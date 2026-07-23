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Delhi CJP Protest: సమ్ థింగ్ ఈజ్ ఫిషీ.. నీట్ నిరసనల వేళ తొందరగా దుకాణాలు బంద్, కార్యాలయాలు క్లోజ్.. ఢిల్లీలో ఏంజరుగుతుంది..?..

CJP party neet protest in delhi: కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ తమ నిరసనలపై వెనక్కు తగ్గెదిలేదని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే జులై 24న దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునిచ్చింది. మరోవైపు తెలంగాణ, ఏపీలో విద్యాసంస్థలు సెలవులు పాటించాలని పలు విద్యార్థి సంఘాలు ఇప్పటికే ప్రకటన విడుదల చేశాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:07 PM IST
Delhi CJP Protest: సమ్ థింగ్ ఈజ్ ఫిషీ.. నీట్ నిరసనల వేళ తొందరగా దుకాణాలు బంద్, కార్యాలయాలు క్లోజ్.. ఢిల్లీలో ఏంజరుగుతుంది..?..
Image Credit: delhineetpaperleakprotestrow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Delhi CJP Protest: సమ్ థింగ్ ఈజ్ ఫిషీ.. నీట్ నిరసనల వేళ తొందరగా దుకాణాలు బంద్, కార్యాలయాలు క్లోజ్.. ఢిల్లీలో ఏంజరుగుతుంది..?..
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