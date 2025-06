Sonia Gandhi: సోనియా గాంధీ హెల్త్ కండీషన్ సీరియస్..?. ఆస్పత్రికి తరలింపు.. టెన్షన్ లో కాంగ్రెస్ శ్రేణులు..

Sonia gandhi admitted to himachal pradesh shimla hospital: కాంగ్రెస్ అధినేత్రి సోనియా గాంధీ తీవ్ర అస్వస్థకు గురయ్యారు. వెంటనే ఆమె పర్సనల్ సిబ్బంది.. షిమ్లాలోని ఇందిరా గాంధీ మెడికల్ కాలేజీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే.. మరోవైపు మూడు రోజుల క్రితమే ఆమె ఆస్పత్రిలో అడ్మిట్ అయ్యారని వార్తలు వస్తున్నాయి.

అసలు.. సోనియా గాంధీ అనారోగ్యానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది. గతంలో కూడా సోనియా గాంధీ పలు పర్యాయాలు అనారోగ్యం బారిన పడిన విషయం తెలిసిందే. ఈక్రమంలో కాంగ్రెస్ అధినేత్రి అనారోగ్యం బారిన పడిన విషయం వెలుగులోకి రాగానే.. దేశమంతట కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, అభిమానులు టెన్షన్ కు గురౌతున్నారు. తమ అధినేత్రి తొందరగా కొలుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు.

Congress Parliamentary Party chairperson Sonia Gandhi has been brought to Indira Gandhi Medical College & Hospital in Shimla for routine health check-up due to some minor health issues. Doctors are examining her. She is stable. Details awaited: Naresh Chauhan, Principal Advisor… pic.twitter.com/As7QsoWsNe

