుగోలు చేసి.. కుటుంబంతో కలిసి హాయిగా ప్రయాణించాలని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా కలలుకంటారు. కానీ.. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొత్త కార్ల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతుండటంతో చాలామంది తమ కల నెరవేర్చుకోవడానికి సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఇటువంటి వారికి ఒక అద్భుతమైన సువర్ణావకాశం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా అత్యంత చీప్ ధరకే మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనువారికి ఇది మంచి ఛాన్స్ భావించవచ్చు..
ఢిల్లీలోని రోహిణి (సెక్టర్ 16, G2-124)లో ఉన్న ప్రముఖ యూజ్డ్ కార్లకు సంబంధించిన షోరూమ్స్లో బడ్జెట్ ధరల్లోనే విభిన్న రకాల కార్లను అందుబాటులో ఉన్నాయి.. ఇక్కడ ప్రీమియం, మోడిఫైడ్, ఫ్యామిలీ ఎస్యూవీ కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మిని SUVలు చాలా చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ఇక్కడ పెద్ద కుటుంబాలకు అనుకూలంగా ఉండే 7-సీటర్ ఫ్యామిలీ కార్లు కేవలం రూ.1,49,000కే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఇవి ఆన్ పేపర్ సీఎన్జీ (CNG) సౌకర్యంతో లభిస్తున్నాయి. సాధారణంగా ఎస్యూవీ అంటే లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో కూడుకుని ఉంటుంది.. కానీ, ఇక్కడ 2015 మోడల్ పెట్రోల్ రెనాల్ట్ డస్టర్ (SUV) కారును కేవలం రూ.1,85,000కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
18 ఇంచుల స్టైలిష్ అల్లాయ్ వీల్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చిన 2015 మోడల్ మోడిఫైడ్ కారు కేవలం రూ.1,25,000 లకే లభించడం విశేషం.. సీఎన్జీ సౌకర్యంతో ఉన్న 2019 కొత్త షేప్ ఈకోస్పోర్ట్ కారు రూ.4,25,000కే అందుబాటులో ఉండగా.. 2018 ఒరిజినల్ పెయింట్ డిజైన్ బ్లాక్ కలర్ మోడల్ రూ.4,00,000కే లభించడం విశేషం..
అదేవిధంగా 2022 BS6 అప్డేటెడ్ మోడల్ హ్యుందాయ్ వెన్యూ (Venue) కారు రూ.5,50,000 లకే అందుబాటులో ఉంది. సీఎన్జీతో కూడిన 2013 ఫస్ట్ ఓనర్ హ్యుందాయ్ వెర్నా (Verna) కారు రూ. 2,40,000కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. దీంతో పాటు 2020 డీజిల్ టాప్ మోడల్ హ్యుందాయ్ i20 కారు కేవలం రూ. 3,50,000 కే అందుబాటులో ఉంది. ఇక 2035 వరకు వ్యాలిడిటీ ఉన్న 2020 BS6 సింగిల్ ఓనర్ రెనాల్ట్ క్విడ్ (Kwid) కారును కేవలం రూ.2,05,000కే విక్రయిస్తున్నారు.
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