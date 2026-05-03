Several passengers injured in kangra himachal Pradesh: దేశంలో ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాద ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. బస్సు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ లో ఒక దిగ్భ్రాంతికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. చంబా నుంచి ఉనాకు వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ బస్సు, ఆదివారం నూర్పూర్ సమీపంలో బోల్తా పడింది. ముఖ్యంగా బస్ డ్రైవర్కు గుండెపోటు రావడంతో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే బస్ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ఆ ప్రదేశంలో చాలా మంది బస్ ల నుంచి ఎగిరి కిందపడ్డారు. దాదాపు 28 మంది ప్రయాణికులు ఈ ఘటనలో గాయపడ్డారు.
వెంటనే స్థానికులు ప్రమాదం ప్రదేశంకు చేరుకుని సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు. అంబులెన్స్ లను రప్పించి గాయపడ్డ వారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. అక్కడ వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా బస్ డ్రైవర్ కు గుండెపోటు రావడంతో ఈ విషాదం జరిగినట్లు గుర్తించారు.
ఇందులో నలుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారిని వెంటనే టాండా మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్కు తరలించారు. బస్సులోని ప్రయాణికులలో ఎక్కువ మంది చంబా జిల్లాకు చెందినవారని గుర్తించారు.
రోడ్డు మధ్యలో బస్సు బోల్తా పడటంతో ఆమార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. రద్దీని తొలగించి, వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించేందుకు నూర్పూర్ పోలీసులు వెంటనే ట్రాఫిక్ను డిఫెన్స్ రోడ్ వైపు మళ్లించారు. ప్రమాదంపై పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విచారణ చేపట్టారు.
