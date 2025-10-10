Video: ఆసుపత్రిలో రెచ్చిపోయిన కామాంధుడు.. శవంపై అత్యాచారం, సీసీ టీవీ ఫూటేజీ రికార్డ్‌..!

Man Molests Woman Dead Body Video: స్కూళ్లు, కాలేజీలతోపాటు మహిళలకు ఆసుపత్రి ఎమర్జెన్సీ వార్డ్తోపాటు పోస్టుమార్టం గదిలో కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. చివరికి బతికున్న మహిళ, పసిపిల్ల కాకుండా చచ్చిన శవం కూడా వదలడం లేదు. ఆసుపత్రిలో కామందుడు రెచ్చిపోయాడు. మహిళా శవం పై అత్యాచారం చేశాడు. మార్చురీ స్ట్రెచర్పై ఉన్న మహిళను పక్కకు లాక్కేల్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన సమీపంలోని సీసీటీవీలో నమోదు కావడంతో వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు కూడా పంపారు.
ఏప్రిల్ 18వ తేదీన పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఓ మహిళ మృతదేహాన్ని మధ్యప్రదేశ్ బుర్హన్ జిల్లాలోని కట్నర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ తీసుకోవచ్చారు. అయితే స్ట్రెచర్ పై మహిళ మృతదేహాన్ని ఉంచారు. ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి పక్కకు లాకెళ్లి లైంగిక దాడి జరిపాడు. ఈ ఘటన ఉదయం సమయంలో జరిగినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో నమోదు అయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో ఆ ఆసుపత్రికి చెందిన మెడికల్ ఆఫీసర్ ఈనెల 7వ తేదీన పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసును సీరియస్గా తీసుకున్న పోలీసులు నిందితుడి పై పలు సెక్షన్లపై కేసు నమోదు చేసి జైలుకు కూడా పంపారు అయితే నిందితుడు 25 ఏళ్లు ఉండే నీలేష్ భిలాలాగా గుర్తించారు.
ఒక ఆసుపత్రిలోకి ఓ వ్యక్తి ఎలా ప్రవేశించాడు అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడున్న సీసీటీవీ ఫుటేజీ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి స్ట్రెచర్ పై పడుకోబెట్టిన మహిళ వద్దకు వచ్చి చుట్టుముట్టు ప్రదేశాలని గమనించి శవాన్ని పక్కకు లాక్కెళ్ళి అత్యాచారం జరిపారు. ఈ ఘోరం జరుగుతున్న సమయంలో కూడా ఎవరు అతని గుర్తించలేదా ?అనే ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. దీంతో అతడు ఆసుపత్రికి సంబంధించిన వ్యక్తా? బయట వ్యక్తా? అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
A man arrested in MP's Burhanpur district for 'abusing' a woman's body at a community health centre. The shocker became public after videos of the April 2024 incident went viral. It exposed state of security at govt health facilities. @santwana99 @jayanthjacob @NewIndianXpress pic.twitter.com/rjoPihyUqF
— Anuraag Singh (@anuraag_niebpl) October 8, 2025
