Kanwariyas killed in bus collides with truck in Jharkhand: శ్రావణ మాసం వేళ ఉత్తరాదిన కన్వార్ యాత్రను ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు. అంతే కాకుండా.. శివుడి ప్రతిమల్ని పల్లకిలో పెట్టుకుని యాత్రల్ని నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యమైన దేవాలయాలకు వెళ్లి కుండలలో గంగానదుల్ని తీసుకుంటారు. ఆ తర్వాత పల్లకిలో గంగానదుల కడవల్ని తీసుకుని ఆయా ముఖ్యమైన శివాలయంలో అభిషేకాలు కూడా చేస్తారు. చివరకు అన్ని ఆలయాల్లోని గంగ నీళ్లతో తమ ఇళ్లకు చేరుకుంటారు.

ఈ విధంగా ఉత్తరాదిన కన్వార్ యాత్రను ఎంతో భక్తితో జరుపుకుంటారు. అయితే.. జార్ఖండ్ లోని డియోఘర్ జిల్లాలో కన్వార్ యాత్రలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. జార్ఖండ్‌లోని డియోఘర్ జిల్లాలో మంగళవారం ఉదయం ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. కన్వార్ యాత్రికులతో వెళ్తున్నబస్సు.. జమునియా అటవీ ప్రాంతానికి సమీపంలో ట్రక్ ను బలంగా ఢీకొట్టింది.

VIDEO | Jharkhand: At least five Kanwariyas were killed and several injured in a road accident in Deoghar on Tuesday, a police officer said.

The incident took place when a bus carrying Kanwariyas collided with a vehicle transporting gas cylinders near Jamuniya forest under… pic.twitter.com/VZ28GC6qwH

