/Karnataka: కర్ణాటకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. వంతెన మీద నుంచి ట్రాక్టర్ పడి ఏడుగురు దుర్మరణం.. ఏమైందంటే..?

Seven members of family died in Major road accident in Vijayanagar Karnataka: కర్ణాటకలోని విజయ నగర్ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. టీబీ డ్యామ్ సమీపంలో జాతీయ రహదారి 50పై ఈ విషాదం చోటు చేసుకుంది. అతివేగంగా వచ్చిన లారీ ట్రాక్టర్ను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ధాటికి రెండు వాహనాలు వంతెన పైనుంచి కిందపడిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంలో ఒక చిన్నారితో సహా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఏడుగురు అక్కడికక్కడే మరణించగా, మరో పది మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
కర్నాటకలో ఘోర ప్రమాదం
మునీరాబాద్ దగ్దర బ్రిడ్జిపై నుంచి పడ్డ ట్రాక్టర్
ఆరుగురు మృతి, 10 మంది పరిస్థితి విషమం
పలువురికి గాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు pic.twitter.com/ddfHA3ZZps
— News Line Telugu (@NewsLineTelugu) May 15, 2026
బాధితులు హుళిగెమ్మ ఆలయంలో పూజ చేయడానికి ట్రాక్టర్పై వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం. మృతులలో ఎక్కువ మంది విజయనగర జిల్లా, కుడ్లిగి తాలూకాలోని మారల్యాన్హళ్లి గ్రామానికి చెందినవారు కాగా, మిగిలిన వారు బళ్లారి జిల్లా, సాండూర్ తాలూకాలోని యశ్వంత్ నగర్ , కుడ్లిగి ప్రాంతంలోని అంకామన్నహళ్లి గ్రామానికి చెందినవారని గుర్తించారు.
వెంటనే స్థానికులు రంగంలోకి దిగి తమ వంతుగా సాయం అందిచారు. పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఆ ప్రదేశమంతా భీతావహకంగా మారిపోయింది. బాధితుల రోదనలు, కేకలతో ఆ ప్రాంతం విషాదకరంగా మారింది.
లారీ, ట్రాక్టర్ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. పోలీసులు ఘటన స్థలంకు చేరుకుని గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలిస్తున్నారు. చనిపోయిన వారి డెడ్ బాడీలను పోస్ట్ మార్టంకు తరలిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదుచేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
