  Jaisalmer Bus Fire Video: జైసల్మేర్‌లో ప్రైవేటు బస్సుకు మంటలు.. 12 మంది సజీవదహానం.. షాకింగ్ వీడియో..

Jaisalmer Bus Fire Video: జైసల్మేర్‌లో ప్రైవేటు బస్సుకు మంటలు.. 12 మంది సజీవదహానం.. షాకింగ్ వీడియో..

Bus catches at Jaisalmer jodhpur highway: తైయాట్ సమీపంలోని మిలటరీ స్టేషన్ లో  సమీపంలో బస్సుకు ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి.ఈ క్రమంలో భయంతో బస్సులొని 12 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం అయ్యారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.  

Last Updated : Oct 14, 2025, 07:23 PM IST
  • రన్నింగ్ బస్సులొ మంటలు..
  • జైసల్మేర్ లో షాకింగ్ ఘటన..

Jaisalmer Bus Fire Video: జైసల్మేర్‌లో ప్రైవేటు బస్సుకు మంటలు.. 12 మంది సజీవదహానం.. షాకింగ్ వీడియో..

Bus catches fire incident at Jaisalmer jodhpur highway Rajasthan: ఇటీవల కాలంలో బస్సు ప్రమాదాలు, రైల్వేలు, విమాన ప్రమాదాలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. దీంతో చాలా మంది అసలు ఇంటి నుంచి బైటకు వెళ్లిన వారు తిరిగి సెఫ్టీగా రావడం పెద్ద టెన్షన్గామారింది. కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ సమస్యలు తలెత్తడంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి.

మరికొన్ని సార్లు అనుకొని ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తాజాగా..   రాజస్తాన్ లోని జైసల్మేర్ లో షాకింగ్ ఘటన సంభవించింది.  తైయాట్  ప్రాంతంలోని మిలటరీ స్టేషన్ సమీపంలో  ఒక బస్సులో మంటలు అంటుకున్నాయి. జైసల్మేర్ జోధ్ పూర్ హైవేమీద వెళ్తున్న ప్రైవేటు బస్సుకు మంటలు అంటుకున్నాయి.

చూస్తుండగానే అవి బస్సు అంతా వ్యాపించాయి. దీంతో బస్సులోని ప్రయాణికులు గట్టిగా కేకలు పెట్టారు. ప్రమాదం సమయంలో బస్సులో 57 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఘటనలోనే 12 మంది సజీవదహనం అయ్యారు.

Read more: Haryana Police Suicide: ఉలిక్కిపడ్డ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్.. హర్యానాలో మరో సీనియర్ పోలీసు ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

మరో 32 మందిని స్థానికులు కాపాడి దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. పెద్ద ఎత్తున అంబులెన్స్ లు, ఫైర్ సర్వీసులు అక్కడకు వెళ్లాయి. పోలీసులు, స్థానికులతో కలసి సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రమాదంకు చెందిన ఘటనలో బస్సు కాలిపోతున్న వీడియో వైరల్గా మారింది. 

