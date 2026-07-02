/Bengaluru: బెంగళూరులో పెను విషాదం.. క్వారీ బండరాయి కూలీ 8 మంది కార్మికులు దుర్మరణం..

Bengaluru Stone Collapse tragedy: కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరు శివారులో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. తవారేకెరే పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని మడపట్టణ గ్రామంలో ఉన్న కావేరి కంపెనీకి చెందిన రాతి క్వారీలో భారీ బండరాయి ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. ఈ ఘటనలో స్పాట్ లోనే ఎనిమిది మంది కార్మికులు దుర్మరణం చెందారు. అంతే కాకుండా శిథిలాల కింద పలువురు కార్మికులు చిక్కుకుని తీవ్రంగా గాయాల పాలైనట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ఘటన జరగ్గానేఅక్కడి వారు పోలీసులకు, కంపెనీ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. రంగంలోకి దిగి పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
ఆ ప్రదేశమంతా బాధితుల ఆర్తనాదాలతో మిన్నంటిందని చెప్పుకొవచ్చు. గాయపడ్డవారిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. క్వారీలో సాధారణ తవ్వకాలు కొనసాగుతున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని సిబ్బంది వెల్లడించారు.
పై భాగంలో ఎక్స్కవేటర్తో తవ్వకాలు చేపడుతుండగా, భారీ బండరాయి ఒక్కసారిగా జారి కింద పనిచేస్తున్న కార్మికులపై పడింది. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా విషాదం నెలకొంది.
ప్రమాద సమయంలో క్వారీలో మొత్తం ఎంతమంది కార్మికులు పనిచేస్తున్నారు, శిథిలాల కింద ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారు అనే విషయాన్ని నిర్దారించే పనుల్లో అధికారులు ఉన్నారు. ప్రమాదానికి గల అసలు కారణాలపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
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