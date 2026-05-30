Siddaramaiah: జేడీఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ ఆపై ముఖ్యమంత్రి.. తాజా మాజీ సీఎం ఇదే సిద్దరామయ్య రాజకీయ నేపథ్యం ఇదే..

Siddaramaiah Political jouney: తాజా మాజీ ఆపద్దర్మ ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్యది సామాన్య రైతు కుటుంబం... విద్యావంతుడిగా... న్యాయవాదిగా జీవితాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన రాజకీయాల్లో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొన్నారు. రాజకీయాలపట్ల ఆకర్షితుడై జనతాదళ్ పార్టీలో కీలక నేతగా ఎదిగారు... అదే పార్టీలో ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా, ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పదవులు అలంకరించారు. పార్టీలో నెంబర్ 2 స్థానానికి చేరుకున్నారు. ఆ పార్టీలో పొమ్మనలేక పొగపెట్టడంతో ఆయన ఆ పార్టీని వీడి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి పదవిని చేపట్టారు. అధికార బదలాయింపు ఒప్పందంతో భేషరతుగా ఆ సీఎం పదవినుంచి తప్పుకున్నారు. కర్ణాటకలో సిద్ధరామయ్య రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ఓ సారి చూద్ధాం..!!
Written ByTA Kiran Kumar
Published: May 30, 2026, 05:59 AM IST|Updated: May 30, 2026, 06:00 AM IST
Image Credit: Siddaramaiah (File/Photo)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

