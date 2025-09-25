English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: పట్టపగలే తండ్రి ముఖంపై కారం కొట్టి.. 4 ఏళ్ల బాలుడి కిడ్నాప్‌ వీడియో వైరల్‌..!

Boy Kidnap Video Viral: పట్టపగలే తండ్రి ముఖంపై కారం పొడి చల్లి నాలుగేళ్ల బాలుడిని ఎత్తుకు వెళ్ళిన ఘటన వేళ్లూరు జిల్లా, గుడియాతం తమిళనాడులో చోటుచేసుకుంది. అప్పుడే స్కూళు నుంచి తీసుకువచ్చిన బాలుడిని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కిడ్నాప్‌ చేశారు. అయితే ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 25, 2025, 07:50 AM IST

Trending Photos

OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
6
OG first Review
OG Movie First Review: OG మూవీ ఫస్ట్ రివ్యూ .. బొమ్మ బ్లాక్ బస్టరేనా..!
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Video: పట్టపగలే తండ్రి ముఖంపై కారం కొట్టి.. 4 ఏళ్ల బాలుడి కిడ్నాప్‌ వీడియో వైరల్‌..!

Boy Kidnap Video Viral: పిల్లలకు ఇంటి వద్ద కూడా భద్రత లేకుండా పోతుంది. కన్న తండ్రి తండ్రుల చేతుల్లో ఉన్న కానీ వాళ్ళు కిడ్నాప్ గురవ్వక తప్పడం లేదు. అలాంటి ఘటనే తమిళనాడులోని అమ్మని పేట గుడియాత్తంలో చోటుచేసుకుంది. నాలుగేళ్ల చిన్నారి తన ఇంటి వద్ద తండ్రి చేతిలో ఉండగా అతని ముఖంపై కొట్టి కారంపొడి కొట్టి కిడ్నాపర్లు ఆ బాలుని ఎత్తుకెళ్లారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 వివరాలు.. పాఠశాల నుంచి తన నాలుగేళ్ల కుమారుడిని ద్విచక్ర వాహనంపై తీసుకువచ్చాడు వేణు అనే వ్యక్తి. అతను ముందుగా పిల్లవాడిని బండిపై నుంచి కిందకు దింపి వాహనాన్ని పార్కింగ్ చేస్తూ ఉన్న సమయంలో హఠాత్తుగా ఓ వ్యక్తి హెల్మెట్ ధరించి వేణు ముఖంపై కారం పొడి చల్లి ఆ బాలుడిని కొడుకుని కిడ్నాప్ చేసి కారులో ఎక్కించుకొని పారిపోయారు. అయితే తండ్రి వారిని రక్షించడానికి ఎంత ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. కారులో ఈడ్చుకుంటూ కొంత దూరం వెళ్లి వేణు కింద పడిపోయాడు.  . 

 వెంటనే సదరు బాలుడు తండ్రి అయిన వేణు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వారు స్థానికంగా ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీలను చూశారు. బాలుడు కిడ్నాప్ ఘటన అంతా అక్కడ సిసిటీవీలో రికార్డు అయింది. అయితే కారు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఆధారంగా ఆ కిడ్నాపర్లను పట్టుకోడానికి ప్రయత్నించారు పోలీసులు. అది కర్నాటకకు చెందిన కారుగా గుర్తించారు. అయితే హెల్మెట్ ధరించిన వ్యక్తి అదను చూసి కిడ్నాప్ చేయడానికి వేణు ఇంటి బయట ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. దీంతో పక్కా ప్లాన్ ప్రకారమే ముందస్తుగానే ఆ సమయంలో వాళ్లు స్కూలు నుంచి ఇంటికి వస్తారని తెలుసుకొని మరి నేను ముఖంపై కారం పొడి చల్లి అతని కుమారుని కిడ్నాప్ చేశారని పోలీసులు గుర్తించారు. 

కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు నాలుగు బృందాలుగా ఏర్పడి బాలుడు ఆచూకీ కోసం వెతక సాగారు. దాదాపు మూడు గంటల్లోనే కిడ్నాప్‌ను ఛేదించారు. వెల్లూరు నుంచి బాలుడు రోడ్డు పక్కన ఒంటరిగా నిలబడి ఉండడానికి పోలీసులు గుర్తించారు. వెంటనే బాలుడు రక్షించి స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకువెళ్లారు. ఆ తర్వాత వేణు కుటుంబానికి సమాచారం అందించగా వెంటనే తమ కుమారుడిగా నిర్ధారించారు. అయితే పోలీసులు ఈ కిడ్నాప్ పై సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోనున్నారు. కిడ్నాపర్లు ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశారో అదే విధంగా ఎందుకు అలా రోడ్డుపై వదిలేశారు తెలియాల్సి ఉంది.

 

ఇదీ చదవండి:  కిడ్నీ బీన్స్‌ తింటే ఎన్ని లాభాలో.. తెలియక మిస్‌ చేసుకుంటున్నారు..

ఇదీ చదవండి:  ఈ పప్పు తింటే విటమిన్‌ బీ12 సప్లిమెంట్‌ వేసుకున్నట్టే..! 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

boy kidnapped tamil nadukidnap video viralcctv footage boy kidnapchili powder attackfather attacked in kidnap

Trending News