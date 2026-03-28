SFIO: రూ.6855 కోట్ల కుంభకోణం.. కార్పొరేట్‌ మోసాలపై ఫ్రాడ్‌ ఇన్వెస్టిగేషన్‌ ఆఫీస్‌ ఉక్కుపాదం! 3 మాజీ సీఎండీల పాత్ర?

3 IFCI CMDs Under Scanner: ప్రధానంగా IFCI కంపెనీలకు మంజూరు చేసిన రుణాల్లో భారీగా అవకతవకలు బయటపడ్డాయని SFIO దాఖలు చేసింది. అంటే రుణాల పంపిణీ విషయంలో సరైన పరిశీలన చేయలేదని ఆరోపిస్తోంది. అంతేకాకుండా వాల్యుయేషన్ నివేదికలో కూడా అవకతవకలు. జరిగాయి. కంపెనీలు పూర్తిగా ఉల్లంఘించాయని పేర్కొంది. తద్వారా రుణాలు తదనంతరం నిలిచిపోయి గణనీయమైన నష్టాలకు కూడా దారితీసింది అని పిటీషన్ లో పేర్కొంది.
ఈ కేసులో ప్రధాన కంపెనీలే కాకుండా పలువురు మాజీ ప్రస్తుత IFCI అధికారులు కూడా ఉన్నారు. సీఈఓ, ఎండీ డైరెక్టర్లు ఇతర సీనియర్ అధికారులు పేర్లు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. SFIO దర్యాప్తు ప్రకారం IFCI కు చెందిన ముగ్గురు మాజీ చైర్మన్ కమ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్లతోపాటు మొత్తంగా ఈ కేసులో 90 పైగా వ్యక్తులను, సంస్థలను కూడా చేర్చింది.
దేశంలోని కార్పొరేట్ రంగంలోని అనేక ప్రముఖ కంపెనీల పేర్లు కూడా ఈ అవతవకాల్లో వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బ్లూ కాస్ట్ హోటల్స్. ఆమ్టెక్ ఆటో అలోక్ ఇండస్ట్రీస్, జేపీ ఇన్ఫ్రాటెక్, ఏబీజీ షిప్ యార్డ్, భూషణ్ స్టీల్, పిపావడ్ డిఫెన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో చాలా వరకు కంపెనీలు దివాలా తీసినవే.
ఉన్నతాధికారులు ఏం చేశారు?
అయితే కంపెనీలకు రుణాలు మంజూరు చేసే సమయం కానీ కేటాయింపుల్లో కానీ ఉన్నతాధికారులు తీసుకున్న నిర్ణయంలో చాలా పొరపాట్లు జరిగాయి. మొత్తంగా ఇది ఒక కుంభకోణం జరిగిందని వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉల్లంఘించారని ఆరోపణలు దర్యాప్తు సంస్థలు నిర్ధారించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ ఆరోపణలే నిజమైతే దేశంలోనే NBFC రంగంలో అతిపెద్ద కార్పొరేట్ వైఫల్యం కూడా అవుతుంది.
ఈ కేసు పై మొదటి విచారణ 2026 మార్చిలో జరిగింది. ఆ తర్వాత 2026 మే లో జరగనుంది. సుదీర్ఘ న్యాయ పోరాటంలో ఇది మారే అవకాశం ఉంది. ఇక ఈ SFIO కంపెనీలో చట్టంలోని వివిధ సెక్షన్ల కింద ఎన్సీఎల్టీలో ఒక పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ కేసు కేవలం ఒక మోసం మాత్రమే కాదు.. బ్యాంకింగ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైనే ప్రశ్నలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది.
