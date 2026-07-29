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Sonu Sood: ఇది నిజంగా సిగ్గు చేటు.!. జెన్ జీ లపై కంగానా రనౌత్ వ్యాఖ్యలపై సోనుసూద్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!

Sonu sood On kangana ranaut comments: జెన్ జీలపై బీజేపీ ఎంపీ కంగానా రనౌత్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై  రియల్ హీరో సోనుసూద్ ఫైర్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా తీవ్రస్థాయిలో కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 29, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:31 PM IST
Sonu Sood: ఇది నిజంగా సిగ్గు చేటు.!. జెన్ జీ లపై కంగానా రనౌత్ వ్యాఖ్యలపై సోనుసూద్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!
Image Credit: sonusood(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sonu Sood: ఇది నిజంగా సిగ్గు చేటు.!. జెన్ జీ లపై కంగానా రనౌత్ వ్యాఖ్యలపై సోనుసూద్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!
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