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కాబోయే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా శ్రీకాంత్ షిండే? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్న శివసేన ఎంపీ ఎవరు?

విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంతో, తదుపరి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఎవరు అనే చర్చ మొదలైంది. ఈ క్రమంలో శివసేన లోక్‌సభ సభ్యుడు శ్రీకాంత్ షిండే పేరు వినిపిస్తోంది. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థానంలో శ్రీకాంత్ షిండేను కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమించే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 25, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:15 PM IST
కాబోయే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా శ్రీకాంత్ షిండే? ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్న శివసేన ఎంపీ ఎవరు?
Image Credit: Who Is Next Education Minister:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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