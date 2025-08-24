Video: దారుణం.. అదనపు కట్నం కోసం భార్యను సజీవదహనం చేసిన భర్త వీడియో వైరల్..!

Video Woman Burnt To Death For Dowry: అదనపు కట్నం కోసం మహిళను సజీవ దహనం చేసిన ఘటన గ్రేటర్ నోయిడాలోని కాస్నా పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ఒక్కసారిగా ఈ ఘటన ఢిల్లీ ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ప్రస్తుత కాలంలో కూడా ఇలా అదనప్ప కట్నం కోసం కోడళ్లను వేధింపులకు గురిచేసి సజీవ దహనం చేసిన ఘటనలు వెలుగులోకి రావడంతో అంతా షాక్కు గురవుతున్నారు.
పోలీసులల వివరాల ప్రకారం నిక్కీ అనే మహిళకు 2016లో సీసా గ్రామానికి చెందిన విపిన్ భాతి అనే వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. ఆ సమయంలో స్కార్పియో కార్ తో పాటు మరిన్ని విలువైన వస్తువులను ముట్టజెప్పారు. అయితే వివాహం తర్వాత అత్త మామలు నిక్కీని అదనంగా రూ. 35 లక్షల తేవాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే అప్పుడు మరో కారు కూడా ఇచ్చారు నిక్కీ పుట్టింటివారు. అయినా కానీ భర్త ఏమాత్రం తగ్గలేదు. దీంతో ఆమెపై వేధింపులు ప్రారంభించారు. నిన్న రాత్రి భర్తతో కలిసి అత్తమామలు నిక్కీని సజీవ దహనం చేశారు. అంతకుముందు ఆమె తీవ్రంగా కొట్టి కట్నం కోసం వేధించారు. ఆ తర్వాత ఏదో మండే పదార్థాన్ని ఆమెపై పోసి సజీవ దహనం చేశారు. అయితే విషయం తెలుసుకుని పొరిగింటివారి సహాయంతో బాధితురాలు సోదరి ఆమెను వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లింది. కానీ అప్పటికే ఆమె మరణించింది.
""Trigger warning ⚠️""2016 में निक्की की शादी विपिन से हुई थी! दहेज में Scorpio न मिलने से अकसर निक्की को मारते थे ! पेट्रोल डालकर आग लगा दी आज उसकी अस्पताल में मौत हो गई! 😢😡
|| Greater Noida || Noida Police ||
|| dowrydeath || Divorce || pic.twitter.com/F6dQ532sLS
— Munna Yadav (@munnayadav009) August 23, 2025
గతంలో కూడా పలుమార్లు గొడవలు జరగడంతో పంచాయతీ కూడా నిర్వహించి సర్ది చెప్పి పంపించారు. అదనపు కట్నం కోసం వేధించడంతో నిన్న తీవ్ర స్థాయిలో ఆమెపై దాడి చేసి బయటకి తోసేశాడు భర్త విపిన్. ఆమెపై దారుణంగా దాడిచేయడంతో స్పృహ కోల్పోయింది. దీంతో ఆమెపై మండే పదార్థాన్ని పోశాడు అని సోదరి తెలిపింది. ఆ వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందింది. ఇక నిక్కీపై భర్త ఇతర కుటుంబ సభ్యులు చేసిన దాడికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు బాధిత కుటుంబ సభ్యులు. పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద బైఠాయించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఇక నిందితుడు విపిన్ను కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
