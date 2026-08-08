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Himachal Pradesh: హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో బోల్తా పడ్డ బస్సు.. 8 మంది మృతి.. ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి .!.

Road accident in Himachal Pradesh: చంబా జిల్లాలో ఒక ప్రైవేటు బస్సు బోల్తా పడింది. ఈ ఘటనలో 8 మంది స్పాట్ లో చనిపోయారు. బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. గాయపడ్డ వారికి అధికారులు దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తంచేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:48 PM IST
Himachal Pradesh: హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లో బోల్తా పడ్డ బస్సు.. 8 మంది మృతి.. ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి .!.
Image Credit: himachalpradeshbusaccidentnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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