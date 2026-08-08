Himachal Pradesh road accident tragedy news: హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని చంబా జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. 18 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ బస్సు బోల్తా పడిలోతట్టు ప్రాంతంలో పడింది. ఈ ఘటనలో బస్సు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఈ ఘటనలో డ్రైవర్, కండక్టర్తో సహా కనీసం ఎనిమిది మంది మృతి చెందగా, మరో 11 మంది గాయపడ్డారు. బైరాగఢ్ నుండి చంబాకు ప్రయాణిస్తున్న శర్మ బస్ సర్వీస్ బస్సు బైరాగఢ్-టిస్సా రహదారిపై ప్రమాదంకు గురైంది. దేవికోఠి ప్రాంతంలోని చలుంజ్ మోర్ సమీపంలో రాగానే బస్సు అదుపు తప్పి పడిపోయింది.
Seven dead, and many injured after a bus carrying 22 passengers plunged off the road near Chaluj Mor on the Tissa-Bairagarh route (Chamba, Himachal Pradesh), just an hour ago. pic.twitter.com/sEPAxTHXxT
— ज़िद्दी नागरिक (@ZiddiNaagrik) August 8, 2026
ఘటన గురించి సమాచారం అందగానే స్థానిక పోలీసులు,అంబులెన్స్ సిబ్బంది పెద్ద ఎత్తున ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నారు. స్థానికులు సైతం పెద్ద ఎత్తున చేరుకుని గాయపడ్డ వారికి సపర్యలు చేశారు. పలువురు ప్రయాణికులు శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారు. ఈ ఘటనతో ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
తలక్రిందులుగా బస్సు పడటంతో చాలా మంది మరణించడం, మిగిలిన వారు తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. మరోవైపు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారిలొ కొంత మంది సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉన్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. ఘటనపై పోలీసుల కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. చనిపోయిన వారు, గాయపడ్డ వారి కుటుంబ సభ్యుల వివారాలను తెలుసుకుంటున్నారు.
బస్సు ప్రమాదంపై ప్రధానిమోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..
హిమాచల్ ప్రదేశ్ బస్సు ప్రమాద ఘటనపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగ ఉంటుందన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు తమ ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. గాయపడిన వారు తొందరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
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