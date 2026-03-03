Hathras road accident: పండగ పూట పెను విషాదం.. బస్సు వ్యాన్ ఢీకొని 6 గురు స్పాట్.. ఏంజరిగిందంటే..?

Several dead in Mathura Yamuna express highway hathras road accident: దేశ మంతట ఎక్కడ చూసిన హోలీ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఒక వైపు చంద్ర గ్రహణం అని మార్చి 3న హోలీ వద్దని మార్చి 4న జరుపుకొవాలని చెప్తున్నారు. కానీ కొంత మంది యువత మాత్రం గ్రహణంను కూడా లెక్కచేయకుండా హోలీ సంబరాల్లో మునిగి తెలుతున్నారు. ఇదిలా ఉండగా.. హోలీ రోజు ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని యమునా ఎక్స్ ప్రెస్ హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని హత్రాస్లోని యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేపై డబుల్ డెక్కర్ బస్సు కదులుతున్న ఎకో వ్యాన్ను వెనుక నుండి ఢీకొట్టింది. దీంతో వ్యాన్ అదుపు తప్పి దాదాపు 10 అడుగుల దూరం విసిరివేయబడి పక్కన పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. వ్యాన్ లో ఉన్న వారిలో భార్యాభర్తలు సహా ఆరుగురు స్పాట్ లోనే మృతి చెందగా, మరో ఏడుగురు గాయపడ్డారు. మృతుల్లో ముగ్గురు ఆగ్రా నివాసితులు కాగా మరో ముగ్గురు రాజస్థాన్లోని ధోల్పూర్ నివాసితులుగా గుర్తించారు.
ఈ ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వ్యాన్ లో 14 మంది ఉన్నారు. స్థానికులు వెంటనే అక్కడకు చేరుకుని గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. బాధితుల ఆర్తానాదాలతో ఆ ప్రాంతమంతా తీవ్ర విషాదకరంగా మారిపోయింది. హోలీకి తమ గ్రామాలకు వెళ్తామని బయలు దేరిన కొన్ని గంటల్లో ఈవిధంగా విషాదం జరిగినట్లు గాయపడ్డ వారు చెబుతున్నారు.
ఢిల్లీలోని ప్రేమ్ నగర్ నుంచి రాజస్తాన్ లోని ధోల్ పూర్ కు డబుల్ డెక్కర్ బస్ వెళ్తుంది. అది నోయిడా నుంచి గోరఖ్ వైపు వెళ్తున్న వ్యాన్ ను వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టిందని బాధితులు చెప్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో వ్యాన్ నుజ్జు నుజ్జు అయ్యింది. అదృష్టవశాత్తూ, బస్సులోని ప్రయాణికులకు ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు. రోడ్డుపై మృతదేహాలు చెల్లాచెదురుగా పడి ఉన్నాయి. ఎక్స్ప్రెస్వేపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.
సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గాయపడిన వారిని వెంటనే ఖండౌలి సిహెచ్సికి తరలించారు. మరికొంత మంది సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉండటంతో వారిలో ముగ్గురిని ఆగ్రాకు తరలించారు. సదాబాద్ కొత్వాలి ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.
