  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Video: బాగల్‌కోట్‌లో శివాజీ జయంతి ఊరేగింపు ఉద్రిక్తం.. రాళ్ల దాడులు, వాహనాలకు నిప్పు వీడియో!

Video: బాగల్‌కోట్‌లో శివాజీ జయంతి ఊరేగింపు ఉద్రిక్తం.. రాళ్ల దాడులు, వాహనాలకు నిప్పు వీడియో!

Communal Violence In Balakote Video: ఛత్రపతి శివాజీ ఉత్సవాల్లో భాగంగా నిన్న కర్ణాటకలోని భాగల్‌కోట్‌లో మత ఉద్రిక్తితలు చెలరేగాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఒకరిపై ఒకరు రాళ్ల దాడులు, బండ్లకు నిప్పు కూడా పెట్టుకున్నారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. శివాజీ ఊరేగింపులో రాళ్ల దాడి తర్వాత హిందూ కార్యకర్తలు ఒక మసీదు సమీపంలో ఉన్న బండ్లకు నిప్పు పెట్టారు అని మరో వర్గం వారు ఆరోపిస్తున్నారు. దీంతో పోలీసులను వారిని అదుపు చేశారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 20, 2026, 09:32 AM IST

Video: బాగల్‌కోట్‌లో శివాజీ జయంతి ఊరేగింపు ఉద్రిక్తం.. రాళ్ల దాడులు, వాహనాలకు నిప్పు వీడియో!

Communal Violence In Bagalkote Video: ఛత్రపతి శివాజీ జన్మదినం సందర్భంగా నిన్న దేశవ్యాప్తంగా ఊరేగింపులు నిర్వహించారు. అయితే కర్ణాటకలోని భాగల్‌కోట్‌లో మాత్రం ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెకొన్నాయి. శివాజీ ఊరేగింపు అల్లర్లకు దారితీసింది. రెండు వర్గాల మధ్య రాళ్లు రువ్వుకోవడం, హింసాత్మక సంఘటనలు కూడా చోటుచేసుకున్నాయి. ఒకరిపై రాళ్లు రువ్వుకోగా మరొకరు అక్కడ ఉన్న బండ్లకు నిప్పు పెట్టారు. దీంతో ఇరువర్గాల్లో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి పోలీసులు బల ప్రయోగం కూడా చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 

 ఇక భాగల్‌కోటలో గురువారం రోజు మరాఠా సమాజం పెద్ద ఎత్తున శివాజీ మహారాజ్ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఊరేగింపు నిర్వహించింది. అక్కడ అంబ భవాని ఆలయం నుంచి ఊరేగింపు ప్రధాన రహదారి గుండా బసవేశ్వర్ సర్కిల్ , అక్కడి నుంచి వల్లభాయ్ చౌక్‌ గుండా వెళ్తూ ఉంది సమీపంలో మసీదు వద్ద చేరుకున్నప్పుడు డీజే శబ్దం పెద్దగా పెరిగిందని అక్కడ ప్రజలు ఆందోళన చెందారు. అంతేకాదు అక్కడ డాన్స్ , నినాదాలు చేయడం దీంతో మసీదులో ఉన్న వారు తీవ్ర నిరసన వ్యక్తం చేశారు. అయితే పోలీసులు లోపలికి వెళ్లి పరిస్థితిని అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేశారు. వారిని శాంతింపజేస్తున్న సమయంలో ఒక యువకుడు వచ్చి ఊరేగింపు గుంపు పై చెప్పు విసిరాడు. దీంతో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది. ఇరు వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు మరింత పెరిగాయి ఒకరిపై ఒకరు ఘర్షణ పడ్డారు పోలీసులు బల ప్రయోగం కూడా చేశారు.

 

 

అంతేకాదు ఇంకా ఊరేగింపు జరిగిన కాసేపటికే హిందూ కార్యకర్తలు వచ్చి మసీదు వద్ద నిలిపి ఉన్న బండ్లకు నిలుపు పెట్టారు అని ఆరోపణలు కూడా వస్తున్నాయి. అయితే ఊరేగింపులో రాళ్లు రువ్విన బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని హిందూ సంస్థలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మరోసారి ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు చెలరేగకుండా పోలీసులు భద్రత కట్టుదిట్టం చేశారు. నిన్న దేశవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో శివాజీ జయంతి సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున ఊరేగింపు జరిగింది. హైదరాబాద్ లోని అంబర్ పేట్ లో కూడా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు జరిగినట్లు సమాచారం మసీద్ వద్దకు వచ్చిన ఊరేగింపు శివాజీ మహారాజ్ జయంతికి సంబంధించిన పెద్ద ఎత్తు నినాదాలు చేశారు. మధ్య పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు తెరతీసింది .పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడంతో పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. .

Also Read:  రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ నిధులు ఈ నెల 22న విడుదల..!

Also Read:  EPFO 3.0 బిగ్ అప్‌డేట్.. ఇల్లు కొనుగోలు, నిర్మాణం, మరమ్మతులకు కేవలం 3 రోజుల్లోనే PF క్లెయిమ్‌ సెటిల్‌! లిమిట్‌ ఎంతంటే..?

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Shivaji Jayanti violenceBagalkot communal clashKarnataka procession violenceShivaji Maharaj Jayanti news

