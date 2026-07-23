/Delhi CJP Protest: సమ్ థింగ్ ఈజ్ ఫిషీ.. నీట్ నిరసనల వేళ తొందరగా దుకాణాలు బంద్, కార్యాలయాలు క్లోజ్.. ఢిల్లీలో ఏంజరుగుతుంది..?..

Delhi cjp neet paper leak protest: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నీట్ పేపర్ లీక్ నిరసనలతో నివురు కప్పిన నిప్పులా ఉంది. ఏ సమయంలో ఏంజరుగుతుందో అని అందరి చూపు ఢిల్లీ జంతర్ మంతర్ పైనే ఉంది. ఈ క్రమంలో కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలు పీక్స్ కు చేరాయి. ఇప్పటికే కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నిరసనలకు ఇటు ఇండియా కూటమి మరోవైపు దేశ వ్యాప్తంగా యువత నుంచి భారీగా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. దీంతో పెద్ద ఎత్తున ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ కు చేరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో నీట్ నిరసనల వేళ.. కన్నాట్ ప్రాంతంలో ఈరోజు సాయంత్రం 6.30 లోపు అన్ని దుకాణాలు, కార్యాలయాలు మూసి వేయాలని న్యూఢిల్లీ ట్రేడర్స్ అసోసియేషన్ నిర్ణయం తీసుకుంది.
దుకాణాలు, కార్యాలయాలు, రెస్టారెంట్లు సాయంత్రం 6.30 వరకు, ఎన్ డీ ఎం సీ చైర్ పర్సన్, వైస్ చైర్ పర్సన్ సలహ మేరకు ఈ సర్క్యూలర్ జారీ చేసింది. మరోవైపు భద్రత బలగాల మోహరింపు, అంబులెన్స్ ల ఏర్పాటు చేయడంపై ఢిల్లీ మాసీఎం అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రం నీట్ నిరసనలు తెలియజేస్తున్న విద్యార్థులపై చర్యలకు సిద్దమౌతుందా అని అర్వింద్ కేజ్రీవాల్ అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఢిల్లీలో జాతీయ భద్రత చట్టం కింద కేంద్రం ఇప్పటికే ఢిల్లీ పోలీసులకు అపరిమిత అధికారులు ఇచ్చింది.
ఈ చట్టం కింద వ్యక్తుల్ని అరెస్ట్ చేసే అధికారం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం ఉత్తర్వులు జులై 7 వరకు జారీ అయ్యాయని, జులై 19 నుంచి అక్టోబర్ 18 వరకు అమల్లో ఉంటాయని తెలిపారు. ప్రతి 3నెలలకు ఒకసారి వీటిని పొడిగించవచ్చు. ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలో ఏంజరుగుతుందో అన్నదానిపై ప్రస్తుతం ఆందోళనలు వ్యక్తమౌతున్నాయి. మరోవైపు దేశ వ్యాప్తంగా కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ రేపు నిరసనకు రెడీ అయిపోయింది.
చర్చలకు రెడీ..
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చర్చలు పీక్స్ కు చేరిన వేళ కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ మరోసారి చర్చలకు విద్యార్థులకు, కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతల్ని మరోసారి ఆహ్వనించారు. మీకు అనుకూలంగా ఉన్న సమయంలో చర్చలకు రావాలన్నారు.
ప్రభుత్వం తరపున జేపీ నడ్డా, తాను చర్చలకు సిద్దమన్నారు. జీపీ నడ్డా కార్యాలయంలో లేదా ఆయన నివాసంలో చర్చిద్దామన్నారు. పేపర్ లీకేజ్ వ్యవహరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత భరోసా ఇచ్చిన కూడా వెనక్కు తగ్గేది లేదని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో రేపు దేశంలో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయో అన్నదానిపై తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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