  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Tamil nadu Tenkasi bus Accident Video: దేశంలో మరో ఘోరం.. రెండు ప్రైవేటు బస్సులు ఢీ.. 8 మంది స్పాట్.. 40 మందికి పైగా తీవ్రగాయాలు..

Tamil nadu Tenkasi bus Accident Video: దేశంలో మరో ఘోరం.. రెండు ప్రైవేటు బస్సులు ఢీ.. 8 మంది స్పాట్.. 40 మందికి పైగా తీవ్రగాయాలు..

Private Bus accident in Tenkasi:  రెండు ప్రైవేటు బస్సులు కూడా టెన్ కాశీ సమీపంలో ఎదురెదురుగా వచ్చి బలంగా ఢీకొన్నాయి. దీంతో పెద్ద ఎత్తున డెడ్ బాడీలు బస్సుల్లో నుంచి బైటకు ఎగిరి పడ్డాయి.ఈ ఘటనలో 40 మందికిపైగా గాయపడ్డారని సమాచారం.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 24, 2025, 01:18 PM IST
  • తమిళనాడులో మరో ఘోర ప్రమాదం..
  • పలువురు దుర్మరణం,

Tamil nadu Tenkasi bus Accident Video: దేశంలో మరో ఘోరం.. రెండు ప్రైవేటు బస్సులు ఢీ.. 8 మంది స్పాట్.. 40 మందికి పైగా తీవ్రగాయాలు..

Two private buses collide in tenkasi tamil nadu: దేశంలో బస్సు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇప్పటికే రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో రోడ్లు రక్తంతో నిండిన ఘటనలు మరువక ముందే మరో ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో ప్రజలు అసలు బస్సులు ఎక్కాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు. తాజాగా.. తమిళనాడులోని టెన్ కాశీలో ఘోర ప్రమాదం సంభవించింది. ఎదురెదురుగా వస్తున్న రెండు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులు ఢీకొన్నాయి.  ఈ ప్రమాదంలో  ఘటన స్థలంలోనే 8 మంది దుర్మరణం  చెందారు. మరో 40 మందికిపైగా  ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు హుటాహుటినా ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. స్థానికులు, పోలీసులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్ని చేపట్టారు. వెంటనే గాయపడ్డవారికి అంబులెన్స్ లలో దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు.

ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో కడయనల్లూరు సమీపంలోని దురైసామిపురం దగ్గర కేఎస్ఆర్ అనే ప్రైవేట్ బస్సు .. ఎంఆర్ గోపాలన్ అనే బస్సు కోవిల్పట్టి నుండి టెన్‌కాశీ వైపు వెళ్లుండగా రెండు కూడా బలంగా ఢీకొన్నాయి.   దీంతో  ఘటన ప్రదేశమంతా  భయానకంగా మారిపోయింది. రెండు బస్సులుకూడా పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యాయి.  

Read more: Justice Surya Kant: 53 వ నూతన చీఫ్ సీజేఐగా సూర్యకాంత్ ప్రమాణం.. హజరైన ప్రధాని,కేంద్ర మంత్రులు..

రోడ్లంతా చెల్లచెదురుగా చనిపోయిన వారి శరీర భాగాలు ఎగిరిపడ్డాయి. ఆప్రదేశమంతా బాధితుల రోదనలతో మిన్నట్టింది. ఈ ఘటనలో  చాలా మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నందున మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని  అక్కడి వారు చెప్తున్నారు.ఈప్రమాదం ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారాయి.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Tamil Nadu Bus accidentTenkasi bus accidentBuses collide in Tamil naduTwo private buses collideSeveral people died in Tenkasi bus accident

