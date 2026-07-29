/Sonu Sood: ఇది నిజంగా సిగ్గు చేటు.!. జెన్ జీ లపై కంగానా రనౌత్ వ్యాఖ్యలపై సోనుసూద్ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్..!

Sonu sood reacts to mp Kangana Ranaut remarks on gen z protest: నీట్ పేపర్ లీక్ పై ఇటీవల ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసలకు దిగింది. దీనిలో ఎక్కువగా జెన్ జీలు పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల హింసాత్మక ఘటనలు చోటు చేసుకున్న చివరకు జెన్ జీలు తమ డిమాండ్ ను నెరవేర్చుకున్నారు. కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా డిమాండ్ పై కేంద్రం తలొగ్గక తప్పలేదు. ఈ క్రమంలో జెన్ జీల నిరసనలపై బీజేపీ ఎంపీ కంగానా రనౌత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.
కంగానా మాట్లాడుతూ.. జెన్ జీల నిరసనల్ని మురికి కాల్వలతో పొల్చారు. జెన్ జీ అంటే గట్టర్ జనరేషన్ మురికి కాలువ లాంటి వారు అంటూ ఆమె పేర్కొన్నారు. నా జీవితంలో ఒకే దగ్గర ఇంత కంపును చూడలేదన్నారు. జెన్ జీ నిరసన కారుల రీల్ లు చూస్తే వాంతులు తెప్పించేలా ఉన్నాయన్నారు. ఇలాంటివారిని ఎవరు కంటున్నారని విమర్శించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ నేతలతో పాటు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు సైతం కౌంటర్ లు ఇస్తున్నారు.
తాజాగా.. రియల్ హీరో సోనూసూద్ సైతం కంగానా రనౌత్ వ్యాఖ్యలపై తనదైన స్టైల్ లో కౌంటర్ లు వేశారు. కంగానా రనౌత్ జెన్ జీలను ఉద్దేషించి గట్టర్ జనరేషన్ అని సంభోదించడం అత్యంత సిగ్గుచేటని పేర్కొన్నారు. నేటి యువతల వల్ల దేశం పురోగతి సాధిస్తుందన్నారు. వారిని గౌరవించాలని అన్నారు. మాట్లాడేముందు కాస్తంత ఆలోచించి మాట్లాడాలని సోనుసూద్ కంగానా రనౌత్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.
ప్రజలు, యువత వల్లే ఈ స్థాయిలో కంగానా రనౌత్ ఉన్నారన్న విషయాన్ని మర్చిపోవద్దన్నారు. మీ వృత్తి ఏదైనప్పటికీ, మీరు నటుడైనా, డాక్టరైనా, లేదా మరేదైనా, ప్రజలు మీతో అనుసంధానమై ఉన్నంత కాలమే ఈ ప్రపంచంలో మీ ఉనికికి అర్థం ఉంటుందని కంగానా వ్యాఖ్యలకు సోనుసూద్ గట్టిగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.
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