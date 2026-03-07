English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Sheshnaag 150 Drone: శత్రుదేశాల్లో భయం పుట్టిస్తున్న శేష్‌నాగ్-150..భారత్‌లో తయారైన అత్యాధునిక వార్ డ్రోన్..కొడితే కుంభస్థలం బద్దలు!

Sheshnaag 150 Drone: శత్రుదేశాల్లో భయం పుట్టిస్తున్న 'శేష్‌నాగ్-150'..భారత్‌లో తయారైన అత్యాధునిక వార్ డ్రోన్..కొడితే కుంభస్థలం బద్దలు!

Sheshnaag 150 Drone Price: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ముదిరిపోతున్న భారతదేశం ఆధునిక డ్రోన్‌ను రంగంలోకి దించేందుకు సిద్ధమైంది. బెంగళూరుకు చెందిన డిఫెన్స్ స్టార్టప్ న్యూస్పేస్ రీసెర్చ్ టెక్నాలజీస్ 'శేష్‌నాగ్-150' అనే డ్రోన్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. దాని గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Mar 7, 2026, 02:03 PM IST

Trending Photos

Bellamkonda Sreenivas: పెళ్లి పీటలెక్కనున్న మరో యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?
5
Hero Bellamkonda Sreenivas
Bellamkonda Sreenivas: పెళ్లి పీటలెక్కనున్న మరో యంగ్ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్.. అమ్మాయి ఎవరంటే..?
Nayanthara: ఆ స్టార్ హీరో ఇంటి పక్కన అపార్ట్మెంట్ కొన్న నయనతార.. విలువ ఎన్ని కోట్ల రూపాయలో తెలుసా..!
6
Nayanthara house
Nayanthara: ఆ స్టార్ హీరో ఇంటి పక్కన అపార్ట్మెంట్ కొన్న నయనతార.. విలువ ఎన్ని కోట్ల రూపాయలో తెలుసా..!
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
6
Chia Seeds Benefits
Chia Seeds With Buttermilk: మజ్జిగలో ఈ విత్తనాలు కలిపి తాగితే డయాబెటిస్ రోగులకు స్వర్గమే! రోజుకు ఒక్కసారైనా చాలు!
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
5
PM KISAN
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
Sheshnaag 150 Drone: శత్రుదేశాల్లో భయం పుట్టిస్తున్న 'శేష్‌నాగ్-150'..భారత్‌లో తయారైన అత్యాధునిక వార్ డ్రోన్..కొడితే కుంభస్థలం బద్దలు!

Sheshnaag 150 Drone Price: ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ముదిరిపోతున్న భారతదేశం ఆధునిక డ్రోన్‌ను రంగంలోకి దించేందుకు సిద్ధమైంది. బెంగళూరుకు చెందిన డిఫెన్స్ స్టార్టప్ న్యూస్పేస్ రీసెర్చ్ టెక్నాలజీస్ 'శేష్‌నాగ్-150' అనే డ్రోన్‌ను అభివృద్ధి చేసింది. దాని గురించి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

'శేష్‌నాగ్-150' శత్రువుల వాయు రక్షణ వ్యవస్థను క్షణంలో నాశనం చేసే శక్తి ఉంది. ఇది కేవలం ఓ మెషీన్ మాత్రమే కాదు. 1000 కిలో మీటర్ల పరిధిలోని దాడులను ఖచ్చితంగా నిర్వహించగల సామర్థ్యం ఉంది. ఈ డ్రోన్ 5 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా గాల్లో ఎగరడమే కాకుండా 40 కిలోల పేలుడు పదార్థాలను మోయగలదు. దీని ప్రధాన ప్రయోజనం ఏమిటంటే ఇది GPS లేకుండా కూడా దృశ్య నావిగేషన్ ఉపయోగించి శత్రువు బంకర్లను, సైనిక స్థావరాలను నాశనం చేయగలదు.

'శేషనాగ్-150' నిజమైన శక్తి దాని 'స్వార్మ్ అటాక్' టెక్నాలజీ, దీనిలో అనేక డ్రోన్లు కలిసి దాడి చేస్తాయి. ఈ డ్రోన్లు కలిసి వచ్చినప్పుడు, అవి అత్యంత ఖరీదైన శత్రు రక్షణ వ్యవస్థను కూడా గందరగోళానికి గురి చేస్తాయి. అప్పుడు వాటిని ఆపడం శత్రువులకు అసాధ్యం అవుతుంది. దీనికి ప్రత్యేకమైన ఇంజిన్ ఉంది, ఇది దీనిని అత్యంత తెలివైన, నెట్‌వర్క్ కెపాసిటీ ఉంటుంది. కనీస మానవ జోక్యంతో లక్ష్యాలను గుర్తించి నాశనం చేయడానికి ఈ వ్యవస్థ రూపొందించారు. ఇరాన్ 'షహీద్' డ్రోన్ లాగా, ఇది చాలా చౌకగా నిర్మించవచ్చు. కాబట్టి పెద్ద, ఖరీదైన శత్రు లక్ష్యాలను తక్కువ ఖర్చుతో సులభంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవచ్చు.

ఇరానియన్‌కు చెందిన 'షాహెద్', అమెరికాకు చెందిన 'లూకాస్' డ్రోన్లు ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. కానీ భారతదేశ 'శేష్‌నాగ్-150' దాని స్వంత ప్రత్యేక గుర్తింపును కలిగి ఉంది. అమెరికన్ లూకాస్ డ్రోన్ స్టార్‌లింక్ ఉపగ్రహాలపై ఆధారపడి పనిచేస్తుంది. అయితే 'శేష్‌నాగ్-150' విజువల్ నావిగేషన్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. దీని వలన జామ్ చేయడం అసాధ్యం. ఇరానియన్ షాహిద్ డ్రోన్ ఎక్కువ పరిధిని కలిగి ఉన్నా.. 'షెష్నాగ్-150' కచ్చితత్వంలో మాస్ టెక్నాలజీ పరంగా చాలా ముందుంది.

'శేష్‌నాగ్-150' డ్రోన్ 1,000 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ఏదైనా వాహనాన్ని లేదా సైనిక మౌలిక సదుపాయాలను నాశనం చేయగల సత్తా ఉంది. 'ఆపరేషన్ సింధూర్' వంటి సందర్భాల్లో పాకిస్తాన్ భారత సరిహద్దుల్లో చౌకైన డ్రోన్‌లను ఎగురవేసింది. అలాంటి వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి శేషనాగ్-150 డ్రోన్‌ను సిద్ధం చేశారు.

Also Read: India Vs New Zealand Playing 11: న్యూజి‌లాండ్‌తో ఫైనల్ మ్యాచ్..టీమ్ఇండియా జట్టు ఇదే..హైదరాబాదీ రాక ఖరారు!

Also Read: Talliki Vandanam Scheme: 'తల్లికి వందనం' డబ్బు జమ కాలేదా? వాళ్లకి త్వరలోనే అకౌంట్లోకి..మంత్రి లోకేష్ హామీ!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

India Powerful DroneSheshnag 150 droneIran shahed dronesheshnaag 150 drone priceSheshnaag 150

Trending News