Multiple vehicles accident on the Yamuna Expressway in Mathura: ఇటీవల దేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ప్రతి రోజు కూడా ఎక్కడో ఒక చోట రోడ్డు ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు బస్సులో కూడా ప్రయాణించడానికి భయపడిపోతున్నారు. ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజులుగా చలి పులి తన పంజా విసురుతుంది. రోడ్డంతా పొగమంచుతో నిండిపోతుంది. ఈ క్రమంలో రోడ్డుమీద వెళ్తున్న వాహనాలు సైతం ఎదురుగా వస్తున్న వెహికిల్స్ ను గుర్తించలేక ప్రమాదాలు సంభవిస్తున్నాయి. తాజాగా.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని యమునా ఎక్స్ ప్రెస్ హైవే మీద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి, కాలిపోయిన వాహనాలను అక్కడి నుంచి తొలగించే పనుల్లో పడ్డారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा जिले में कोहरे के कारण भीषण हादसा हुआ। 5 बसों और कई कारों में आग लग गई, 2 लोगों की मौत हुई और कई घायल हैं।
यह हर साल सर्दियों में दोहराया जाने वाला दृश्य है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अब तक कोई सख्त और प्रभावी कदम नहीं उठा पाई है।#UttarPradesh… pic.twitter.com/zLnkGhUa0j
— Iron Man (@theiron_man1996) December 16, 2025
ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఢిల్లీ - ఆగ్రా యమునా ఎక్స్ప్రెస్వేపై తెల్లవారు జామున 2 నుంచి 3 గంటల ప్రాంతంలో భారీ రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. రోడ్డంతా దట్టమైన పొగ మంచు కారణంగా ఏకంగా ఆరు బస్సులు, రెండు కార్లు ఒకదానికి మరోకటి బలంగా ఢీకొన్నాయి. దీంతో వెంటనే దట్టంగా మంటలు వ్యాపించాయి.
ఈ ఘటనతో వెంటనే కొంత మంది బైటకు పరుగులు పెట్టారు. ఆ ప్రాంత మంతా నల్లని పొగలు వ్యాపించాయి. ఘటన స్థలంలో నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. మరో ౩౦ మంది వరకు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రమాదం సమాచారంతో అధికారులు రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు.
వెంటనే గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికితరలించారు. ఆ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా పొగ మంచు కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిందని అధికారులు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఆస్పత్రిలో ఉన్న పలువురు పరిస్థితి కూడా సీరియస్ గా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఈ ప్రమాదం కారణంగా ఎక్స్ప్రెస్వేపై గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ స్తంభించిపోయింది. అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి, వాహనాల శకలాలను తొలగించారు. పొగమంచు కారణంగానే ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించిన పోలీసులు, ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
