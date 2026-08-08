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రూ.5 లక్షలకే క్రెటా.. రూ.7.85 లక్షలకే సెల్తోస్.. ఎక్కడో తెలుసా?

Cheap Second Hand Cars Delhi: తక్కువ ధరకే మంచి కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా?  ఢిల్లీలోని రోహిణి సెక్టార్‌లో సెకండ్‌ హ్యాండ్ కార్లు చీప్‌ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని కార్లు సగం ధరలకే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 08, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:50 AM IST
రూ.5 లక్షలకే క్రెటా.. రూ.7.85 లక్షలకే సెల్తోస్.. ఎక్కడో తెలుసా?
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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