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Shravana Masam Chicken Price: శ్రావణ మాసం ఎఫెక్ట్.. భారీగా పడిపోయిన చికెన్, కోడిగుడ్ల ధరలు..ఇప్పుడు ఎలా అమ్ముతున్నారంటే?

Shravana Masam Chicken Egg Price: శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కావడంతో నాన్-వెజ్ ప్రియులు మాంసాహారానికి దూరంగా ఉంటున్నారు. ప్రతి ఏటా ఈ మాసంలో నాన్-వెజ్‌కు డిమాండ్ భారీగా తగ్గిపోతుండటం తెలిసిందే. అయితే గత నెలలో భారీగా పెరిగిన ధరలు నేడు ఏ విధంగా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 16, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:51 AM IST
Shravana Masam Chicken Price: శ్రావణ మాసం ఎఫెక్ట్.. భారీగా పడిపోయిన చికెన్, కోడిగుడ్ల ధరలు..ఇప్పుడు ఎలా అమ్ముతున్నారంటే?
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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