/కాబోయే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా శ్రీకాంత్ షిండే? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్న శివసేన ఎంపీ ఎవరు?

Who Is Next Education Minister: నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారంతో ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయగా, ఆయన స్థానంలో శ్రీకాంత్ షిండేనే తదుపరి యూనియన్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ కావచ్చని అంచనా వ వేస్తున్నారు. 39 ఏళ్ల శ్రీకాంత్ షిండే మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏకనాథ్ షిండే కుమారుడు. ప్రస్తుతం ఆయన మహారాష్ట్రలోని కళ్యాణ్ లోక్సభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, ఏకనాథ్ షిండే ఢిల్లీకి బయలుదేరారు. అక్కడ హోం మంత్రి అమిత్ షా తో కలిసి శ్రీకాంత్ షిండేను కేంద్ర మంత్రివర్గంలో చేర్చుకోవడంపై వారు చర్చలు జరపనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం.
కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, 'ఆపరేషన్ టైగర్' లో శ్రీకాంత్ షిండే కీలక పాత్ర పోషించారు. శివసేనకు చెందిన ఆరుగురు లోక్సభ సభ్యులు పార్టీకి రాజీనామా చేసి షిండే వర్గంలో చేరడంతో, సభలో ఆ వర్గం బలం 13కి పెరిగింది. దీనితో శ్రీకాంత్ ప్రాధాన్యత ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ఇదే సమయంలో, కాంగ్రెస్ జనతా పార్టీకి చెందిన ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని కోరుతూ ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపట్టారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీ అంశంపై గత కొన్ని రోజులుగా నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తున్న తరుణంలో, ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన రాజీనామా లేఖను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి పంపారు. ఇప్పుడు నెక్ట్స్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఈయనే అవుతారని అనుకుంటున్నారు.
ఇక శ్రీకాంత్ షిండే 1987, ఫిబ్రవరి 4న జన్మించారు. ప్రస్తుతం ఆయన మహారాష్ట్రలోని కళ్యాణ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుండి ఎంపీగా పనిచేస్తున్నారు. శివసేన పార్టీలో ఆయన ఎంతో కీలకమైన వ్యక్తి. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం గా ఉన్న ఏక్నాథ్ షిండే కుమారుడు. 2014 ఎన్నికల సమయంలో ఆయన ఆర్థోపెడిక్స్లో మాస్టర్స్ చదువుతున్నారు. షిండే మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ గా ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేశారు. ముంబైలోని డాక్టర్ డివై పాటిల్ మెడికల్ కాలేజీలో విద్యను పూర్తి చేసిన తర్వాత, ఆయన తన తండ్రి బాటలోనే నడిచారు. ఆయన భార్య పేరు వృషాలీ ఈమె ప్రముఖ సినీ నిర్మాత. వారికి రుద్రాంశ్ అనే కొడుకు ఉన్నాడు.
వరుసగా రెండుసార్లు ఎంపీ..
గతంలో ఆయన మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అవుతారనే వార్తలు కూడా వచ్చాయి. 2024 మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ముఖ్యమంత్రి పదవి కోసం బీజేపీ, శివసేనల మధ్య పోటీ తీవ్రంగా సాగింది. తాత్కాలిక ముఖ్యమంత్రి పదవి నుండి తండ్రి ఏక్నాథ్ పదవి విరమణ చేసే సమయంలో, ఉపముఖ్యమంత్రిగా శ్రీకాంత్ కాబోతున్నారని అందరూ భావించారు.
శ్రీకాంత్ షిండే అతి చిన్న వయసులోనే మరోసారి గెలిచారు.. 2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా ఆయన విజయం సాధించారు. సామాజిక సేవలో ఆయన చురుకైన వ్యక్తి. శ్రీకాంత్ షిండే ఎన్నో సామాజిక సేవలు చేశారు. శివసేన సహకారంతో సింధుదుర్ఘ్ జిల్లాలో ఉచిత వైద్య శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే, కొల్హాపూర్ లోని శంబాజీ రాజ ఫౌండేషన్కు అంబులెన్స్ను విరాళంగా కొవిడ్ సమయంలో అందించారు.
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