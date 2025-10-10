English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video: ఆసుపత్రిలో రెచ్చిపోయిన కామాంధుడు.. శవంపై అత్యాచారం, సీసీ టీవీ ఫూటేజీ రికార్డ్‌..!

Man Molests Woman Dead Body Video: ఆసుపత్రిలో ఘోరం జరిగింది మహిళ శవం పై ఆత్యాచారం జరిపారు. అక్కడ జరిగిన సంఘటన సీసీటీవీ రికార్డులో నమోదు కావడంతో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ ఘోర దుర్ఘటన మధ్యప్రదేశ్‌లోని బుర్హాన్ పూర్ జిల్లా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ మార్చురీలో జరిగింది. ఏప్రిల్ 18వ తేదీ మహిళ మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం తీసుకురాగా ఈ ఘోరం తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Oct 10, 2025, 08:26 AM IST

Man Molests Woman Dead Body Video: స్కూళ్లు, కాలేజీలతోపాటు మహిళలకు ఆసుపత్రి ఎమర్జెన్సీ వార్డ్‌తోపాటు పోస్టుమార్టం గదిలో కూడా అత్యాచారాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. చివరికి బతికున్న మహిళ, పసిపిల్ల కాకుండా చచ్చిన శవం కూడా వదలడం లేదు. ఆసుపత్రిలో కామందుడు రెచ్చిపోయాడు. మహిళా శవం పై అత్యాచారం చేశాడు. మార్చురీ స్ట్రెచర్‌పై ఉన్న మహిళను పక్కకు లాక్కేల్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన సమీపంలోని సీసీటీవీలో నమోదు కావడంతో వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో నిందితుని అరెస్ట్ చేసి జైలుకు కూడా పంపారు. 

ఏప్రిల్ 18వ తేదీన పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఓ మహిళ మృతదేహాన్ని మధ్యప్రదేశ్ బుర్హన్ జిల్లాలోని కట్నర్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ తీసుకోవచ్చారు. అయితే స్ట్రెచర్ పై మహిళ మృతదేహాన్ని ఉంచారు. ఒక వ్యక్తి అక్కడికి వచ్చి పక్కకు లాకెళ్లి  లైంగిక దాడి జరిపాడు. ఈ ఘటన ఉదయం సమయంలో జరిగినట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ లో నమోదు అయింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనితో ఆ ఆసుపత్రికి చెందిన మెడికల్ ఆఫీసర్ ఈనెల 7వ తేదీన పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. కేసును సీరియస్‌గా తీసుకున్న పోలీసులు నిందితుడి పై పలు సెక్షన్లపై కేసు నమోదు చేసి జైలుకు కూడా పంపారు అయితే నిందితుడు 25 ఏళ్లు ఉండే నీలేష్‌ భిలాలాగా గుర్తించారు. 

ఒక ఆసుపత్రిలోకి ఓ వ్యక్తి ఎలా ప్రవేశించాడు అనేది చర్చనీయాంశంగా మారింది. అక్కడున్న సీసీటీవీ ఫుటేజీ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి స్ట్రెచర్ పై పడుకోబెట్టిన మహిళ వద్దకు వచ్చి చుట్టుముట్టు ప్రదేశాలని గమనించి శవాన్ని పక్కకు లాక్కెళ్ళి అత్యాచారం జరిపారు. ఈ ఘోరం జరుగుతున్న సమయంలో కూడా ఎవరు అతని గుర్తించలేదా ?అనే ప్రశ్నలు కూడా తలెత్తుతున్నాయి. దీంతో అతడు ఆసుపత్రికి సంబంధించిన వ్యక్తా? బయట వ్యక్తా? అనే అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

 

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

CCTV viral videoman molests dead bodyhospital mortuary incidentBurhanpur hospital crimeMadhya Pradesh shocking news

