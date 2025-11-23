Rs 500 Notes Sell: కొత్త రూ.500 నోట్లు రూ.20 లక్షలతో సమానం.. ఇలా రాత్రికి రాత్రే అమ్మేయండి..

Selling New Rs 500 Notes Online For 20 Lakh Latest News: ప్రస్తుతం చాలామంది పాత నోట్లతో కాకుండా కొత్త నోట్లతో కూడా వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది పాత వస్తువులను విక్రయించే ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో కొత్త నోట్లను అమ్మేస్తున్నారు. చాలామందికి సందేహం కలగవచ్చు కొత్త నోట్లను అమ్మడమేంటని! ఎంతో సులభంగా కొత్త నోట్లను అమ్మొచ్చు. అది కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలను కలిగి ఉంటే ఏకంగా లక్షల రూపాయల్లో విక్రయించవచ్చు. ప్రస్తుతం చాలామంది అరబ్ దేశాలకు సంబంధించిన ప్రజలు పాత నోట్లతో పాటు ఓ ప్రత్యేకమైన సిరీస్ నెంబర్ ఉన్న కొత్త నోట్లను కూడా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇందులో భాగంగానే భారతీయులు చాలామంది ఆ సిరీస్ నోట్లను సేకరించి అమ్మేస్తున్నారు. ఇలా అమ్మేసి లక్షల రూపాయలు పొందుతున్నారు.
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొన్ని అరుదైన నోట్లకు మూడు లక్షల నుంచి దాదాపు ఆరు లక్షల వరకు డిమాండ్ ఉంది. ఇలా ప్రత్యేకమైన డిమాండ్ ఉన్న నోట్లను కొంతమంది సేకరించే పనిలోపడ్డారు. మరి కొంతమంది అయితే దీనినే వ్యాపారంగా చేసుకొని.. అరుదైన సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోట్లు ఎక్కడున్నా వాటిని తక్కువ ధరల్లో కొనుగోలు చేసి వేలాల్లో ఎక్కువ ధరలకు అమ్మేస్తున్నారు. యూరప్ దేశాల్లో పాత నోట్లపై ప్రత్యేకమైన వేలాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో భారతదేశానికి సంబంధించిన కొన్ని నోట్లైతే దాదాపు 15 లక్షల రూపాయలు అమ్ముడుపోయాయి. ముఖ్యంగా చాలామంది భారతదేశానికి సంబంధించిన అరుదైన నోట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారని ఈ వేలాల సమయంలోనే తెలిసింది. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది కొత్త నోట్లను, పాత నోట్లను సేకరిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా భారతదేశలకు సంబంధించిన ప్రజలు 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన ఏ నోటు నైన కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉన్నారు. పాత అరుదైన నోట్లకు మూడు లక్షల రూపాయలు పెడితే.. కొత్త నోట్లను రెండు లక్షల రూపాయలతో కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోట్లను చాలామంది ఇస్లాం ప్రజలు అదృష్టంగా భావిస్తారు. అందుకే వీటిని కొనుగోలు చేస్తున్నారు. కొంతమంది అయితే 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన పాత 500 రూపాయల నోట్లోనూ కూడా మార్కెట్లో విక్రయిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈ 500 నోటు విలువ దాదాపు రెండు నుంచి మూడు లక్షల రూపాయలు ఉంది. అంటే 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన 500 రూపాయల నోటు మీ దగ్గర కూడా ఉంటే మీ చేతిలో రెండు లక్షలు ఉన్నట్లే.
ఈ 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన కొత్త 500 రూపాయల నోటు ప్రస్తుతం భారత్లో ఓఎల్ఎక్స్(OLX)తో పాటు ఈబై (Ebay)వంటి వెబ్సైట్లో కూడా అమ్మేస్తున్నారు. ఇలాంటి నోట్లు మీ దగ్గర దాదాపు 10 ఉంటే ఏకంగా రూ.20 లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు. వీటిని ఆన్లైన్లో విక్రయించడం కూడా చాలా సులభం.. ఈ కామర్స్ పాత వస్తువులను విక్రయించే వెబ్సైట్లలో.. ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని, నోట్లకి సంబంధించిన రెండువైపులా ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కావాలనుకునేవారు మిమ్మల్ని సంప్రదించి విక్రయించమని అడుగుతారు.
(నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 500 నోట్లను అమ్మడం కొనడం నేరం. ఇలా చేసే వారిపై తప్పకుండా RBI కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం సోషల్ మీడియాను ఆధారంగా సమాచారం సేకరించి రాసింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)
