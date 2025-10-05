English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Begging Mafia: బెగ్గింగ్ మాఫియా నిజాలు.. కళ్లు పీకించి బిక్షాటన చేయిస్తున్న మాఫియా.. పసికందులను కూడా వదలట్లే!

Begging Mafia Latest Video: రోజురోజుకు భారత దేశంలో బెగ్గింగ్ మాఫియా ఆగడాలు విపరీతంగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొంతమందిని కిడ్నాప్ చేసి ఈ మాఫియా కళ్ళు పీకి మరీ వారితో భిక్షాటన చేయిస్తున్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 5, 2025, 02:49 PM IST

Trending Photos

Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
6
Radhika Apte
Star Actress: ప్రైవేటు పార్ట్‌ను రుద్దుతానని టార్చర్.!. టాలీవుడ్ హీరో బండారం బైటపెట్టిన స్టార్ హీరోయిన్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు బ్యాడ్ న్యూస్..జీతాల పెంపు ఇప్పట్లో లేనట్టే?
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
5
world's biggest snake
Worlds Largest Snake: ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పాము శిలాజం గుజరాత్‌లో గుర్తింపు.. టైటనోబోవా కాదు 49 ఫీట్‌ పొడవు, 1000 కిలోల బరువున్న వైరల్‌ ఫోటోలు..
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
7
Hair Dollar Value
Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..
Begging Mafia: బెగ్గింగ్ మాఫియా నిజాలు.. కళ్లు పీకించి బిక్షాటన చేయిస్తున్న మాఫియా.. పసికందులను కూడా వదలట్లే!

Begging Mafia Telugu Latest Video: భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ చూసినా నిత్సాహాయ స్థితిలో ఉన్న భిక్షాటన చేసేవారు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో నైతే కాళ్లు, కళ్ళు లేని వారు రోడ్లపై బిక్షం ఎత్తుకుంటూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. మరికొన్నిచోట్ల దర్జాగా ప్రజలను బెదిరించుకుంటూ మరి  డబ్బులు అడుక్కుంటూ ఉంటారు.  అయితే దీని వెనక లక్షన్నర కోట్ల బెగ్గింగ్ మాఫియా ఉందని మీకు తెలుసా? కొన్ని లెక్కల ప్రకారం భారత్లో నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల మంది యాచకులు ఉన్నారని.. వీరిలో చాలామంది పిల్లలతో పాటు మహిళలు ఉన్నారని సమాచారం. అయితే కొంతమంది బెగ్గింగ్ మాఫియా కు దొరికిపోయి.. బాధితుల్లాగా వారు చెప్పిన పనులు చేస్తూ భిక్షాటన చేస్తున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

భారత్‌లో ఉన్న బెగ్గింగ్ మాఫియా.. అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే చాలా ప్రమాదకరమైందని భావించవచ్చు. ఈ బెగ్గర్ మాఫియా ఎంత క్రూరంగా ఉంటుందో? కాన్పూర్‌లో జరిగిన సురేష్ మాంజి ఉదంతం కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది. సురేష్ రోజువారి కూలీ.. అతను కూలి చేయండి కుటుంబం నడవదు.. అలాంటిది అతనిని కిడ్నాప్ చేసి.. మత్తుమందు ఇచ్చి.. రసాయనాల ఇంజక్షన్ల ద్వారా గుడ్డివాడిని చేశారు. అలాగే బిగ్ షాట్న చేసేందుకు అణువుగా కనిపించాలని.. అతని చేతి వేళ్లను సైతం నరికి వేశారు. అంతేకాకుండా శరీరాన్ని తీవ్రంగా గాయపరిచారు. ఆ తర్వాత కొంతమంది అతడిని 50 వేల రూపాయలకు వివిధ మాఫియాలకు విక్రయించారు. అతడి శరీరంపై విషపూరితమైన ఇంజక్షన్లను ప్రయోగించి.. రోజు కేవలం రెండు రొట్టెలను మాత్రమే ఆహారంగా ఇచ్చి.. కఠినంగా భిక్షాటను చేయించేవారు..

ఈ బెగ్గింగ్ మాఫియా కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలని ప్రధాన ఆయుధాలుగా వినియోగించుకునేవారు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని ప్రత్యేకమైన ప్రాంతాల్లో బెగ్గింగ్ గ్యాంగ్‌లు పసికందులను ప్రతిరోజు రూ.300 చొప్పున అద్దెకు తీసుకొని.. ఆ పసిపిల్లలు రోజంతా ఏడవకుండా నిద్ర మాత్రలు, మత్తు పదార్థాలు ఇచ్చేవారట. ఆ తర్వాత ఆ పిల్లలను పట్టుకుని బిక్షాటన చేసేవారట.. అంతేకాకుండా కావాలని పిల్లలను చలి, వర్షం అని తేడా లేకుండా అన్నిచోట్ల తిప్పి మరి భిక్షాటన చేసే వారిని సమాచారం..

 భారతదేశంలో ఇప్పటికీ భిక్షాటన చేసే వారిలో ఎక్కువగా పేదవారే ఉన్నారు.. గణాంకాల వివరాల్లోకి వెళితే.. పేదవారు 62 శాతం ఉండగా.. నిరుద్యోగులు 45% ఈ వృత్తిని ఎంచుకుంటున్నారని సమాచారం. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం.. డిప్లమా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన 3000 మందికి పైగా నిరుద్యోగం కారణంగా వేరే పనులు ఏమీ చేయలేక భిక్షాటన చేస్తున్నారని గణాంకాలు చెబుతూ వచ్చాయి. ఇక ఇందులోని 12 శాతం మంది డబ్బులను సులభంగా సంపాదించేందుకు భిక్షాటన చేస్తున్నారని సమాచారం..

Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Begging Mafiatelugu newsLatest Telugu newsLatest Telugu Viral NewsViral news

Trending News