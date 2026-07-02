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Bengaluru: బెంగళూరులో పెను విషాదం.. క్వారీ బండరాయి కూలీ 8 మంది కార్మికులు దుర్మరణం..

Bengaluru stone quarry tragedy: మడపట్టణ గ్రామంలో ఉన్న కావేరి కంపెనీకి చెందిన రాతి క్వారీలో భారీ బండరాయి కూలిపోవడంతో స్పాట్ లోనే ఎనిమిది మంది కార్మికులు మృతి చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరో ఏడుగురు వరకు శిథిలాల కింద చిక్కుకుని ఉండొచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:11 PM IST
Bengaluru: బెంగళూరులో పెను విషాదం.. క్వారీ బండరాయి కూలీ 8 మంది కార్మికులు దుర్మరణం..
Image Credit: bengalurunews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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