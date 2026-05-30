/Siddaramaiah: జేడీఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ ఆపై ముఖ్యమంత్రి.. తాజా మాజీ సీఎం ఇదే సిద్దరామయ్య రాజకీయ నేపథ్యం ఇదే..

Karnataka Acting CM Siddaramaiah Political Profile: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో సిద్ధరామయ్యది ప్రత్యేక పాత్ర. సామాన్య కార్యకర్తగా... ఎమ్మెల్యేగా... మంత్రిగా... డిప్యూటీ సీఎంగా... రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ప్రజాసేవలో ఆయనది ప్రత్యేక ముద్ర. పాలనా సంస్కరణలతో పేద ప్రజలకు ప్రభుత్వ ఫలాలను నేరుగా అందించడంలో తనదైనశైలిలో పాలన సాగించారు. రాజకీయాల్లో పార్టీ పదవులు, ప్రభుత్వ పదవులు చేపట్టడం అంత సులభమేమీకాదన్నట్టుగా సిద్ధరామయ్య రాజకీయ ప్రస్థానం సాగింది.
కర్ణాటక రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నాయకుల్లో సిద్ధరామయ్య ఒకరు. ఆయన బాల్యం, విద్యాభ్యాసం, రాజకీయ ప్రస్థానం భావితరాలకు ఆదర్శం. ఒక సాధారణ గ్రామీణ రైతు కుటుంబం నుండి రాష్ట్రంలో అత్యున్నత ముఖ్యమంత్రి పీఠం అధిరోహించే దాకా స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం సాగింది. న్యాయవాది వృత్తినుంచి రామ్ మనోహర్ లోహియా సిద్ధాంతాల పట్ల ఆకర్షితులైన ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చి వెనుకబడిన వర్గాలు, దళితులు, మైనారిటీల హక్కుల కోసం పోరాడే నాయకుడిగా సిద్ధరాయయ్య ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించారు. కర్ణాటక రాజకీయ చరిత్రలో తన రాజకీయ గురువు దేవరాజ్ రికార్డును అధిగమించారు. అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా సేవలు అందించిన వెనుకబడిన వర్గాల నేతగా సిద్ధరామయ్య గుర్తింపు పొందారు.
ఐదు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానం..
కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఐదు దశాబద్ధాలపాటు సాగిన సిద్ధరామయ్య రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఎత్తుపళ్లాలున్నాయి. సిద్ధరామయ్య రాజకీయ జీవితంలో సాధించిన ప్రగతి మైలురాళ్ళుగా నిలిచిపోయాయి. కురుబ సామాజిక వర్గానికి చెందిన సిద్ధరామయ్యది కర్ణాటకలోని మైసూర్ జిల్లా సిద్ధరామన హుండి గ్రామం. 1948 ఆగస్టు 12న జన్మించారు. అమ్మ బోరమ్మ, నాన్న సిద్ధరామే గౌడ. బియస్సీలో పట్టభద్రుడైన సిద్ధరామయ్య, ఎల్ఎల్ బీ పూర్తి చేశారు. మైసూరుకోర్టులో న్యాయవాదిగా పనిచేశారు. రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తితో సిద్ధరామయ్య 1983లో భారతీయ లోక్ దళ్ పార్టీలో చేరారు. 1983 ఎన్నికల్లో చాముండేశ్వర నియోజకవర్గంనుంచి పోటీచేసి తొలిసారి ఎమ్మెల్యేగా కర్ణాటక విధాన సౌదలోకి కాలుమోపారు. ఆ తర్వాత జనతా పార్టీలో చేరారు. 1985లో చాముండేశ్వరి నియోజకవర్గం నుంచే రెండోసారి గెలిచి, రామకృష్ణ హెగ్డే ప్రభుత్వంలో పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. 1996 ఎన్నికల్లో గెలిచిన సిద్ధరామయ్య అప్పటి జేహెచ్ పటేల్ ప్రభుత్వంలో తొలిసారిగా ఉపముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆర్థిక మంత్రిగా, బడ్జెట్ రూపకల్పనలో కీలక పాత్రపోషించారు. ప్రజారంజక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. అంతేకాదు సిద్ధరామయ్య కర్ణాటక రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రిగా దేశంలోనే అత్యధికంగా 17 సార్లు బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు.
జేడీఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్
రాజీకీయాల్లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్న సిద్దరామయ్య పనితీరు, వ్యక్తిత్వంతో రాజకీయ ప్రముఖులకు అభిమాన పాత్రులయ్యారు. 2004-2005 మధ్యకాలంలో కాంగ్రెస్ - జనతాదళ్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఉపముఖ్యమంత్రి బాధ్యతలు చేపట్టిన సిద్ధరామయ్య, జేడీఎస్ నేత దేవెగౌడతో బేధాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. దీంతో సిద్ధరామయ్యను జనతాదళ్ పార్టీనుంచి బహిష్కరించారు. పార్టీనుంచి బయటకొచ్చిన సిద్ధరామయ్య ప్రజలతో మమేకమయ్యే ప్రయత్నం చేశారు. వెనుకబడిన తరగతులు, అల్పసంఖ్యాకులు, దళితులతో సామాజిక కూటమి అహిందా ఏర్పాటుచేసి క్రియాశీలకంగా పనిచేశారు.
కర్ణాటకలో సిద్ధరామయ్య రాజకీయ భవిష్యత్తుపై అభిమానులు, కార్యకర్తలతో సమావేశం నిర్వహించిన కీలక నిర్ణయంతీసుకున్నారు. 2006లో అనుచరులతో కలిసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. 2008 లో వరుణ నియోజకవర్గం నుండి గెలిచి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేగా గుర్తింపుపొందారు. పార్టీ కార్యకలాపాలపై పట్టు, సామాజిక వర్గ రాజకీయ సమీకరణలతో కర్ణాటక విధాన సౌధలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున 2009లో ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. గనుల అక్రమ తవ్వకాలకు వ్యతిరేకంగా సిద్ధరామయ్య చేసిన 'బళ్లారి పాదయాత్ర' కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచి మైలేజి తెచ్చిపెట్టింది. ఈ ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ నాయకుడిగా సిద్ధరామయ్య గుర్తింపు పొందారు.
కర్ణాటక కాంగ్రెస్కు పెద్ద దిక్కు..
కర్ణాటక వ్యాపంగా కాంగ్రెస్ నేత సిద్ధరామయ్య ముద్రపడ్డారు. 2013లో జరిగిన కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయభేరి మోగించింది. పార్టీ విజయానికి కారకుడైన సిద్ధరామయ్యను ముఖ్యమంత్రి పదవి వరించింది. తొలిసారిగా 2013 మే 13వ తేదీన సిద్ధరామయ్య కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టారు. ఎలాంటి వివాదాల్లేకుండా ఐదేళ్లు పూర్తిస్థాయి కాల వ్యవధిని పూర్తిచేసిన ముఖ్యమంత్రిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. సిద్ధరామయ్య పదవీకాలంలో 'అన్న భాగ్య', 'క్షీర భాగ్య' వంటి సంక్షేమ పథకాలు ఆయనకు ప్రజాదరణ తెచ్చిపెట్టాయి. కర్ణాటక రాజకీయాల్లో 40 ఏళ్ల తర్వాత ఐదేళ్ల పూర్తి పదవీకాలాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా సిద్ధరామయ్య సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు.
కర్ణాటకలో చోటుచేసుకున్న రాజకీయ పరిణామాలతో 2018లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారాన్ని కోల్పోయింది. కర్ణాటక విధాన సౌధలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున ప్రతిపక్షనేతగా కీలక పాత్రపోషించారు. భారతీయ జనతాపార్టీని అడుగడుగునా నిలిదీసి ముచ్చెమటలు పట్టించారు. బీజేపీ, జనతాదళ్ అధికార మార్పిడులతో కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ ప్రాబల్యం తగ్గింది. అప్పటి బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి యడ్యూరప్ప, జనతాదళ్ నేత కుమారస్వామిల పనితీరును ఎండగట్టారు. ప్రజానాడిని గుర్తించిన సిద్ధరామయ్య కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్వ వైభవం తీసుకురావడంలో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు.
ప్రజాకర్షక మ్యానిఫెస్టో కింగ్..
కర్ణాటక అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ప్రజాకర్షక మ్యానిఫెస్టో సంచలనం రేకెత్తించింది. మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం, సంక్షేమపథకాల హామీలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించింది. 224 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ 135 స్థానాలను కైవసం చేసుకుంది. ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టే విషయంలో పోటీ పెరగడంతో సిద్ధరామయ్య, డీకే శివకుమార్ మధ్య అధికార బదలాయింపు ఒప్పందం జరిగింది. దీంతో తొలి దశలో రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టిన సిద్ధరామయ్య మూడేళ్లపాటు ఆపదవిలో కొనసాగారు. అధిష్టాన నిర్ణయంతో అధికార ఒప్పందం ప్రకారం తాజాగా సీఎం పదవికి రాజీనామాచేసి డీకే శివకుమార్ ను తదుపరి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రతిపాదించారు. ఇన్నేళ్ల రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఈయన ఆదాయానికి మించిన ఆస్తులు కూటబెట్టారనే అవినీతి ఆరోపణలున్నాయి. అది సిద్దరామయ్య రాజకీయ జీవితంలో మచ్చగా చెప్పవచ్చు. ఏది ఏమైనా కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఈయన ప్రస్థానం లేకుండా కర్ణాటక రాజకీయాలు లేవనే చెప్పాలి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.