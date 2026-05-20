/Cars In Delhi: మధ్యతరగతి వారికి గుడ్ న్యూస్.. కేవలం రూ.2 లక్షలకే హ్యుందాయ్, టాటా టాప్ మోడల్ కార్లు!

Cheapest Second Hand Cars In Delhi: ఎప్పటి నుంచో సొంత కారు కొనుగోలు చేయాలని అనుకుంటున్నారా? కానీ ధరల కారణంగా కొనుగోలు చేయాలేకపోతున్నారా? మధ్యతరగతి ప్రజలకు డిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్-16లో ఉన్న సెకండ్ హ్యండ్ కార్ల షోరూమ్స్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో మంచి మంచి కార్లను విక్రయిస్తూ వస్తున్నాయి. మార్కెట్ ధరల కంటే అత్యంత తక్కువ ధరలకే, లక్షల రూపాయల వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తూ మంచి మంచి కార్లను విక్రయిస్తున్నారు. అయితే, ఇక్కడున్న మార్కెట్లో ఏయే కార్లు ఎంతెంత ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్లో మూడేళ్ల పాటు తిరిగిన హ్యుందాయ్ i10 కార్లు కేవలం రూ.1,29,000 లకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా 2014 మోడల్ కేవలం 26,000 కిలోమీటర్లు మాత్రమే వినియోగించిన సింగిల్ ఓనర్ హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 మ్యాగ్నా కారు ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి రూ.1,99,000కే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే టాప్ ఎండ్ పెట్రోల్ మోడల్ టాటా జెస్ట్ కేవలం రూ.1,69,000 లకే లభిస్తున్నాయి. ఇవే కాకుండా చాలా బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు అత్యంత చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
విపరీతంగా పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల భారం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు ఆన్-పేపర్ సిఎన్జి సదుపాయం కలిగిన ఎన్నో కార్లను ఇక్కడ విక్రయిస్తూ వస్తున్నారు. 2020 మోడల్ టాటా టియాగో ఆన్-పేపర్ సిఎన్జి కారును మార్కెట్ ధర రూ.3.5 లక్షలు కాగా.. ఇక్కడ కేవలం రూ.2,69,000 లకే అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 2016 టాప్ మోడల్ ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్ (Ford EcoSport) ఆటోమేటిక్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్ కలిగిన అద్భుతమన కారును రూ.2,89,000 ధరకే ఇక్కడ విక్రయిస్తున్నారు. అలాగే 7-సీటర్ కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారి కోసం రెనాల్ట్ ట్రైబర్ (Triber) టాప్ మోడల్, పుష్ బటన్, అలాయ్ వీల్స్తో పాటు సిఎన్జి సపోర్ట్ కలిగి కారు కేవలం రూ.2,99,000 లకే అందుబాటులో ఉంది. అలాగే హోండా సిటీతో పాటు హోండా అమేజ్, మహీంద్రా KUV, రెనాల్ట్ క్విడ్ వంటి కార్లు కూడా రూ.1.39 లక్షల నుండి రూ.1.99 లక్షల లోపు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
అలాగే ఇక్కడ అనేక బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు అత్యంత చీప్ ధరల్లో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. ఇక్కడ కొనుగోలు చేసే కస్టమర్స్కి ఢిల్లీ, హర్యానా, యూపీ వంటి ఏ ప్రాంత వాహనాలకైనా ఓనర్ షిప్ ట్రాన్స్ఫర్, ఎన్ఓసి (NOC)తో పాటు వివిధ రకాల సర్టీఫికేషన్ ఈ షోరూమ్స్కి సంబంధించిన నిర్వాహకులే చూసుకుంటామని హామి కూడా ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా భారతదేశంలో ఏ నగరంలో ఉన్నవారికైనా డోర్-టు-డోర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సదుపాయాన్ని కూడా అందిస్తూ వస్తున్నారు.
