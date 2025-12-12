English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Shivraj Patil: తీవ్ర విషాదం.. కేంద్ర మాజీ మంత్రి శివరాజ్‌ పాటిల్‌ కన్నుమూత..!

Shivraj Patil Demise: కేంద్రం మాజీమంత్రి, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత శివరాజ్ పాటిల్‌ (91) కన్నుమూశారు. మహారాష్ట్రలో లాతూర్ జిల్లాలో స్వగృహంలో వృద్ధాప్య సమస్యలతో ఈరోజు ఉదయం 6:30 గంటల సమయంలో తుది శ్వాస విడిచారు. ఇక 1972 నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన శివరాజ్ రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే, ఏడు సార్లు ఎంపీగా గెలిచారు. కేంద్రం మాజీ మంత్రికి సంబంధించిన ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 12, 2025, 09:42 AM IST

Shivraj Patil: తీవ్ర విషాదం.. కేంద్ర మాజీ మంత్రి శివరాజ్‌ పాటిల్‌ కన్నుమూత..!

Shivraj Patil Demise: కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆ పార్టీ కేంద్ర మాజీ మంత్రి, సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేత శివరాజ్ పాటిల్ (91) ఈరోజు ఉదయం కన్నుమూశారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో మహారాష్ట్రలోని లాతూర్ జిల్లాలో ఆయన స్వగృహంలోనే ఈరోజు ఉదయం 6:30 గంటల సమయంలో తుదిశ్వాస విడిచారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. శివరాజ్ పాటిల్ రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా.. ఏడుసార్లు ఎంపీగా గెలిచారు. ప్రధానంగా ఇందిరా, రాజీవ్, మన్మోహన్ కేబినెట్‌లో డిఫెన్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హోం మంత్రిగా కూడా పని చేశారు. ఇక 10వ లోక్‌ సభ స్పీకర్‌గా.. పంజాబ్ గవర్నర్‌గా కూడా ఆయన బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 1972 నుంచి ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం మొదలైంది.

గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా శివరాజ్ పాటిల్‌ ప్రత్యక్ష రాజకీయాలకు దూరంగా ఉన్నారు. ఇక ఈయనకు కుమారుడు శైలేష్‌ పాటిల్‌, కోడలు అర్చన పాటిల్, మనవరాళ్లు ఉన్నారు. ఇక నేడు అ మహారాష్ట్రలోని లాతూర్‌లోనే ఆయన అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నారు. తొలిసారిగా ఆయన లాతూర్‌ నియోజకవర్గం నుంచే లోక్ సభకు ఎన్నికయ్యారు. వరుసగా ఏడుసార్లు కూడా ఆయన కేంద్ర రాజకీయాల్లో తన ఆధిపత్యాన్ని నిలిపారు. ఇక శివరాజ్ ఈ సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు పూర్తి పేరు శివరాజ్ పాటిల్‌ చకుర్కార్‌. ఆయన తన జీవితాంతం కాంగ్రెస్‌ పార్టీతోనే నడిచారు.

ఈ సీనియర్‌ కాంగ్రెస్‌ మాజీ మంత్రి 1935 అక్టోబర్ 12వ తేదీన మహారాష్ట్ర లాతూర్‌లో జన్మించారు. ఇక 1980 నుంచి 2004 వరకు లాతూర్ లోక్‌సభ నుంచి ఏడుసార్లు ఆయన గెలిచారు. 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 వరుసగా ఆయన ఈ లోక్‌సభ స్థానాన్ని కైవసం  చేసుకున్నారు. ఇక 1972, 1978 ఇదే లాతూర్ అసెంబ్లీ నుంచి రెండుసార్లు ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు.

మహారాష్ట్రవాసిగా శివరాజ్ పాటిల్ లాతూర్ నుండి మరాట్వాడాలో ఎంపీగా ఆయన అనేక సేవలు అందించారు. 2008 ముంబైలో జరిగిన 26/11 ముంబై టెర్రర్ అటాక్ సమయంలో ఆయన హోం మంత్రిగా పనిచేశారు. ఈ ఘటన తర్వాత బాధ్యత వహిస్తూ ఆయన రాజీనామా కూడా చేశారు. ఈ కేంద్ర సీనియర్ మాజీ మంత్రి మృతి విషయం తెలుసుకొని అనేక పార్టీ నాయకులు ఆయన ఇంటికి చేరుకున్నారు. ఆయన భౌతిక కాయాన్ని సందర్శిస్తున్నారు. వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి కూడా తెలియజేస్తున్నారు.

