Begging Mafia: బెగ్గింగ్ మాఫియా నిజాలు.. కళ్లు పీకించి బిక్షాటన చేయిస్తున్న మాఫియా.. పసికందులను కూడా వదలట్లే!

Begging Mafia Telugu Latest Video: భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ చూసినా నిత్సాహాయ స్థితిలో ఉన్న భిక్షాటన చేసేవారు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో నైతే కాళ్లు, కళ్ళు లేని వారు రోడ్లపై బిక్షం ఎత్తుకుంటూ కనిపిస్తూ ఉంటారు. మరికొన్నిచోట్ల దర్జాగా ప్రజలను బెదిరించుకుంటూ మరి డబ్బులు అడుక్కుంటూ ఉంటారు. అయితే దీని వెనక లక్షన్నర కోట్ల బెగ్గింగ్ మాఫియా ఉందని మీకు తెలుసా? కొన్ని లెక్కల ప్రకారం భారత్లో నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల మంది యాచకులు ఉన్నారని.. వీరిలో చాలామంది పిల్లలతో పాటు మహిళలు ఉన్నారని సమాచారం. అయితే కొంతమంది బెగ్గింగ్ మాఫియా కు దొరికిపోయి.. బాధితుల్లాగా వారు చెప్పిన పనులు చేస్తూ భిక్షాటన చేస్తున్నారు.
భారత్లో ఉన్న బెగ్గింగ్ మాఫియా.. అన్ని దేశాలతో పోలిస్తే చాలా ప్రమాదకరమైందని భావించవచ్చు. ఈ బెగ్గర్ మాఫియా ఎంత క్రూరంగా ఉంటుందో? కాన్పూర్లో జరిగిన సురేష్ మాంజి ఉదంతం కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించింది. సురేష్ రోజువారి కూలీ.. అతను కూలి చేయండి కుటుంబం నడవదు.. అలాంటిది అతనిని కిడ్నాప్ చేసి.. మత్తుమందు ఇచ్చి.. రసాయనాల ఇంజక్షన్ల ద్వారా గుడ్డివాడిని చేశారు. అలాగే బిగ్ షాట్న చేసేందుకు అణువుగా కనిపించాలని.. అతని చేతి వేళ్లను సైతం నరికి వేశారు. అంతేకాకుండా శరీరాన్ని తీవ్రంగా గాయపరిచారు. ఆ తర్వాత కొంతమంది అతడిని 50 వేల రూపాయలకు వివిధ మాఫియాలకు విక్రయించారు. అతడి శరీరంపై విషపూరితమైన ఇంజక్షన్లను ప్రయోగించి.. రోజు కేవలం రెండు రొట్టెలను మాత్రమే ఆహారంగా ఇచ్చి.. కఠినంగా భిక్షాటను చేయించేవారు..
ఈ బెగ్గింగ్ మాఫియా కొన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలని ప్రధాన ఆయుధాలుగా వినియోగించుకునేవారు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని ప్రత్యేకమైన ప్రాంతాల్లో బెగ్గింగ్ గ్యాంగ్లు పసికందులను ప్రతిరోజు రూ.300 చొప్పున అద్దెకు తీసుకొని.. ఆ పసిపిల్లలు రోజంతా ఏడవకుండా నిద్ర మాత్రలు, మత్తు పదార్థాలు ఇచ్చేవారట. ఆ తర్వాత ఆ పిల్లలను పట్టుకుని బిక్షాటన చేసేవారట.. అంతేకాకుండా కావాలని పిల్లలను చలి, వర్షం అని తేడా లేకుండా అన్నిచోట్ల తిప్పి మరి భిక్షాటన చేసే వారిని సమాచారం..
భారతదేశంలో ఇప్పటికీ భిక్షాటన చేసే వారిలో ఎక్కువగా పేదవారే ఉన్నారు.. గణాంకాల వివరాల్లోకి వెళితే.. పేదవారు 62 శాతం ఉండగా.. నిరుద్యోగులు 45% ఈ వృత్తిని ఎంచుకుంటున్నారని సమాచారం. 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం.. డిప్లమా డిగ్రీ పూర్తి చేసిన 3000 మందికి పైగా నిరుద్యోగం కారణంగా వేరే పనులు ఏమీ చేయలేక భిక్షాటన చేస్తున్నారని గణాంకాలు చెబుతూ వచ్చాయి. ఇక ఇందులోని 12 శాతం మంది డబ్బులను సులభంగా సంపాదించేందుకు భిక్షాటన చేస్తున్నారని సమాచారం..
Also Read:Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook